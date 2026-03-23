Amundi : Programme de rachat d’actions

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du

16 au 20 mars 2026

(Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-16 FR0004125920 3000 74.156583 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-16 FR0004125920 10438 74.122672 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-16 FR0004125920 2000 74.154800 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-16 FR0004125920 29977 74.119090 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-17 FR0004125920 2780 74.609802 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-17 FR0004125920 13900 74.640809 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-17 FR0004125920 1818 74.652393 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-17 FR0004125920 23831 74.628549 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-18 FR0004125920 1876 75.040592 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-18 FR0004125920 11000 74.831018 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-18 FR0004125920 1218 75.116133 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-18 FR0004125920 26301 74.873334 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-19 FR0004125920 3000 73.388167 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-19 FR0004125920 10000 73.405175 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-19 FR0004125920 1955 73.383197 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-19 FR0004125920 28999 73.351654 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-20 FR0004125920 2822 72.674522 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-20 FR0004125920 14981 72.622155 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-20 FR0004125920 1927 72.643098 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-20 FR0004125920 28845 72.516523 XPAR TOTAL 220668 73.865141

Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet d’Amundi à l’adresse suivante: https://legroupe.amundi.com/programme-de-rachat-2026

Contacts presse:

Natacha Andermahr

Tel. +33 1 76 37 86 05

natacha.andermahr@amundi.com

Corentin Henry

Tel. +33 1 76 36 26 96

corentin.henry@amundi.com

Contacts investisseurs:

Cyril Meilland, CFA

Tel. +33 1 76 32 62 67

cyril.meilland@amundi.com

Thomas Lapeyre

Tel. +33 1 76 33 70 54

thomas.lapeyre@amundi.com

Annabelle Wiriath

Tel. + 33 1 76 32 43 92

annabelle.wiriath@amundi.com

A propos d’Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux1, Amundi propose à ses 200 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui près de 2 400 milliards d’euros d’encours2.

Ses six plateformes de gestion internationales3, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 600 professionnels dans 34 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

www.amundi.com

1 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2025 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2024

2 Données Amundi au 31/12/2025

3 Paris, Londres, Dublin, Milan, Tokyo et San Antonio (via notre partenariat stratégique avec Victory Capital)

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