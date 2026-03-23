Consensus de Voltalia au 23 mars 2026

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, publie le consensus des analystes actions, au 23 mars 2026.

en millions d'euros 20251 20262

(moyenne) 2026

(maximum) 2026

(minimum) 2026

(médiane) Chiffre d'affaires 588 605 625 577 606 dont Ventes d'énergie 316 - - - - dont Renvolt 229 - - - - dont Voltalia Hub 43 - - - - EBITDA 211 223 247 209 220 dont Développement 16 - - - - dont Ventes d'énergie 187 - - - - dont Renvolt 20 - - - - dont Voltalia Hub 6 - - - - dont Frais corporate -18 - - - - Dotations aux amort. et aux provi. -142 -134 -124 -140 -136 Non récurrent -66 -1 0 -4 0 EBIT 4 89 109 72 87 Résultat financier -83 -89 -71 -110 -88 Taxes -25 -10 0 -25 -8 Activités abandonnées -28 - - - - Résultat net -132 -1 12 -21 0 Intérêts minoritaires 3 2 4 0 1 Résultat net part du groupe -128 0 12 -21 3 Capex 459 292 384 50 319 Free Cash-Flow -266 -84 187 -205 -111 Dette brute 2 492 - - - - Trésorerie 315 - - - - Dette nette 2 178 2 225 2 471 1 957 2 231 Capacité en opération et en construction (en MW) 3 554 3 788 4 140 3 612 3 613 dont en opération (en MW) 2 913 3 341 3 691 3 071 3 262 dont en construction (en MW) 641 447 542 350 450

Pour rappel suite à la publication3 des résultats annuels 2025 et des objectifs opérationnels et financiers 2026, les estimations des analystes actions prennent en compte les hypothèses suivantes :

un taux de change EUR/BRL plus prudent (à noter que le taux de change de clôture au 31 décembre 2025 s’élevait à 6,43)

un niveau d’écrêtement pouvant avoir un impact autour de 35 millions d‘euros sur l’EBITDA

la mise en service progressive pour atteindre sa pleine puissance sur 2026 de centrales ayant commencé à produire fin 2025 : Sarimay Solar (126 MW), Bolobedu (148 MW)

A noter : Le consensus est établi par Voltalia sur la base des estimations des analystes actions couvrant l’entreprise au 23 mars 2026. Ces estimations reflètent uniquement les opinions des analystes et ne constituent ni une prévision ni une projection de Voltalia ou de son management. En publiant ce consensus, Voltalia ne valide ni n’adhère aux informations, conclusions ou recommandations qui en découlent.

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du premier trimestre 2026, le 23 avril 2026 (après bourse)

A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de 3,6 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 12 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.



Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de ses 1900 collaborateurs dans 15 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse, entre autres, dans le MSCI ESG ratings et le Sustainalytics ratings. Voltalia

Email: invest@voltalia.com

T. +33 (0)1 81 70 37 00 Relations Presse SEITOSEI.ACTIFIN – Isabelle DRAY

isabelle.dray@seitosei-actifin.com

T. +33 (0)6 85 36 85 11





1 Résultats 2025 publiés, communiqué du 12 mars 2026.

2 Consensus 2026 basé sur six contributions d’analystes actions.

3 Communiqué du 12 mars 2026.

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