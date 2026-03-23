Til Nasdaq Copenhagen A/S                        23. marts 2026
                                        Meddelelse nr. 26/2026

Endelige vilkår for nye obligationer der noteres den 24. marts 2026

Jyske Realkredit noterer den 24. marts 2026 4 nye Særligt Dækket Obligationer (SDO) og 1 Realkreditobligation (RO). Med denne meddelelse følger de endelige vilkår for obligationerne.

Det samlede prospekt for obligationerne består af vedlagte endelige vilkår og det tidligere offentliggjorte ”Basisprospekt for udstedelse af Særligt Dækkede Obligationer (SDO), Realkreditobligationer (RO) og obligationer i medfør af § 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. (§ 15 Obligationer)”, dateret 27. juni 2025.

Jyske Realkredits basisprospekt er tilgængeligt på Jyske Realkredits hjemmeside jyskerealkredit.dk.

DK0009418832 - Endelige vilkår serie 1 321.E.ja.28 IT1 DK0009418915 - Endelige vilkår serie 1 321.E.EUR.ja.28 IT1 DK0009419053 - Endelige vilkår serie 1 321.B.ja.28 RF DK0009419137 - Endelige vilkår serie 422.E.OA Cb3 ju.30 RF DK0009419210 - Endelige vilkår serie 1 111.E.59
