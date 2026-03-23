BRAZIL POTASH FORMALIZA ACORDO DE COOPERAÇÃO COM O CONSELHO INDÍGENA MURA PARA O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL EM AUTAZES

Acordo estabelece um marco para o desenvolvimento social, valorização cultural, geração de renda e fortalecimento institucional das comunidades indígenas Mura de Autazes

Mecanismos estruturados de governança e diálogo contínuo para monitorar a implementação em todas as 37 aldeias Mura

MANAUS, Brasil, March 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Brazil Potash Corp. (“Brazil Potash” ou a “Companhia”) (NYSE-American: GRO), uma companhia de desenvolvimento mineral que possui um projeto estratégico de potássio destinado ao segmento agrícola brasileiro, o Projeto Potássio Autazes, localizado no Estado do Amazonas, Brasil (“Projeto”), anunciou hoje que a Potássio do Brasil Ltda. (“Potássio do Brasil”), sua subsidiária operacional brasileira, formalizou um Termo de Compromisso e Cooperação com o Conselho Indígena Mura (“CIM”), estabelecendo um marco de ação conjunta voltado ao desenvolvimento territorial sustentável e à melhoria das condições de vida das comunidades indígenas no município de Autazes, no Amazonas.





A assinatura contou com a presença de representantes da Potássio do Brasil, incluindo o Diretor de Projeto Raphael Bloise e a equipe técnica, bem como lideranças do CIM, incluindo o Coordenador-Geral Kleber Mura, o Vice-Coordenador Adnelson Mura e a Secretária-Geral Matilde Mura, além do assessor jurídico do Conselho.

Raphael Bloise, Diretor de Projetos da Potassium do Brasil, comentou:

“Este acordo reforça nosso compromisso de construir, de forma responsável e transparente, uma relação de longo prazo com as comunidades do território. Nosso objetivo é contribuir para um desenvolvimento que gere valor compartilhado, respeitando a cultura, os direitos e as prioridades locais.”

O Coordenador Geral do CIM, Kleber Mura, acrescentou:

“Este acordo garante que nossa voz continue sendo ouvida e que os benefícios cheguem diretamente às nossas comunidades. É um passo decisivo para o Bem Viver das nossas 37 aldeias.”

O acordo faz parte de um conjunto mais amplo de iniciativas associadas ao Projeto, um empreendimento de importância estratégica para a segurança alimentar brasileira que contribuirá para a produção doméstica de fertilizante potássico e reduzirá a dependência do país em relação às importações de potássio.

Fortalecimento do Programa Bem Viver Mura

O Acordo de Cooperação fornece a base para o fortalecimento do Programa Bem Viver Mura, uma iniciativa estruturada para apoiar a ação em quatro pilares: desenvolvimento social, valorização cultural, geração de renda e fortalecimento institucional. As ações planejadas visam melhorar a qualidade de vida das comunidades envolvidas, com pleno respeito às suas especificidades socioculturais, modos de vida e dinâmicas territoriais da região.

Compromissos e Princípios de Ação

O acordo está fundamentado nos princípios da boa-fé, transparência, respeito aos direitos indígenas e diálogo contínuo, e está alinhado com as diretrizes da Convenção n.º 169 da Organização Internacional do Trabalho (“OIT”) e com as melhores práticas internacionais de engajamento com povos indígenas. O processo de consulta e engajamento com as comunidades continua evoluindo com foco na escuta ativa, soluções colaborativas e respeito à plena diversidade de perspectivas no território.

Governança e Monitoramento

O Acordo de Cooperação estabelece mecanismos de monitoramento e diálogo estruturado, incluindo interações regulares entre as partes para acompanhar a implementação das ações e promover ajustes ao longo do tempo. O marco de governança foi concebido para garantir transparência, previsibilidade e participação contínua ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento do Projeto.

Arranjos de Fornecimento de Energia BOOT

Conforme previamente divulgado, a Companhia celebrou um memorando de entendimentos não vinculante (o “MOU”) com a Fictor Energia S.A. (“Fictor”) para um arranjo de fornecimento de energia no modelo build-operate-own -transfer (“BOOT”) para o Projeto, contemplando a construção e operação de uma instalação de geração de energia de aproximadamente 300 MW a um custo estimado de construção de aproximadamente US$200 milhões. O MOU expirou de acordo com seus termos e não foi renovado ou prorrogado. A Companhia está ativamente engajada em discussões com outros fornecedores de energia em relação a arranjos BOOT semelhantes ou outros arranjos de fornecimento de energia para o Projeto. Não há garantia de que a Companhia será capaz de celebrar um acordo definitivo de fornecimento de energia em termos aceitáveis, ou de todo.

