Déclaration hebdomadaire rachat d’actions du 18 mars au 20 mars 2026

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Technip Energies (PARIS:TE) déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 18 mars 2026 au 20 mars 2026.
Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du programme de rachat avec la mise en place d’un mandat discrétionnaire exécuté par un prestataire de services d’investissement prenant ses décisions relatives à l’acquisition d’actions de Technip Energies de manière indépendante.
|Nom de l’émetteur
|Code identifiant de
l’émetteur (Code LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l’instrument financier
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d’acquisitions (en €)
|Code MIC
|TECHNIP ENERGIES NV
|724500FLODI49NSCIP70
|18/03/2026
|NL0014559478
|30 807
|32,4595
|XPAR
|TECHNIP ENERGIES NV
|724500FLODI49NSCIP70
|19/03/2026
|NL0014559478
|31 185
|32,0662
|XPAR
|TECHNIP ENERGIES NV
|724500FLODI49NSCIP70
|20/03/2026
|NL0014559478
|30 909
|32,3515
|XPAR
|TOTAL
|92 901
|32,2915
Pour une information détaillée concernant les transactions réalisées ainsi que les objectifs de rachat poursuivis, se référer à la déclaration détaillée disponible sur :
https://investors.technipenergies.com/fr/financial-information/publications-regulated-information/notice-trading-own-shares.
À propos de Technip Energies
Technip Energies est une entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan. Leader dans le GNL, l’hydrogène, l’éthylène, la chimie durable et la gestion du CO2, nous contribuons au développement de marchés stratégiques tels que l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité. Nos segments d’activité complémentaires, Technologie, Produits et Services (TPS) et Livraison de Projet, transforment les innovations en réalité industrielle à grande échelle.
Animés par des valeurs de collaboration et d’excellence dans l’exécution, plus de 18 000 collaborateurs dans 35 pays s'engagent pour allier prospérité et durabilité en faveur d’un monde conçu pour durer.
Technip Energies a généré un chiffre d'affaires de 7,2 milliards d'euros en 2025 et est cotée sur Euronext Paris. La société possède également des American Depositary Receipts négociés de gré à gré.
Pour plus d’informations : www.ten.com.
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