Ilkka Oyj Pörssitiedote 23.3.2026, klo 16.35

KUTSU ILKKA OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN



Ilkka Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 23.4.2026 klo 14.00 Seinäjoki Areenassa, osoitteessa Kirkkokatu 23, 60220 Seinäjoki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen, äänestyslippujen jakaminen ja kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla klo 12.30.



Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.



Kokoukseen ilmoittautuneiden osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Lisätietoja verkkolähetyksestä on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä. Seurantalinkki lähetetään ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon kaikille yhtiökokoukseen ilmoittautuneille viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä.



A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat



Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:



1. Kokouksen avaaminen



2. Kokouksen järjestäytyminen



3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen



4. Kokouksen laillisuuden toteaminen



5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen



6. Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon esittäminen



Toimitusjohtajan katsaus







Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat 26.3.2026 alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla www.ilkka.com > Sijoittajille > Hallinto > Yhtiökokous.



7. Tilinpäätöksen vahvistaminen



8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2025 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa yhteensä 0,25 euroa osakkeelta.



Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 27.4.2026 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 5.5.2026. Selvyyden vuoksi, mikäli yhtiökokous päättää osakesarjojen yhdistämisestä ja siihen liittyvästä suunnatusta maksuttomasta osakeannista jäljempänä kohdassa 20 esitetyn ehdotuksen mukaisesti, maksuttomassa osakeannissa annettavat uudet osakkeet eivät ole oikeutettuja ehdotettuun osinkoon.



9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2025



10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti on 26.3.2026 alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla www.ilkka.com > Sijoittajille > Hallinto > Yhtiökokous. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.



11. Hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan palkkioista päättäminen

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkioita korotetaan seuraavasti: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksettaisiin kuukausipalkkiona 1 750 euroa kuukaudessa (2025: 1 500 euroa kuukaudessa) ja hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille maksettaisiin kokouspalkkiona 450 euroa kokoukselta (2025: 400 euroa kokoukselta).



Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut ehdotetaan edelleen korvattavaksi Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.



12. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan

kahdeksantoista (18) jäsentä.



13. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä Sami Eerola, Johanna Kankaanpää, Yrjö Kopra, Juha Mikkilä ja Sami Talso valitaan uudelleen seuraavalle nelivuotiskaudelle hallintoneuvoston jäseniksi. Erovuoroinen Jari Eklund on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä hallintoneuvoston jäsenenä yhtiökokouksen jälkeen. Hallintoneuvoston uudeksi jäseneksi erovuoroisten kanssa samalle toimikaudelle esitetään LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan toimitusjohtaja Kari Niemelää Seinäjoelta.



Hallintoneuvoston jäsenenä toiminut henkilöstön edustaja Filip Ekman on eronnut hallintoneuvostosta 16.12.2025 lähtien siirtyessään pois konsernin palveluksesta. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että henkilöstön valitsema edustaja Akseli Harmaala (Koodiviidakko Oy, Liana) valitaan hallintoneuvoston jäseneksi Filip Ekmanin jäljellä olevalle kaudelle 2029 saakka.



14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.



15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti yhtiökokoukselle, että yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastusyhteisön ilmoituksen mukaisesti päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Lotta Nurminen.



Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta, eikä palkitsemis- ja nimitysvaliokunnalta ole edellytetty tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun lausekkeen kaltaisen lausekkeen noudattamista, joka rajoittaisi yhtiökokouksen vapaata päätöksentekoa tilintarkastajan valinnasta.



16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1 000 000 yhtiön II-sarjan osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä on noin 4,7 % yhtiön II-sarjan osakkeista ja yhteensä noin 3,9 % yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista tämän kutsun päivämääränä.



Osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan säännellyllä markkinalla siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin säännellyllä markkinalla noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein säännellyllä markkinalla noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.



