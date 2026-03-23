Forløb af ordinær generalforsamling mandag den 23. marts 2026

Fynske Bank A/S har i henhold til advisering afholdt ordinær generalforsamling den 23. marts 2026 i Odense Congress Center.

Advokat Morten Maagaard Rasmussen blev af bestyrelsen udpeget som dirigent.

Bestyrelsens beretning blev fremlagt og årsrapport for 2025 blev godkendt.

Resultatdisponering, herunder at der udbetales udbytte på 4,3955 kr. pr. aktie for 2025, blev ligeledes godkendt.

Bankens vederlagsrapport blev fremlagt og godkendt.

Bestyrelsens forslag til ændret lønpolitik blev godkendt

Repræsentantskabets indstilling til bestyrelsens vederlag for igangværende regnskabsår blev godkendt.

Ligeledes blev repræsentantskabets forslag til vedtægtsændringer godkendt.

Følgende blev genvalgt til repræsentantskabet:

Partner, registreret revisor Lars Gotfredsen, Rudkøbing

Erhvervsmægler Niels Peter Nøddeskou-Fink, Gudme

Endvidere blev følgende nyvalgt til repræsentantskabet:

Partner, statsautoriseret revisor Carsten Pedersen, Fredericia

Advokat Charlotte Snorre Beck, Aarhus

Direktør Kristian Skriver Laustsen, Odense

Partner, advokat Michael Duelund, Fredericia

Direktør Søren Offer Madsen, Odense

Som revisor blev EY Godkendt Revisionspartnerselskab genvalgt til at foretage bankens lovpligtige revision.

For yderligere information, kontakt venligst:

Adm. direktør Henning Dam, tlf. 2343 7425.