Continuidade Operacional

A Brazil Potash apresentou seu relatório anual no Formulário 20-F referente ao exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2025 junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission) em 23 de março de 2026. Conforme divulgado no Formulário 20-F, as demonstrações financeiras consolidadas auditadas para o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2025 continham uma opinião de auditoria da firma de contabilidade pública registrada e independente da Companhia que incluía um parágrafo de ênfase relacionado à dúvida substancial sobre a capacidade da Companhia de continuar como empresa em funcionamento. Este anúncio é feito em conformidade com a Seção 610(b) do Guia de Empresas da NYSE American, que exige um anúncio público separado sobre o recebimento de uma opinião de auditoria contendo ênfase sobre a continuidade operacional. Este anúncio não representa qualquer alteração ou emenda às demonstrações financeiras consolidadas auditadas da Companhia ou ao seu relatório anual no Formulário 20-F para o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2025.

Sobre o Conselho Indígena Mura (CIM)

O Conselho Indígena Mura é a entidade representativa do povo Mura em Autazes, atuando na defesa dos direitos coletivos, na valorização cultural e no fortalecimento institucional de suas comunidades.

Sobre a Brazil Potash

A Brazil Potash (NYSE-American: GRO) (www.brazilpotash.com) está desenvolvendo o Projeto Potássio Autazes para fornecer fertilizantes sustentáveis a um dos maiores exportadores agrícolas do mundo. O Brasil é fundamental para a segurança alimentar global, pois o país possui uma das maiores quantidades de água doce, terras aráveis e um clima ideal para o cultivo ao longo de todo o ano, mas é vulnerável por ter importado mais de 95% de seu fertilizante de potássio em 2024, apesar de possuir o que se antecipa ser uma das maiores bacias de potássio não desenvolvidas do mundo em seu próprio território. O potássio produzido será transportado principalmente por barcaças fluviais de baixo custo em um sistema de rios internos em parceria com a Amaggi (www.amaggi.com.br), um dos maiores produtores agrícolas e operadores logísticos de produtos agrícolas do Brasil. Com uma produção anual inicial planejada de potássio de até 2,4 milhões de toneladas curtas por ano, a administração da Brazil Potash acredita que poderá potencialmente suprir aproximadamente 20% da demanda atual de potássio no Brasil. A administração antecipa que 100% da produção da Brazil Potash será vendida domesticamente para reduzir a dependência do Brasil em relação às importações de potássio, ao mesmo tempo em que mitiga aproximadamente 1,4 milhão de toneladas por ano de emissões de GEE.

Aviso sobre Declarações Prospectivas

Todas as declarações, exceto declarações de fatos históricos, contidas neste comunicado à imprensa constituem “declarações prospectivas” e são baseadas nas expectativas razoáveis, estimativas e projeções da Companhia na data deste comunicado. As palavras “planeja,” “espera,” ou “não espera,” “é esperado,” “orçamento,” “programado,” “estima,” “prevê,” “pretende,” “antecipa,” ou “não antecipa,” ou “acredita,” ou variações dessas palavras e expressões, ou declarações de que certas ações, eventos ou resultados “podem,” “poderiam,” “iriam,” “poderiam,” ou “serão tomados,” “ocorrerão” ou “serão alcançados” e expressões similares identificam declarações prospectivas. As declarações prospectivas incluem, sem limitação, declarações sobre o Acordo de Cooperação e o Programa Bem Viver Mura, as demonstrações financeiras da Brazil Potash e a ênfase sobre a continuidade operacional, o vencimento do memorando de entendimento com a Fictor e a capacidade da Companhia de celebrar arranjos alternativos de BOOT ou fornecimento de energia para o Projeto Autazes, o status do projeto da Companhia, regulamentação governamental e regulamentação ambiental. As declarações prospectivas são necessariamente baseadas em uma série de estimativas e premissas que, embora consideradas razoáveis pela Companhia na data de tais declarações, estão inerentemente sujeitas a incertezas e contingências significativas de negócios, econômicas e competitivas. A Companhia se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, exceto na medida exigida pela lei aplicável. O leitor é advertido a não depositar confiança indevida em declarações prospectivas.

Contato:

Relações com Investidores — Brazil Potash

info@brazilpotash.com

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