Osakkeita voidaan hankkia yhtiön kasvustrategian tukemiseksi tai käytettäväksi yhtiön mahdollisissa yritysjärjestelyissä tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka.



Mikäli yhtiökokous päättää osakesarjojen yhdistämisestä kohdassa 20 ehdotetulla tavalla, koskee valtuutus yhdistämisen jälkeen yhtiön ainoan osakesarjan osakkeita.



17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista omia osakkeita luovuttamalla. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 1 000 000 yhtiön II-sarjan osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 4,7 % yhtiön II-sarjan osakkeista ja yhteensä noin 3,9 % yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi käyttää valtuutusta mahdollisissa yritysjärjestelyissä ja muissa järjestelyissä sekä yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi.



Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka.



Mikäli yhtiökokous päättää osakesarjojen yhdistämisestä kohdassa 20 ehdotetulla tavalla, koskee valtuutus yhdistämisen jälkeen yhtiön ainoan osakesarjan osakkeita.



18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista.



Valtuutuksen nojalla voidaan yhdessä tai useammassa erässä antaa enintään 3.850.000 II-sarjan osaketta tai osakkeisiin oikeuttavia optio- tai muita erityisiä oikeuksia. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 15,1 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 18,1 % II-sarjan osakkeista tämän kutsun päivämääränä.



Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita ja/tai optio-oikeuksia ja/tai muita erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.



Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka.



Mikäli yhtiökokous päättää osakesarjojen yhdistämisestä kohdassa 20 ehdotetulla tavalla, koskee valtuutus yhdistämisen jälkeen yhtiön ainoan osakesarjan osakkeita.



19. Lahjoitusvaltuutus

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 50 000 euron suuruisesta yhdestä tai useammasta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.



20. Osakkeenomistajien ehdotus osakesarjojen yhdistämisestä ja siihen liittyvästä suunnatusta maksuttomasta osakeannista sekä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Kuten yhtiö on 23.2.2026 tiedottanut, Etelä-Pohjanmaan Lehtiseura Ry, Keskisuomalainen Oyj ja Rebl Group Oyj ("Ehdotuksen tekijät") ehdottavat, että Ilkka Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta liitteen mukaisesti siten, että yhtiön osakesarjat yhdistetään, ja I-sarjan osakkeenomistajille suunnattavasta maksuttomasta osakeannista. Osakesarjojen yhdistämisen jälkeen yhtiöllä olisi ainoastaan yksi osakesarja, joka olisi julkisen kaupankäynnin kohteena ja johon kuuluvilla osakkeilla olisi yksi (1) ääni ja muutoinkin samanlaiset oikeudet.



Ehdotuksen tekijät edustavat noin 11,7 % I-osakesarjan osakkeista sekä noin 26,5 % II-osakesarjan osakkeista. Tämä vastaa noin 24,1 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 13,4 % kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.



Ehdotuksen tekijöiden yhtiölle toimittaman tiedon mukaan alustavan tukensa esitykselle ovat lisäksi antaneet osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 16,1 % I-osakesarjan osakkeista sekä noin 13,9 % II-osakesarjan osakkeista. Tämä vastaa noin 14,3 % yhtiön kaikista osakkeista ja 13,6 % kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.



Kuten yhtiö on 23.3.2026 tiedottanut, Yhtiön hallitus ja hallintoneuvosto suosittelevat ehdotuksen hyväksymistä. Yhtiön hallitus on saanut Evli Oyj:ltä kohtuullisuuslausunnon (nk. fairness opinion) koskien ehdotettua osakesarjojen yhdistämistä. Lausunnon mukaan ehdotus koskien osakesarjojen yhdistämistä on lausunnon päivämäärällä taloudellisessa mielessä kohtuullinen yhtiön I-sarjan ja II-sarjan osakkeiden omistajille.



