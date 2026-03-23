VALLOUREC : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES ENTRE LE 16/03/2026 ET LE 20/03/2026

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DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

ENTRE LE 16/03/2026 ET LE 20/03/2026

Meudon (France), le 23 mars 2026

Programme de rachats d’actions (Code ISIN : FR0013506730) mis en œuvre conformément à la résolution approuvée par l’Assemblée Générale des Actionnaires du 22 mai 2025 (neuvième résolution) de Vallourec SA (LEI : 969500P2Q1B47H4MCJ34).

 

Jour de la transaction

 		Volume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché
16/03/202690 00018,7694XPAR
16/03/202610 00018,7589CEUX
17/03/20268 19219,0394CEUX
17/03/202659 66419,0142XPAR
19/03/202670 00019,7125XPAR
19/03/202610 00019,7335CEUX
20/03/20261 83719,7957XPAR
20/03/2026 94019,8000CEUX
 250 63319,1493 

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Relations Investisseurs
Connor Lynagh
Tel: +1 (713) 409-7842
connor.lynagh@vallourec.com		Relations Presse
Taddeo - Romain Grière
Tel: +33 (0) 7 86 53 17 29 
romain.griere@taddeo.fr

 
Relations actionnaires individuels
N° Vert : 0 805 65 10 10
actionnaires@vallourec.com		Nicolas Escoulan
Tel: +33 (0)6 42 19 14 74
nicolas.escoulan@taddeo.fr

 

Pièce jointe


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Vallourec_Rachat_Dactions_Reporting_16_20_Mars_2026
GlobeNewswire

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