COMMUNIQUÉ DE PRESSE

KLÉPIERRE REND HOMMAGE À LA MÉMOIRE DE DAVID SIMON

Paris, le 23 mars 2026

Klépierre a appris avec une immense tristesse la disparition de M. David Simon, ancien Président et membre du Conseil de surveillance de la société.

En mars 2012, sous son impulsion, Simon Property Group, le leader mondial des centres commerciaux qu’il dirigeait, avait acquis 28,7 % du capital de Klépierre. Depuis lors, Simon Property Group est le premier actionnaire de la société. David Simon était aussitôt devenu le président du Conseil de surveillance de Klépierre — un poste qu’il a quitté seulement le 20 février dernier.

L’ensemble des membres du Conseil de surveillance et du Directoire de Klépierre, ainsi que les collaborateurs du Groupe, saluent respectueusement la mémoire d’un extraordinaire capitaine d’industrie qui a hissé la société au premier rang des foncières de centres commerciaux en Europe. Sa vision d’avant-garde, son exigence hors pair et son inébranlable détermination ont imprimé une marque profonde et durable sur Klépierre.

Jean-Marc Jestin, président du Directoire de Klépierre, a déclaré : « J’adresse au nom de l’entreprise nos plus sincères condoléances à la famille de David Simon. Klépierre lui est incommensurablement redevable et ce fut un immense honneur d’avoir servi sous sa présidence durant quatorze années. »

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À PROPOS DE KLÉPIERRE

Klépierre, est le leader européen des centres commerciaux en Europe continentale. Le portefeuille de la Société est estimé à 21,2 milliards d’euros au 31 décembre 2025, et compte de grands centres commerciaux dans plus de 10 pays en Europe continentale, qui accueillent plus de 720 millions de visiteurs par an. Klépierre est une Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des indices CAC Next 20 et EPRA Euro Zone. Elle est aussi membre d’indices éthiques, comme le CAC SBT 1.5, MSCI Europe ESG Leaders, FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, et figure sur la « Liste A » du CDP. Ces distinctions soulignent l’engagement de Klépierre dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership mondial du Groupe dans la lutte contre le changement climatique.

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