Ehdotuksen mukaan osakesarjojen yhdistäminen toteutettaisiin siten, että jokainen yksi (1) I-osake muunnetaan yhdeksi (1) II-osakkeeksi (eli yhtiöjärjestyksen muutoksen jälkeen yhtiön ainoan osakesarjan osakkeeksi), minkä lisäksi I-osakkeiden omistajille suunnataan maksuton osakeanti siten, että kutakin samalla arvo-osuustilillä säilytettyä kolmea I-osaketta kohden annettaisiin maksutta yksi uusi II-osake (eli yhtiöjärjestyksen muutoksen jälkeen yhtiön ainoan osakesarjan osake). Näin ollen kolme (3) samalla arvo-osuustilillä säilytettyä I-sarjan osaketta vastaisivat yhdistämisen jälkeen neljää (4) yhtiön ainoan osakesarjan osaketta. Sellaiset osakeannissa annettavat osakkeet, jotka muuten annettaisiin murto-osaisina, myytäisiin tällaisiin osakkeisiin oikeutettujen lukuun. Osakesarjojen yhdistämisen myötä yhtiöjärjestyksestä poistettaisiin eri osakesarjoja koskevat määräykset sekä suostumuslauseke.



Ehdotuksen tekijöiden esittämien perustelujen mukaan osakesarjojen yhdistäminen selkeyttäisi Ilkka Oyj:n omistusrakennetta ja loisi läpinäkyvyyttä osakkeenomistajien todellisiin ääni- ja omistusosuuksiin, turvaten osakkeenomistajien yhdenvertaista kohtelua. Maksuttoman osakeannin tarkoituksena olisi kompensoida I-osakkeiden omistajille osakelajien yhdistämisestä aiheutuva äänivallan menetys. Muutokset olisivat myös omiaan luomaan arvoa yhtiön osakkeenomistajille lisäämällä osakkeen likviditeettiä ja kiinnostavuutta sijoituskohteena. Suunnatulle osakeannille olisi siten osakeyhtiölain edellyttämä erityisen painava taloudellinen syy.



Ehdotuksen hyväksyminen edellyttää osakeyhtiölain nojalla riittävää kannatusta yhtiökokouksessa ja I-sarjan osakkeiden enemmistön suostumusta. Enemmistön suostumus lasketaan yhtiön kaikista I-sarjan osakkeista. Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ilkka.com > Sijoittajille > Hallinto > Yhtiökokous on saatavilla lomake I-sarjan osakkeiden omistajien suostumuksen antamiseksi osakesarjojen yhdistämiselle. Ehdotukseen sisältyvä yhtiöjärjestyksen muutos ja osakeanti muodostavat kokonaisuuden, joka edellyttää sen kaikkien osien hyväksymistä yhdellä päätöksellä.



Mikäli yhtiökokous päättää osakesarjojen yhdistämisestä, osakesarjojen yhdistäminen sekä sen edellyttämä yhtiöjärjestyksen muutos ja suunnattu maksuton osakeanti rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 27.4.2026. Osakesarjojen yhdistäminen ei edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä.



Oikeus saada uusia osakkeita suunnatussa maksuttomassa osakeannissa on niillä osakkeenomistajilla, jotka omistavat I-sarjan osakkeita osakeannin täsmäytyspäivänä 27.4.2026 arvo-osuusjärjestelmässä. Osakeannissa annettavat uudet osakkeet jaetaan I-sarjan osakkeiden omistajille arvo-osuustilikohtaisesti täsmäytyspäivän osakeomistuksen suhteessa ja kirjataan suoraan asianomaiselle arvo-osuustilille arvo-osuusjärjestelmässä noudatettavien sääntöjen ja käytäntöjen mukaisesti. Osakesarjojen yhdistämistä ja uusia osakkeita koskevat arvo-osuustilimerkinnät kirjataan arviolta 28.4.2026 ja kaupankäynti yhtiön ainoalla osakesarjalla sekä osakeannissa annettavilla uusilla osakkeilla alkaa arviolta 28.4.2026 tai mahdollisimman pian tämän jälkeen.



