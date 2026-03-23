Rexel : Déclaration des transactions sur actions propres du 16 au 20 mars 2026

COMMUNIQUE





DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

REALISEES DU 16 AU 20 MARS 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Rexel déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 16 au 20 mars 2026 :

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Rexel 969500N6AVPA51648T62 2026-03-16 FR0010451203 25 000 33,128957 XPAR Rexel 969500N6AVPA51648T62 2026-03-17 FR0010451203 25 000 33,370709 XPAR Rexel 969500N6AVPA51648T62 2026-03-18 FR0010451203 25 000 33,647183 XPAR Rexel 969500N6AVPA51648T62 2026-03-19 FR0010451203 25 000 32,096102 XPAR Rexel 969500N6AVPA51648T62 2026-03-20 FR0010451203 25 000 32,000406 XPAR TOTAL 125 000 32,848671

Pièce jointe