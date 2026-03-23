PDI Technologies unterstützt Einzelhändler der EMEA-Region auf der UNITI Expo 2026 dabei, intelligenter zu arbeiten

FRANKFURT, Deutschland, March 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- PDI Technologies, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für intelligentere Betriebsabläufe im Convenience-Einzelhandel und im Energiesektor, hat heute seine Rückkehr zur UNITI expo 2026 als Kooperationspartner bekannt gegeben. PDI wird demonstrieren, wie sein vernetztes Lösungsökosystem, das auf verlässlichen Betriebsdaten und praktischen KI-Anwendungen basiert, Unternehmen dabei unterstützt, ihre Abläufe intelligenter zu gestalten, die Transparenz zu verbessern und fundiertere Entscheidungen zu treffen.

Die UNITI expo, Europas führende Fachmesse für die Tankstellen- und Autowasch-Branche, bringt führende Entscheidungsträger aus mehr als 100 Ländern zusammen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung im Jahr 2026 stehen Innovationen aus den Bereichen Technologie, Zahlungsverkehr und Logistik, Autowäsche und -pflege, Ölkonzerne und Kraftstoffhändler sowie Einzelhandel und Convenience.

„Einzelhändler wünschen sich Tools, die ihnen helfen, schneller zu reagieren und präziser zu arbeiten“, so Dawn Desai, EVP & GM, International, PDI Technologies. „Unsere Stärke liegt in der Qualität der von uns unterstützten Betriebsdaten sowie in den bewährten Innovationen. Diese helfen unseren Kunden, auf Grundlage dieser Daten entschlossen zu agieren – sei es durch Automatisierung, verbesserte Transparenz oder KI-Funktionen, die in der gesamten Branche zunehmend an Bedeutung gewinnen.“

In Halle 5, Stand 5B21, können Besucher sehen, wie PDI Tankstellen- und Convenience-Händlern mit seinen ausgewählten Lösungen hilft, ihre Abläufe zu optimieren:

Orbis Web (Backoffice und Zentrale) : Echtzeit-Transparenz zur Vereinfachung der täglichen Abläufe

: Echtzeit-Transparenz zur Vereinfachung der täglichen Abläufe Logistik : Verbesserte Steuerung und Koordination bei Lieferungen und Flotten

: Verbesserte Steuerung und Koordination bei Lieferungen und Flotten Preisgestaltung : Datengesteuerte und KI-gestützte dynamische Preisstrategien

: Datengesteuerte und KI-gestützte dynamische Preisstrategien Kundenbindung : Häufigere Wiederholungskäufe und höhere Warenkorbwerte

: Häufigere Wiederholungskäufe und höhere Warenkorbwerte Sicherheit : Verbesserter Schutz und höhere Geschäftsresilienz

: Verbesserter Schutz und höhere Geschäftsresilienz Point of Sale (POS): Schnellere und einheitlichere Abwicklung im Ladengeschäft

PDI wird zudem am Bildungsprogramm des UNITI „International Forum“ teilnehmen, und zwar mit einem Vortrag von Mark Evans, VP Fuel & Pricing Logistics, mit dem Titel „Three Forces Shaping the Future of Global Roadside Retail“ (Drei Kräfte, die die Zukunft des weltweiten Tankstellenhandels prägen). In dieser Sitzung werden die Auswirkungen von Veränderungen in der globalen Energielandschaft auf die Kraftstoffversorgung und -preisgestaltung untersucht. Darüber hinaus wird erörtert, wie KI die betriebliche Entscheidungsfindung unterstützt und wie sich die Nachhaltigkeitserwartungen in der gesamten Branche weiterentwickeln. Die Teilnehmer können die Veranstaltungszeiten und -orte im Programm der UNITI expo nachlesen.

Auf der UNITI-Expo können die Besucher erleben, wie das vernetzte Ökosystem und die datengesteuerte Technologie von PDI dabei helfen, Abläufe zu vereinfachen, die Leistung zu steigern und intelligentere Entscheidungen in einem sich schnell entwickelnden Einzelhandels- und Mobilitätsumfeld zu ermöglichen. Besuchen Sie uns vom 19. bis 21. Mai 2026 in Halle 5, Stand 5B21 in Stuttgart oder reservieren Sie Ihren Termin noch heute unter pditechnologies.com.

Über PDI Technologies

PDI Technologies, Inc. ist seit 40 Jahren Branchenführer und steht an der Schnittstelle zwischen Produktivität und Umsatzwachstum. Das Unternehmen bietet leistungsstarke Lösungen, die das Rückgrat des Ökosystems im Convenience-Einzelhandel und im Mineralölgroßhandel bilden. Unter dem Motto „Connecting Convenience“ ermöglichen wir es Unternehmen weltweit, ihre Produktivität zu steigern, fundierte Entscheidungen zu treffen und schneller mit ihren Kunden in Kontakt zu treten. Von groß angelegten ERP- und Logistikprozessen bis hin zu Treueprogrammen und Cybersicherheit – wir vereinfachen die Lieferkette der Branche, damit sie für alle zukünftigen Herausforderungen gerüstet ist. Besuchen Sie die Website von PDI Technologies.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an: pr@pditechnologies.com