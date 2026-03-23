Alliance Solution Group acquiert Stryder Distribution, étendant sa plateforme à l’échelle nationale

OAKVILLE, Ontario, 23 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alliance Solution Group, une société du portefeuille de Novacap, a le plaisir d’annoncer l’acquisition de Stryder Distribution, une division de Stryder Group of Companies et un fournisseur bien établi de services d’entreposage et de réemballage dans l’Ouest canadien. Il s’agit de la deuxième acquisition d’Alliance en moins de quatre mois et d’une étape clé dans l’expansion nationale de la société, qui renforce sa présence opérationnelle en Colombie-Britannique, en Alberta, au Québec et en Ontario.

Grâce à l’acquisition des activités d’entreposage et de reconditionnement de Stryder Distribution, Alliance exploitera un réseau combiné d’une capacité de plus de 1,9 million de pieds carrés, ce qui lui permettra d’étendre sa portée nationale, de renforcer son infrastructure dans l’Ouest canadien et d’accroître ses capacités dans des catégories clés, telles que les boissons alcoolisées et non alcoolisées, les marchandises en douane, les produits de consommation courante et l’alimentation.

« L’association d’Alliance et de Stryder Distribution nous permet d’offrir une valeur ajoutée à notre clientèle grâce à une plateforme véritablement nationale », a déclaré Dario Lopez, président d’Alliance Solution Group. « Cette acquisition marque une étape importante dans la construction de l’une des entreprises d’entreposage et de reconditionnement les plus performantes du Canada ».

« Cette transaction reflète l’alignement stratégique et les forces complémentaires des deux entreprises », a déclaré Tony Scherpenisse, directeur financier de Stryder Distribution. « Nous sommes fiers de soutenir Alliance dans son élan et dans le développement de nouvelles perspectives à travers le pays. »

Ensemble, Alliance Solution Group et Stryder Distribution combineront leur expertise et leurs capacités opérationnelles pour mieux servir la clientèle canadienne tout en soutenant la croissance continue de la plateforme.

À propos d’Alliance Solution Group

Fondé en 1996, Alliance Solution Group est l’un des principaux fournisseurs canadiens de solutions d’emballage et d’entreposage à valeur ajoutée.

Fournissant depuis 30 ans des services hors pair dans les secteurs des boissons et de l’alimentation, le personnel de longue date de l’entreprise apporte un haut niveau de connaissance de ces secteurs d’activités, des processus de contrôle de qualité et une expertise en matière de réglementation des clubs-entrepôts et de distribution. Les services différenciés d’Alliance sont soutenus par ses valeurs fondamentales de qualité, d’efficacité, de fiabilité et de rapidité de mise en marché. Pour plus d’informations, visitez : www.alliancesolutiongroup.com

À propos de Stryder Distribution

Stryder est un fournisseur de logistique de tierce partie (3PL) distingué fondé en 1989. L’entreprise détient des contrats exclusifs avec plusieurs des plus grandes entreprises mondiales du secteur de l’alimentation, des boissons et de l’emballage, ce qui lui permet d’offrir un modèle de service hautement spécialisé. Grâce à une équipe chevronnée et fervente et une réputation de service exceptionnel en tout temps, Stryder est devenu l’un des fournisseurs de services logistiques à la croissance la plus rapide dans l’Ouest canadien et le nord-ouest des États-Unis. Pour plus d’informations, visitez : www.go-stryder.com

À propos de Novacap

Novacap est un investisseur nord-américain d’envergure et l’une des sociétés d’investissement privé les plus expérimentées au Canada. Fondée en 1981 pour s’associer à des propriétaires d’entreprises visionnaires, Novacap se concentre sur les marchés intermédiaire et intermédiaire inférieur dans quatre secteurs clés : Technologies, infrastructure numérique, industries et services financiers. Novacap combine une expertise sectorielle approfondie et une excellence stratégique et opérationnelle pour s’associer à des propriétaires d’entreprises et à des équipes de gestion.

Depuis sa création, la société a réalisé des investissements primaires et complémentaires dans plus de 250 entreprises. Avec plus de 15 milliards de dollars canadiens d’actifs sous gestion et une présence dans les bureaux de Montréal, Toronto et New York, Novacap accélère la création de valeur grâce à des initiatives de croissance stratégique et une forte concentration sur l’exécution. Pour plus d’informations, visitez : www.novacapcorp.com

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Renata Kappaun

rkappaun@novacap.ca

Conseillère senior, communication

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