Société anonyme au capital de 1 455 643 262,50 €
Siège social : 1973 boulevard de la Défense, F-92000 Nanterre
552 037 806 RCS Nanterre
Code ISIN FR0000125486
www.vinci.com
_____________________________________________________
Assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire
du mardi 14 avril 2026
Modalités de mise à disposition des documents préparatoires
Les actionnaires de VINCI sont invités à participer à l’assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire de la Société qui se tiendra
le mardi 14 avril 2026 à 10 heures
Salle Pleyel,
252, rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 Paris.
L’avis préalable à l’assemblée générale mixte, comprenant l’ordre du jour de l’assemblée, le texte des résolutions soumises par le Conseil d’administration à l’approbation de l’assemblée et les principales modalités de participation et de vote à l’assemblée, a été publié le lundi 2 mars 2026 dans le numéro 26 du BALO (Bulletin des annonces légales obligatoires). Cet avis est consultable sur le site Internet de la Société www.vinci.com.
L’avis de convocation contenant les principales modalités de participation et de vote à l’assemblée sera publié dans le numéro du BALO à paraître le mercredi 25 mars 2026. Cet avis sera également consultable sur le site Internet de la Société www.vinci.com.
Les documents et renseignements relatifs à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires de la Société dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Les documents visés à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce seront consultables sur le site Internet de la Société www.vinci.com – rubrique Finances, onglet Actionnaires puis Assemblées générales
Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.
CONTACT PRESSE
Service de presse VINCI
Tél. : +33 (0)1 57 98 62 88
media.relations@vinci.com
Pièce jointe