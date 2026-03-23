FEMSA finaliza Acuerdo de Recompra Acelerada de Acciones, y anuncia nuevo Acuerdo

MONTERREY, México, March 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (“FEMSA” o la “Compañía”) (NYSE: FMX; BMV: FEMSAUBD, FEMSAUB) anuncia hoy la conclusión del instrumento financiero derivado, conocido como programa de recompra acelerada de acciones (“ASR” por sus siglas en inglés), que se anunció por primera vez en diciembre de 2025. La Compañía recompró un total de aproximadamente 2.5 millones de American Depositary Shares (“ADSs”)1 de la compañía a un precio promedio de USD $104.41 por ADS, por un monto agregado de USD $260 millones, con la liquidación y entrega final prevista para el 23 y 24 de marzo de 2026.

Adicionalmente, la Compañía anuncia hoy que ha celebrado un nuevo ASR con una institución financiera diferente en Estados Unidos de América para recomprar las acciones de la Compañía mediante la adquisición de ADSs. Dentro de los términos de este nuevo ASR, FEMSA acordó recomprar a dicha institución financiera un monto agregado de hasta USD $300 millones de sus ADSs. El ASR contempla una entrega inicial de 591,774 ADSs en marzo de 2026.

El número total de ADSs finalmente recompradas bajo este nuevo ASR se basará en el precio promedio ponderado del volumen diario de los ADSs de la Compañía durante la vigencia del ASR, sujeto a ciertas limitaciones. Se espera que la liquidación final del nuevo ASR se complete, a más tardar, en el segundo trimestre de 2026.

Sobre FEMSA

FEMSA es una empresa que genera valor económico y social por medio de empresas e instituciones y busca ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tiene presencia. Participa en la industria del comercio al detalle a través de la División Proximidad Américas, de la que forma parte OXXO, una cadena de tiendas de formato pequeño, y otros formatos minoristas relacionados, y Proximidad Europa, que incluye a Valora, nuestra unidad de retail europea que opera tiendas de conveniencia y foodvenience. En el comercio al detalle, FEMSA también participa a través de la División Salud que incluye farmacias y actividades relacionadas; y en Y en Spin, que incluye Spin by OXXO y Spin Premia, entre otras iniciativas de servicios financieros digitales. En la industria de bebidas participa operando Coca-Cola FEMSA, el embotellador de productos Coca-Cola más grande del mundo por volumen de ventas. A través de sus Unidades de Negocio emplea a más de 392 mil colaboradores en 18 países. FEMSA es miembro del Índice Dow Jones Best-in-Class World Index y del Dow Jones Best-in-Class MILA Pacific Alliance Index, ambos de S&P Global; Índice FTSE4Good Emerging; Índice MSCI EM Latin America ESG Leaders; S&P/BMV Total México ESG, entre otros índices.

1 Cada ADS representa diez Unidades BD de FEMSA, y cada Unidad BD representa una Acción Serie B, dos Acciones Serie D-B y dos Acciones Serie D-L, sin valor nominal.