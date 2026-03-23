Lassila & Tikanoja Oyj

Pörssitiedote

23.3.2026 klo 16.00

Lassila & Tikanoja Oyj:n käynnistämä omien osakkeiden hankinta on saatu päätökseen

Lassila & Tikanoja Oyj on saanut päätökseen omien osakkeiden takaisinoston, jonka alkamisesta kerrottiin pörssitiedotteella 27.2.2026. Omien osakkeiden hankinta aloitettiin 3.3.2026 ja päätettiin 20.3.2026.

Hankittu määrä oli yhteensä 150 000 osaketta, joka vastaa noin 0,4 % Lassila & Tikanoja Oyj:n kaikista osakkeista. Hankintojen keskihinta oli 7,6893 €/osake. Takaisinostojen seurauksena Lassila & Tikanoja Oyj:n suorassa omistuksessa yhteensä 135 712 osaketta. Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä on 38 211 724.

Osakkeet hankittiin yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toimeenpanoa ja hallituksen palkitsemisen toteuttamista varten. Takaisinostot vähensivät Lassila & Tikanojan omaa pääomaa yhteensä noin 1,15 miljoonalla eurolla.

Yhtiön omat osakkeet hankittiin muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Lisätietoja:

Hilppa Rautpalo

Johtaja, lakiasiat, HR ja EHSQ

puh +358 10 636 2810

Lassila & Tikanoja on johtava pohjoismainen kiertotalousyhtiö, joka on sitoutunut vapauttamaan kiertotalouden potentiaalin yhdessä asiakkaidensa ja kumppaneidensa kanssa. Palveluihimme kuuluvat jätehuolto ja kierrätys, vaarallisten jätteiden ja ennallistamisen palvelut sekä teolliset palvelut ja vesienkäsittely. Tavoitteenamme on vahvistaa toimivaa infrastruktuuria yhteiskunnassa sekä edistää kestävää materiaalien käyttöä muuttamalla jätevirrat arvokkaiksi raaka-aineiksi. Yhtiö työllistää noin 2 300 henkilöä Suomessa ja Ruotsissa ja se on listattu Nasdaq Helsingissä.

