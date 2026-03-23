Publicis débute 2026 en tête aux États-Unis et en Chine





Malgré la consolidation du marché, le Groupe restera leader en achats média dans les secteurs clés pour les clients internationaux.





Lundi 23 Mars 2026 – Paris – Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] a une nouvelle fois largement surpassé la concurrence en new business, et ce pour la 7e année consécutive, selon le New Business Barometer de COMvergence1 publié aujoud’hui.

Le rapport révèle que Publicis s’est classé n°1 en 2025 pour sa performance globale en new business, avec des gains six fois supérieurs à ceux de son plus proche concurrent et se hisse également à la première place en new business net, tant à l’échelle mondiale que régionale.

Aux États-Unis, le groupe a augmenté sa part des budgets de 36% à 42%2, confirmant son leadership malgré la fusion l’an dernier des 3e et 4e acteurs du marché. La même tendance s’observe en Chine, où les gains en new business permettent à Publicis de confirmer, mais aussi d’accroître son avance, avec près de 20%3 des investissements médias.

Arthur Sadoun, Président-Directeur Général de Publicis Groupe, déclare: « Dans un secteur, marqué par les restructurations et les réductions de coûts, Publicis démontre une nouvelle fois sa capacité à innover au service de ses clients mais aussi la solidité de son modèle de croissance.

Malgrè la prise de contrôle d’IPG par Omnicom pour devenir le plus gros acteur du marché en 2026, les performances exceptionnelles de nos équipes et l’ampleur de notre croissance en 2025 nous permettent, cette année encore, de maintenir et de renforcer notre position de leader en tant que #1 de l’achat média aux États-Unis et en Chine, les deux marchés les plus importants pour les clients internationaux- où la taille reste un facteur déterminant.

À propos de Publicis Groupe - The Power of One

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial de la communication. Le Groupe est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du conseil à l’exécution, en combinant la transformation marketing et la transformation digitale des entreprises. Publicis Groupe se positionne comme le partenaire privilégié́ dans la transformation de ses clients pour leur permettre de créer une expérience personnalisée à grande échelle. Le Groupe repose sur dix expertises regroupées au sein de quatre activités principales : la Communication, les Médias, la Data, et la Technologie. Il propose à ses clients une organisation unifiée et fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble de ses expertises dans chacun de ses marchés. Le Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte environ 114 000 collaborateurs.

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Amy Hadfield Director of Global Communications +33 (0)1 44 43 70 75 amy.hadfield@publicisgroupe.com

1 Comvergence Final 2025 New Business Barometer Report

2 Source : Comvergence CARD database as of 20th March 2026

3 Source : Comvergence CARD database as of March 2026