Hagnaður Landsbréfa 978 milljónir króna á árinu 2025

Landsbréf hf. hafa birt ársreikning vegna ársins 2025. Helstu niðurstöður eru þessar:
- Hagnaður af rekstri Landsbréfa á árinu 2025 var 978 milljónir króna eftir skatta, samanborið við um 1.272 milljónir á árinu 2024
- Hreinar rekstrartekjur á árinu 2025 voru 2.367 milljónir króna, samanborið við 2.717 milljónir króna á árinu 2024
- Eigið fé í árslok 2025 var 4.368 milljónir króna samanborið við 4.390 milljónir króna í árslok 2024
- Í lok ársins 2025 voru eignir í stýringu samtals um 602 milljarðar króna samanborið við 543 milljarða króna árið áður
Helgi Þór Arason, framkvæmdastjóri Landsbréfa:
„Rekstur Landsbréfa gekk vel á árinu og hefur stjórn ákveðið að leggja til á aðalfundi að greiddur verði einn milljarður króna í arð til Landsbankans, sem er móðurfélag Landsbréfa. Landsbréf reka sem fyrr fjölbreytt úrval sjóða eða 43 mismunandi sjóði með samtals um 21 þúsund fjárfesta. Heilt yfir má segja að markaðsaðstæður á árinu 2025 hafi að ýmsu leyti verið krefjandi. Innanlands gekk baráttan við verðbólgu illa með tilheyrandi tiltölulega háu vaxtastigi, auk þess sem ýmis áföll í hagkerfinu höfðu neikvæð áhrif á verðbréfamarkaði. Ávöxtun sjóða Landsbréfa var þó almennt góð að teknu tilliti til markaðsaðstæðna og í samanburði við samkeppnisaðila. Áfram er veruleg óvissa erlendis með ófriði sem hefur neikvæð áhrif á markaði og eins eru vísbendingar um kólnandi hagkerfi á Íslandi á sama tíma og erfiðlega gengur að ná niður verðbólgu. Á svona tímum er gildi ábyrgrar eignastýringar mikið. Sem fyrr tökum við hjá Landsbréfum það hlutverk alvarlega að ávaxta sparifé landsmanna og erum þakklát fyrir það traust sem þúsundir sjóðfélaga hafa sýnt Landsbréfum.“
Nánari upplýsingar um ársreikning Landsbréfa veitir Helgi Þór Arason, framkvæmdastjóri Landsbréfa, í síma 410 2500.
