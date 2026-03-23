Société anonyme au capital de 1 455 643 262,50 €

Siège social : 1973 boulevard de la Défense, F-92000 Nanterre

552 037 806 RCS Nanterre

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Assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire

du mardi 14 avril 2026

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Les actionnaires de VINCI sont invités à participer à l’assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire de la Société qui se tiendra

le mardi 14 avril 2026 à 10 heures

Salle Pleyel,

252, rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 Paris.

L’avis préalable à l’assemblée générale mixte, comprenant l’ordre du jour de l’assemblée, le texte des résolutions soumises par le Conseil d’administration à l’approbation de l’assemblée et les principales modalités de participation et de vote à l’assemblée, a été publié le lundi 2 mars 2026 dans le numéro 26 du BALO (Bulletin des annonces légales obligatoires). Cet avis est consultable sur le site Internet de la Société www.vinci.com .

L’avis de convocation contenant les principales modalités de participation et de vote à l’assemblée sera publié dans le numéro du BALO à paraître le mercredi 25 mars 2026. Cet avis sera également consultable sur le site Internet de la Société www.vinci.com .

Les documents et renseignements relatifs à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires de la Société dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Les documents visés à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce seront consultables sur le site Internet de la Société www.vinci.com – rubrique Finances, onglet Actionnaires puis Assemblées générales













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