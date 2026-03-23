Knight modifie l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités

MONTRÉAL, 23 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight » ou « la Société »), société pharmaceutique spécialisée panaméricaine (hors États-Unis) et chef de file, a annoncé aujourd’hui l’acceptation par la Bourse de Toronto (la « TSX ») de la modification de l’avis d’intention précédemment annoncé de la Société de présenter une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« OPRCNA ») afin d’accroître le nombre maximal d’actions en circulation (les « actions en circulation ») que la Société a l’intention de racheter pour annulation au cours de la période de 12 mois se terminant le 21 août 2026, de 3 000 000 d’actions ordinaires à 6 190 493 actions ordinaires, représentant environ 10 % du flottant des actions ordinaires au 8 août 2025. Tous les autres termes et conditions de l’OPRCNA demeurent inchangés.

Les actions ordinaires pourront être achetées pour annulation par le biais de la TSX ou d’autres systèmes de négociation canadiens, à des dates et en des quantités que la Société déterminera. Durant la période comprise entre le 22 août 2025 et le 19 mars 2026 inclusivement, La Société a acheté 1 767 300 actions ordinaires par le biais de la TSX ou d’autres systèmes de négociation canadiens à un coût moyen pondéré unitaire de 6,08 $.

Knight a modifié son programme d'achat automatique d'actions (« PAAA ») avec son courtier afin de refléter la hausse du nombre d'actions ordinaires pour rachat dans le cadre de l'OPRCNA modifiée. En vertu du PAAA, le courtier de Knight peut racheter des actions ordinaires qu'il ne serait normalement pas autorisé à acquérir en raison de restrictions réglementaires ou de périodes d'interdiction autoimposées.

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques destinés aux marchés du Canada et de l’Amérique latine. Les filiales latino-américaines de Knight exercent leurs activités sous les dénominations de United Medical, Biotoscana Farma et Laboratorio LKM. Les actions de Knight se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.knighttx.com ou www.sedarplus.ca.

Énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc.

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l’objet d’une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2025 déposée sur www.sedarplus.ca. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l’exige.

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