Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 20 mars 2026

 | Source: WENDEL WENDEL

 RACHAT D’ACTIONS – 23 MARS 2026

Déclaration des opérations de rachat d’actions

Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 15 mai 2025

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes entre les 16 au 20 mars 2026 :

Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
(MIC Code)
WENDEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		969500M98ZMIZYJD5O34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		16/03/2026FR0000121204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		9 87874,9653CEUX
16/03/202617 54175,5473XPAR
16/03/20261 57274,9558AQEU
16/03/20261 52174,9463TQEX
17/03/202610 63575,8412CEUX
17/03/2026453 54975,3737XPAR
17/03/20261 65575,8829TQEX
17/03/20261 67675,8610AQEU
17/03/202620 00076,5000JEFS
17/03/2026100 00074,9000BATF
18/03/2026110 67777,0740XPAR
18/03/202611 03077,0309CEUX
18/03/20261 71877,0140TQEX
18/03/20261 68377,0303AQEU
19/03/2026134 84175,7473XPAR
19/03/202611 45675,6945CEUX
19/03/20261 78575,6989TQEX
19/03/20261 83375,6882AQEU
20/03/202611 74575,1382CEUX
20/03/202691 45375,2130XPAR
20/03/20261 83375,1231TQEX
20/03/20261 88575,1325AQEU
20/03/202650 00075,0500JEFS
 TOTAL1 049 96675,5758 

À propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, et de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et annoncé l’acquisition de Committed Advisors en octobre 2025. Au 31 décembre 2025, le Groupe gère 47 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

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