Siltä osin kuin osakkeenomistajan I-sarjan osakkeiden lukumäärä samalla arvo-osuustilillä ei ole kolmella jaollinen, annetaan yhtiön hallituksen tarkemmin päättämällä tavalla ja yhtiön sekä yhtiön hallituksen nimeämän pankin välillä tehtävän sopimuksen mukaisesti jakojäännösten perusteella muodostettavat osakkeet myytäväksi näiden I-sarjan osakkeenomistajien lukuun.



Tämän yhtiökokouskutsun ajankohdan perusteella maksuttomassa osakeannissa annettavien osakkeiden enimmäismäärä olisi 1 398 051 osaketta. Mikäli vaihtosuhteen mukaisesti maksuttomassa osakeannissa annettavien kaikkien osakkeiden yhteismäärä olisi murtoluku, osakkeiden kokonaismäärä pyöristetään alaspäin lähimpään täyteen osakkeeseen.



Maksuttomassa osakeannissa annettavat uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet rekisteröimisestä lukien. Uudet osakkeet eivät ole oikeutettuja tässä yhtiökokouksessa kohdan 8 mukaisesti mahdollisesti päätettävään osinkoon.



Yhtiön tämänhetkinen yhtiöjärjestys ja vertailuversio ehdotetuista yhtiöjärjestysmuutoksista sekä hallintoneuvoston lausunto ehdotuksesta on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ilkka.com > Sijoittajille > Hallinto > Yhtiökokous.



21. Kokouksen päättäminen





B. Yhtiökokousasiakirjat



Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja hallintoneuvoston lausunnot sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Ilkka Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.ilkka.com > Sijoittajille > Hallinto > Yhtiökokous. Ilkka Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä palkitsemisraportti ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla 26.3.2026 alkaen. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.



Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitulla internetsivulla 7.5.2026 alkaen.



C. Ohjeita kokoukseen osallistujille



1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.4.2026 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.



Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 24.3.2026 klo 10.00, Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 16.4.2026 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Osakkeenomistaja voi myös äänestää ennakkoon ilmoittautumisen yhteydessä kohdassa 5. "Äänestäminen ennakkoon" kuvatulla tavoin.



Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:



a) yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa www.ilkka.com > Sijoittajille > Hallinto > Yhtiökokous

Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla ja tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.



b) Sähköpostitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen: agm@innovatics.fi. Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin yhtiön internetsivuilla www.ilkka.com > Sijoittajille > Hallinto > Yhtiökokous saatavilla oleva ilmoittautumislomake tai vastaavat tiedot.



c) Postitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Ilkka Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin yhtiön internetsivuilla www.ilkka.com > Sijoittajille > Hallinto > Yhtiökokous saatavilla oleva ilmoittautumislomake tai vastaavat tiedot.



d) Puhelimitse numeroon 010 377 2512 arkisin klo 9.00–16.00.



Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa tarvittavat tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi, asiamiehen syntymäaika ja asiamiehen puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite. Osakkeenomistajien Ilkka Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.



Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.



Lisätietoja ilmoittautumiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.



2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.4.2026. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 20.4.2026 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.



Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä, sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.



Selvyyden vuoksi todetaan, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat eivät voi suoraan ilmoittautua yhtiökokoukseen yhtiön internetsivuilla vaan ilmoittautuminen on tehtävä omaisuudenhoitajan tilinhoitajan välityksellä.



Lisätietoa näistä asioista on saatavilla myös yhtiön verkkosivulla osoitteessa www.ilkka.com > Sijoittajille > Hallinto > Yhtiökokous.



3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamies voi myös äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.



Mikäli asiamies tekee sähköisen ilmoittautumisen yhtiökokoukseen osakkeenomistajan puolesta, asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, minkä jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Sama pätee äänestettäessä ennakkoon sähköisesti.



Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua.



