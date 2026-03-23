TOUAX : MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL

 | Source: TOUAX TOUAX

COMMUNIQUÉ DE PRESSE        Paris, le 23 mars 2026 17 : 45

LA SOLUTION DE LOCATION AU SERVICE DES TRANSPORTS DURABLES

MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL

Le document d’enregistrement universel 2025 de TOUAX SCA a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 20 mars 2026 sous le numéro D.26-0126.

Ce document en version française est disponible dans les conditions réglementaires. Il peut être consulté dans l’espace documents du site internet de TOUAX (www.touax.com) rubrique Investisseurs, ainsi que sur le site de l’AMF (www.amf-france.org).

Il comprend notamment le rapport financier annuel, le rapport du conseil de surveillance sur le gouvernement d’entreprise, les rapports des contrôleurs légaux des comptes, les informations relatives aux honoraires de ces derniers et le descriptif du programme de rachat d’actions.

Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec près de 1,3 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX SCA est cotée sur Euronext Growth Paris (Code ISIN FR0000033003, mnémonique ALTOU) et fait partie des indices Euronext Growth All-Share Index GR, Euronext Growth All-Share Index NR et Euronext Growth All-Share Index.

Pour plus d’informations : www.touax.com

TOUAX        SEITOSEI ● ACTIFIN
Fabrice & Raphaël WALEWSKI        Ghislaine Gasparetto
Gérants        
touax@touax.com        ghislaine.gasparetto@seitosei-actifin.com
www.touax.com        Tel : +33 1 56 88 11 11

Tel : +33 1 46 96 18 00        

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