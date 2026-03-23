Wawanesa acquiert La compagnie d’assurance Everest du Canada

WINNIPEG, Manitoba, 23 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa (« Wawanesa ») a annoncé aujourd’hui avoir conclu une entente visant l’acquisition de La compagnie d’assurance Everest du Canada (« Everest Canada »), filiale canadienne d’Everest Group, Ltd. (« Everest ») – un chef de file mondial en réassurance et en assurance spécialisée.

Cette acquisition renforcera considérablement l’influence de Wawanesa dans le marché canadien. Everest Canada apporte un vaste portefeuille de produits d’assurance des entreprises spécialisés, notamment dans des domaines comme la cybersécurité, les accidents et la santé, l’aviation, le maritime, la responsabilité professionnelle et l’assurance dommages pour de grandes entreprises ayant des besoins uniques, émergents ou complexes.

Ces offres d’Everest Canada, en plus de sa présence dans des marchés clés, permettront d’accélérer la diversification et les priorités de croissance de Wawanesa. Cette transaction devrait ajouter environ 305 millions de dollars en primes annuelles pour l’assurance des entreprises, une augmentation d’environ 30 % du volume actuel de Wawanesa.

« Wawanesa a de grandes ambitions pour l’avenir et un ferme engagement à accroître sa présence en assurance des entreprises partout au Canada », a dit Evan Johnston, président et chef de la direction de Wawanesa. « Le talent et l’expertise acquis grâce à cette entente créent l’élan dont nous avons besoin pour servir un plus grand nombre d’entreprises canadiennes dans un plus vaste éventail d’industries. Il s’agit d’une combinaison stratégique puissante pour notre organisation, qui nous permet de rehausser considérablement notre avantage concurrentiel et d’être mieux positionnés pour prospérer dans un marché en évolution rapide. »

En tant que compagnie mutuelle d’assurance entièrement détenue et exploitée par des Canadiens et comptant plus de 129 ans de stabilité, 11,5 milliards de dollars d’actifs et une note excellente (A) d’AM Best, Wawanesa a la capacité financière et la bonne vision à long terme pour tirer profit du modèle éprouvé d’Everest Canada. L’intention de Wawanesa est de traiter Everest Canada de façon indépendante. Les membres du personnel resteront en place et recevront du soutien pour continuer à diriger leur entreprise, à approfondir leurs relations avec les courtiers et à livrer des résultats pour leurs clients.

« Cette transaction reflète l’importance continue qu’Everest accorde à nos activités mondiales de réassurance et de vente en gros, ainsi que d’assurance spécialisée », a déclaré Jim Williamson, président et chef de la direction d’Everest. « Nous sommes fiers de la solidité et de la discipline de notre équipe canadienne, et nous sommes convaincus que Wawanesa est le partenaire idéal pour la soutenir dans sa croissance. Nous travaillerons étroitement avec Wawanesa pour assurer une transition harmonieuse pour nos clients, nos courtiers et nos collègues ».

Pour procéder à une telle transaction, Wawanesa a conclu une entente d’achat et de vente avec une filiale en propriété exclusive d’Everest, qui lui permet d’acquérir toutes les actions émises et en circulation d’Everest Canada.

Lorsque la transaction sera finalisée, Everest Canada devra conclure une entente de réassurance pour le transfert du portefeuille de pertes avec Everest Reinsurance Company, une compagnie de réassurance du Delaware qui est filiale d’Everest et qui exerce ses activités par l’intermédiaire de sa succursale canadienne. Conformément à l’entente de transfert du portefeuille de pertes, tous les passifs d’Everest Canada relatifs aux polices d’assurance émises par Everest Canada avant la conclusion de la transaction seront retenus par Everest. Everest Canada continuera de gérer les réclamations liées à ces polices au nom d’Everest.

Everest Canada et Everest devront également conclure une entente de services de transition, selon laquelle une filiale d’Everest fournira certains services de transition à Everest Canada pendant une période de temps suivant la conclusion de la transaction.

La transaction est assujettie aux conditions de clôture habituelles, y compris l’approbation du ministre des Finances et le dédouanement en vertu de la Loi sur la concurrence (Canada), et devrait être conclue au quatrième trimestre de 2026.

Wawanesa a retenu Valeurs Mobilières TD Inc. comme conseiller financier exclusif et la Société d’avocats Torys S.E.N.C.R.L. comme conseiller juridique pour cette transaction. Ardea Partners LP a agi en tant que conseiller financier exclusif, tandis que Debevoise & Plimpton LLP et Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. ont agi en tant que conseillers juridiques auprès d’Everest.

À propos de Wawanesa :

Fondée en 1896, La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa (« Wawanesa ») est une des plus importantes mutuelles au Canada, grâce à des revenus annuels de plus de 4 milliards de dollars et à un actif de près de 11,5 milliards de dollars. Ayant son siège social à Winnipeg, Wawanesa est la société mère de Wawanesa Vie, qui fournit des produits et des services d’assurance vie partout au Canada, et de Western Financial Group, qui assure les particuliers et les entreprises d’un bout à l’autre du pays. Wawanesa est fière de servir plus de 1,87 million de membres au Canada. La Compagnie soutient activement des organismes qui renforcent les communautés, en faisant don de plus de 3,5 millions de dollars par an à des organismes caritatifs, dont plus de 2 millions de dollars par an pour soutenir les personnes en première ligne de la lutte contre le changement climatique. Pour en savoir plus, allez à wawanesa.com .

À propos d’Everest

Everest Group, Ltd. (« Everest ») est un chef de file mondial en matière de souscription qui offre les meilleures solutions de réassurance, d’assurance dommages et d’assurance spécialisée pour répondre aux défis les plus pressants des clients. Reconnue depuis 50 ans pour sa rigueur en matière de souscription, de gestion du capital et des risques, Everest, par l’entremise de ses filiales d’exploitation mondiales, s’engage à offrir des occasions de souscription aux collègues, aux clients, aux actionnaires et aux communautés partout dans le monde.

L’action ordinaire Everest (NYSE : EG) fait partie de l’indice S&P 500.

Pour plus de renseignements sur Everest, ses employés et ses produits, visitez le site Web everestglobal.com .

Pour obtenir de plus amples renseignements :

Michel Rosset

Gestionnaire, Communications de l’entreprise et relations avec les médias

La Compagnie mutuelle d'assurance Wawanesa

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