Malli valtakirjaksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.ilkka.com > Sijoittajille > Hallinto > Yhtiökokous viimeistään ilmoittautumisajan alkaessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.



Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Ilkka Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.



Osakkeenomistajat voivat perinteisen valtakirjan käyttämisen sijasta käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehensä valtuuttamista varten. Osakkeenomistaja valtuuttaa tällöin nimeämänsä asiamiehen Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.



4. Yhtiökokouksen seuraaminen verkkolähetyksen välityksellä

Osakkeenomistaja, jolla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen mukaan lukien osakesäästötili, voi seurata kokousta myös verkkolähetyksen välityksellä.



Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää. Kokouksen seuraamista verkkolähetyksen välityksellä ei pidetä osakkeenomistajan osakeyhtiölain mukaisena yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien osakeyhtiölain mukaisten oikeuksien käyttämisenä.



Verkkolähetys toteutetaan Inderes Oyj:n virtuaalisen yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja ääniyhteyden yhtiökokouksen seuraamiseksi. Verkkolähetyksen seuraaminen ei vaadi maksullisia ohjelmistoja tai latauksia. Verkkolähetyksen seuraaminen vaatii internetyhteyden lisäksi tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet tai kuulokkeet. Verkkolähetyksen seuraamiseen suositellaan käytettäväksi jotakin seuraavista selaimista: Chrome, Firefox, Edge, Safari tai Opera.



Seurantalinkki ja salasana verkkolähetykseen lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon kaikille yhtiökokoukseen ilmoittautuneille viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua jo hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamisajankohtaa.



Tarkemmat tiedot yhtiökokouspalvelusta, palveluntarjoajan yhteystiedot ja ohjeet mahdollisten häiriötilanteiden varalle löytyvät osoitteesta https://vagm.fi/tuki sekä linkki tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin ja verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen löytyy osoitteesta https://b2b.inderes.com/fi/knowledge-base/yhteensopivuuden-testaaminen. On suositeltavaa, että tarkempiin verkkolähetyksen ohjeisiin tutustutaan ennen yhtiökokouksen alkamista.



5. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jonka omistamat yhtiön osakkeet on kirjattu hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen (mukaan lukien osakesäästötili) ja jonka osakkeet on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.4.2026 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon voi yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä äänestää ennakkoon 24.3.2026 klo 10.00 – 16.4.2026 klo 16.00 välisenä aikana tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta.



Ennakkoäänestäminen tapahtuu seuraavilla tavoilla:



a) yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa www.ilkka.com. Palveluun kirjautuminen tapahtuu vastaavasti kuin ilmoittautumisen osalta edellä tämän kutsun kohdassa C.1.



b) sähköpostitse toimittamalla yhtiön internetsivuilla saatava ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovaticsille osoitteeseen agm@innovatics.fi



c) tai postitse toimittamalla yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Ilkka Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.



Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Ennakkoäänten toimittaminen postitse tai sähköpostitse ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan toimitetuista tiedoista ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.



Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää muita osakeyhtiölain mukaisia oikeuksiaan, kuten kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla.



Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.



Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.



6. Muut ohjeet/tiedot



Kokouskielenä on suomi.



Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ilkka.com > Sijoittajille > Hallinto > Yhtiökokous.



Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.



Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.



Ilkka Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 23.3.2026 yhteensä II-sarjan osakkeita 21 256 257 edustaen 21 256 257 ääntä ja I-sarjan osakkeita 4 194 154 edustaen 83 883 080 ääntä eli yhteensä 25 450 411 osaketta ja 105 139 337 ääntä. Yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa on 129 926 yhtiön omaa II-sarjan osaketta, joilla ei ole äänivaltaa yhtiökokouksessa.





Helsingissä 23.3.2026



ILKKA OYJ





HALLINTONEUVOSTO

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka Oyj

puh. 040 766 5418





JAKELU

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ilkka.com





Liite