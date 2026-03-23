Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 20 mars 2026

RACHAT D’ACTIONS – 23 MARS 2026

Déclaration des opérations de rachat d’actions

Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 15 mai 2025

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes entre les 16 au 20 mars 2026 :

Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché

(MIC Code) WENDEL























































































969500M98ZMIZYJD5O34























































































16/03/2026 FR0000121204























































































9 878 74,9653 CEUX 16/03/2026 17 541 75,5473 XPAR 16/03/2026 1 572 74,9558 AQEU 16/03/2026 1 521 74,9463 TQEX 17/03/2026 10 635 75,8412 CEUX 17/03/2026 453 549 75,3737 XPAR 17/03/2026 1 655 75,8829 TQEX 17/03/2026 1 676 75,8610 AQEU 17/03/2026 20 000 76,5000 JEFS 17/03/2026 100 000 74,9000 BATF 18/03/2026 110 677 77,0740 XPAR 18/03/2026 11 030 77,0309 CEUX 18/03/2026 1 718 77,0140 TQEX 18/03/2026 1 683 77,0303 AQEU 19/03/2026 134 841 75,7473 XPAR 19/03/2026 11 456 75,6945 CEUX 19/03/2026 1 785 75,6989 TQEX 19/03/2026 1 833 75,6882 AQEU 20/03/2026 11 745 75,1382 CEUX 20/03/2026 91 453 75,2130 XPAR 20/03/2026 1 833 75,1231 TQEX 20/03/2026 1 885 75,1325 AQEU 20/03/2026 50 000 75,0500 JEFS TOTAL 1 049 966 75,5758

À propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, et de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et annoncé l’acquisition de Committed Advisors en octobre 2025. Au 31 décembre 2025, le Groupe gère 47 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

Suivez-nous sur LinkedIn @Wendel

Contact

Secrétariat général - Caroline Bertin Delacour : +33 (0) 1 42 85 30 00 - c.bertindelacour@wendelgroup.com

Pièce jointe