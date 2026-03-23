COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON : POINT SUR LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN COURS

Communiqué de presse

Lesquin, 23 mars 2026, à 19h00

Nacon : point sur la procédure de redressement judiciaire en cours





Lesquin, le 23 mars 2026, Nacon (la « Société ») annonce que quatre de ses filiales ont effectué ce jour des déclarations de cessation des paiements et sollicité l’ouverture de procédures de redressement judiciaire.





Le 2 mars 2026, à la demande de la Société, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole avait décidé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice. L’objectif de cette procédure est de permettre à la Société d’identifier, dans les meilleures conditions, les solutions permettant de pérenniser son activité, renégocier son endettement avec ses créanciers et protéger ses salariés dans un environnement stabilisé.

La Société a entamé, avec l’aide de ses conseils et des administrateurs judiciaires (SELARL FHBX, représentée par Maître Hélène BOURBOULOUX, et la SELARL BMA, représentée par Maître Laurent MIQUEL), des travaux sur les contours d’un plan de restructuration du groupe formé par la Société et ses filiales.

Dans ce cadre, la Société annonce que quatre de ses filiales, à savoir les studios de développement de jeux-vidéo Spiders, Kylotonn et Cyanide ainsi que la société de motion capture Nacon Tech, ont effectué ce jour, auprès du Tribunal de Commerce de Lille Métropole, des déclarations de cessation des paiements et sollicité l’ouverture, à leur profit, de procédures de redressement judiciaire.

La Société informera le marché au fur et à mesure de l’évolution de sa situation et de l’état d’avancement de la procédure.

A propos de la procédure de redressement judiciaire

La procédure de redressement judiciaire est une procédure collective qui gèle le passif existant à l'ouverture de la procédure pendant la période d’observation qui peut durer jusqu’à 18 mois. Cette procédure permet au débiteur de présenter un plan de continuation de ses activités par le réaménagement de son endettement et d’assurer son redressement.





A PROPOS DE NACON







CHIFFRE D’AFFAIRES IFRS 2024/2025 : 167,9 M€







RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 2024/2025 : 1,1 M€







EFFECTIF

Plus de 1 000 collaborateurs











INTERNATIONAL

25 filiales et un réseau de distribution dans 100 pays

https://corporate.nacongaming.com/











NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 30 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques.







Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indices : CAC Mid&Small

ISIN : FR0013482791 ; Reuters : NACON.PA ; Bloomberg : NACON:FP







CONTACT : nacon@havas.com









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