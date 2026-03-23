Consensus de Voltalia au 23 mars 2026

 | Source: Voltalia Voltalia

Consensus de Voltalia au 23 mars 2026

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, publie le consensus des analystes actions, au 23 mars 2026.

en millions d'euros2025120262
(moyenne)		2026
(maximum)		2026
(minimum)		2026
(médiane)
Chiffre d'affaires588605625577606
dont Ventes d'énergie316----
dont Renvolt229----
dont Voltalia Hub43----
EBITDA211223247209220
dont Développement16----
dont Ventes d'énergie187----
dont Renvolt20----
dont Voltalia Hub6----
dont Frais corporate -18----
Dotations aux amort. et aux provi.-142-134-124-140-136
Non récurrent-66-10-40
EBIT4891097287
Résultat financier-83-89-71-110-88
Taxes-25-100-25-8
Activités abandonnées-28----
Résultat net-132-112-210
Intérêts minoritaires32401
Résultat net part du groupe-128012-213
      
Capex45929238450319
Free Cash-Flow-266-84187-205-111
Dette brute2 492----
Trésorerie315----
Dette nette2 1782 2252 4711 9572 231
      
Capacité en opération et en construction (en MW) 3 5543 7884 1403 6123 613
dont en opération (en MW)2 9133 3413 6913 0713 262
dont en construction (en MW)641447542350450

Pour rappel suite à la publication3 des résultats annuels 2025 et des objectifs opérationnels et financiers 2026, les estimations des analystes actions prennent en compte les hypothèses suivantes :

  • un taux de change EUR/BRL plus prudent (à noter que le taux de change de clôture au 31 décembre 2025 s’élevait à 6,43)
  • un niveau d’écrêtement pouvant avoir un impact autour de 35 millions d‘euros sur l’EBITDA
  • la mise en service progressive pour atteindre sa pleine puissance sur 2026 de centrales ayant commencé à produire fin 2025 : Sarimay Solar (126 MW), Bolobedu (148 MW)

A noter : Le consensus est établi par Voltalia sur la base des estimations des analystes actions couvrant l’entreprise au 23 mars 2026. Ces estimations reflètent uniquement les opinions des analystes et ne constituent ni une prévision ni une projection de Voltalia ou de son management. En publiant ce consensus, Voltalia ne valide ni n’adhère aux informations, conclusions ou recommandations qui en découlent.

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du premier trimestre 2026, le 23 avril 2026 (après bourse)

A propos de Voltalia (www.voltalia.com)
Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de 3,6 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 12 GW.

Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.

Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.

Fort de ses 1900 collaborateurs dans 15 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.

Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse, entre autres, dans le MSCI ESG ratings et le Sustainalytics ratings.
Voltalia
Email: invest@voltalia.com
T. +33 (0)1 81 70 37 00		Relations Presse SEITOSEI.ACTIFIN – Isabelle DRAY
 isabelle.dray@seitosei-actifin.com
 T. +33 (0)6 85 36 85 11


1 Résultats 2025 publiés, communiqué du 12 mars 2026.
2 Consensus 2026 basé sur six contributions d’analystes actions.
3 Communiqué du 12 mars 2026.

Pièce jointe


Attachments

Consensus de Voltalia au 23 mars 2026
GlobeNewswire

Recommended Reading

  • March 12, 2026 02:05 ET | Source: Voltalia
    2025 full year results

    2025 full year results EBITDA and capacity targets achieved With SPRING: activities refocused, leaner organization and reduction in the number of countries 2025 full year results Turnover: +16% at...

    Read More
    2025 full year results
  • March 04, 2026 13:00 ET | Source: Voltalia
    Voltalia’s consensus as of March 4, 2026

    Voltalia’s consensus as of March 4, 2026 Voltalia (Euronext Paris, code ISIN: FR0011995588), an international player in renewable energies, publishes the equity analysts’ consensus, as of March 4,...

    Read More
    Voltalia’s consensus as of March 4, 2026