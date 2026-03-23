AVISO A LOS MEDIOS* Múltiples formas en que los clientes de Verizon pueden ganar boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ esta primavera

Verizon ofrece a sus clientes de telefonía móvil, internet en casa y de negocios múltiples oportunidades para vivir la experiencia de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber:

NUEVA YORK, March 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Verizon anuncia nuevas y diversas formas para que sus clientes ganen boletos de cortesía para asistir a partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como parte de Verizon Ultimate Access, acercando a los fans a la cancha como nunca antes.

Cómo participar en el sorteo "Final Game Flyaway":

El premio: Los clientes pueden ganar una experiencia con todo incluido que consiste en un viaje de 3 días y 2 noches para dos personas para asistir a la final en Nueva York/Nueva Jersey el 19 de julio de 2026; incluye boletos de avión y alojamiento.

Los clientes pueden ganar una experiencia con todo incluido que consiste en un viaje de 3 días y 2 noches para dos personas para asistir a la final en Nueva York/Nueva Jersey el 19 de julio de 2026; incluye boletos de avión y alojamiento. Quién puede participar: Clientes de servicios móviles e internet en casa de Verizon.

Clientes de servicios móviles e internet en casa de Verizon. Periodo de participación: Del 16 al 31 de marzo de 2026 a través de Verizon Access . Los términos y condiciones están aquí .





Cómo solicitar boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™:

El premio: Boletos para los partidos de las rondas 32 y 16 en Filadelfia, Boston, Miami, Atlanta, Houston, Kansas City, Nueva York/Nueva Jersey y Dallas (no incluye viaje ni alojamiento).

Boletos para los partidos de las rondas 32 y 16 en Filadelfia, Boston, Miami, Atlanta, Houston, Kansas City, Nueva York/Nueva Jersey y Dallas (no incluye viaje ni alojamiento). Quién puede solicitarlos: Clientes de servicios móviles e internet en casa de Verizon.

Clientes de servicios móviles e internet en casa de Verizon. Cuándo: El lanzamiento de boletos se realizará a las 3 p.m. EST, los días 25, 26 y 27 de marzo, por orden de llegada a través de Verizon Access . 25 de marzo : Filadelfia - M89; Boston - M74; Miami - M86; Atlanta - M80, M95 26 de marzo: Houston - M76, M90; Kansas City - M87; Los Ángeles - M73, M84 27 de marzo: Nueva York/Nueva Jersey - M77, M91; Dallas - M78, M88, M93





El lanzamiento de boletos se realizará a las 3 p.m. EST, los días 25, 26 y 27 de marzo, por orden de llegada a través de .

Cómo participar en el sorteo de Verizon Small Business:

El premio: Los clientes de Verizon Small Business pueden ganar boletos para partidos seleccionados.

Los clientes de Verizon Small Business pueden ganar boletos para partidos seleccionados. Quién puede participar: Clientes empresariales de servicios móviles (SMB) de Verizon Business.

Clientes empresariales de servicios móviles (SMB) de Verizon Business. Periodo de participación: Del 26 de marzo al 10 de abril de 2026 a través de la aplicación My Verizon for Business. Los términos y condiciones están aquí .





Cómo participar en el sorteo Verizon y Motorola razr:

El premio: Boletos para partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por parte de Verizon y Motorola, además de la oportunidad de ganar un teléfono inteligente motorola razr FIFA World Cup 26™ Edition y audífonos moto buds loop.

Boletos para partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por parte de Verizon y Motorola, además de la oportunidad de ganar un teléfono inteligente motorola razr FIFA World Cup 26™ Edition y audífonos moto buds loop. Quién puede participar: Clientes de servicios móviles y de internet en casa de Verizon.

Clientes de servicios móviles y de internet en casa de Verizon. Periodo de participación: Del 15 al 24 de abril de 2026 a través de Verizon Access .





Dónde obtener mercancía oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de cortesía:

El premio: Durante el mes de abril, Verizon lanzará artículos de marca de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo mantas, hieleras, bufandas, bolsos, botellas de agua, toallas y vasos térmicos.

Durante el mes de abril, Verizon lanzará artículos de marca de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo mantas, hieleras, bufandas, bolsos, botellas de agua, toallas y vasos térmicos. Quién puede solicitarlos: Clientes de servicios móviles y de internet en casa de Verizon.

Clientes de servicios móviles y de internet en casa de Verizon. Cuándo: Los boletos se distribuirán todo el mes de abril de 2026, por orden de llegada a través de Verizon Access.





Más información y actualizaciones:

Clientes de servicios móviles y de internet en casa:

Los clientes con planes de pospago pueden participar a través de la aplicación My Verizon mediante Verizon Access. Para más información visita: Verizon.com/FIFAWorldCup .

Clientes de negocios:

Los clientes de pequeñas empresas que tengan servicios móviles selectos de Verizon Business (con hasta 99 líneas al 25/3/26) pueden participar exclusivamente en la aplicación My Verizon for Business.

Contactos de medios:

Consultas Generales: Ingrid Rosa y Carolina Rincón Sato ( VZsegmentsnews@verizon.com )

Consultas de Small Business: Tessa Giammona ( tessa.giammona@verizon.com )

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) impulsa y potencia la forma en que millones de sus clientes viven, trabajan y se divierten, satisfaciendo su demanda de movilidad, conectividad de red confiable y seguridad. Con sede central en la ciudad de Nueva York, y sirviendo a países de todo el mundo y a casi la totalidad de las empresas de Fortune 500, Verizon generó ingresos de $138.2 mil millones en 2025. El equipo de clase mundial de Verizon nunca deja de innovar para satisfacer a los clientes donde se encuentran hoy y equiparlos para las necesidades del mañana. Para más información, visite verizon.com o encuentre una tienda de Verizon en verizon.com/stores .