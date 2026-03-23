Rexel : Déclaration des transactions sur actions propres du 16 au 20 mars 2026

 | Source: Rexel Développement SAS Rexel Développement SAS

                                                                                                              

COMMUNIQUE


DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
REALISEES DU 16 AU 20 MARS 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Rexel déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 16 au 20 mars 2026 :

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
Rexel969500N6AVPA51648T622026-03-16FR001045120325 00033,128957XPAR
Rexel969500N6AVPA51648T622026-03-17FR001045120325 00033,370709XPAR
Rexel969500N6AVPA51648T622026-03-18FR001045120325 00033,647183XPAR
Rexel969500N6AVPA51648T622026-03-19FR001045120325 00032,096102XPAR
Rexel969500N6AVPA51648T622026-03-20FR001045120325 00032,000406XPAR
   TOTAL125 00032,848671 

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Déclaration des transactions sur actions propres du 16 au 20 mars 2026
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