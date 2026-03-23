Galapagos en Gilead in vergevorderde gesprekken over samenwerking om een first-in-class T-cel-engagerprogramma voor auto-immuunziekten verder te ontwikkelen

Galapagos is van plan een strategische samenwerking aan te gaan met Gilead, na de overname van Ouro Medicines door Gilead

De nieuwe partnerstructuur zou aanzienlijk verbeterde financiële voorwaarden en flexibiliteit voor Galapagos opleveren

Na deze potentiële transactie zal de Vennootschap het grootste deel van haar kapitaal beschikbaar blijven houden voor bijkomende strategische transacties en andere prioriteiten van kapitaalallocatie

Mechelen, België; 23 maart 2026, 23:25 CET; gereglementeerde informatie - voorwetenschap - Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) heeft vandaag bekendgemaakt dat, na het sluiten van een definitieve overeenkomst door Gilead voor de overname van Ouro Medicines, een privaat biotechnologiebedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van T-cel-engagertherapieën voor auto-immuunziekten, Gilead en Galapagos in vergevorderde gesprekken zijn over een samenwerking.

De overname door Gilead heeft betrekking op OM336 (gamgertamig), een BCMAxCD3 T-cel-engager in de klinische ontwikkelingsfase. OM336 is ontworpen om, na een beperkte subcutaan toegediende behandelkuur, een snelle en diepe B-celdepletie te bewerkstelligen. In lopende klinische fase 1/2-studies heeft OM336 een baanbrekende werkzaamheid en een gedifferentieerd veiligheidsprofiel aangetoond na een enkele behandelcyclus bij ernstige, antilichaam-gemedieerde weesziekten, waaronder auto-immune hemolytische anemie (AIHA) en immuun trombocytopenie (ITP). Gamgertamig heeft van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) zowel de Fast Track-status als de status als weesgeneesmiddel (Orphan Drug Designation) gekregen voor de behandeling van AIHA en ITP en zal naar verwachting in 2027 de registratiestudies ingaan.

BCMA-gerichte T-cel-engagers worden onderzocht als een gerichte benadering voor ernstige ontstekings- en auto-immuunziekten door pathogene B-cellen en plasmacellen te elimineren. Door de T-cellen van een patiënt te richten op BCMA-exprimerende plasmacellen, suggereren klinische resultaten dat deze middelen ontsteking kunnen verminderen, orgaanspecifieke ziekte kunnen verbeteren en in sommige gevallen een duurzame, geneesmiddelvrije remissie mogelijk maken zonder voortgezette immunosuppressie.

"Sinds Galapagos het afgelopen jaar een relatie met Ouro heeft opgebouwd, zijn wij onder de indruk van het zich ontwikkelende klinische profiel van gamgertamig, het klinisch gede-riskeerde leidende programma, en de capaciteiten van het Ouro-team," aldus Henry Gosebruch, Chief Executive Officer van Galapagos. "Dit is een spannende dag in de transformatie van Galapagos. Wij kijken ernaar uit om onze gesprekken met Gilead af te ronden en op het passende moment aanvullende informatie te verstrekken over het klinische programma van gamgertamig, alsook nadere toelichting te geven bij de voorgestelde verbeterde financiële partnerschapsvoorwaarden en de aanzienlijke flexibiliteit in onze relatie met Gilead."

"Vanaf het begin zagen wij het potentieel van gamgertamig om de standaardzorg voor immuungemedieerde ziekten te herdefiniëren," zei Jaideep Dudani, PhD, medeoprichter en Chief Executive Officer van Ouro Medicines. "Sindsdien hebben wij betekenisvolle stappen gezet om die visie te verwezenlijken, met meerdere lopende klinische onderzoeken. Met de steun van Gilead en Galapagos kunnen wij voortbouwen op het sterke fundament dat in een vroeg stadium is gelegd en hun bewezen staat van dienst op het gebied van late‑faseontwikkeling, marktintroductie en commercialisatie benutten om onze programma's te versnellen en zo bij te dragen aan het waarmaken van de belofte die gamgertamig inhoudt voor patiënten met immuungemedieerde ziekten, voortbouwend op onze initiële samenwerking met Keymed Biosciences."

Voorwaarden van de beoogde strategische samenwerking met Gilead

Volgens de voorwaarden van de overeenkomst tussen Gilead en Ouro Medicines zal Gilead alle uitstaande aandelen van Ouro Medicines verwerven voor een totaalbedrag van 1.675 miljoen dollar, onder voorbehoud van gebruikelijke aanpassingen, betaalbaar bij closing, en maximaal 500 miljoen dollar aan voorwaardelijke mijlpaalbetalingen. De closing van de transactie tussen Gilead en Ouro is onderworpen aan het verstrijken of beëindigen van bepaalde door Gilead te verrichten regulatoire goedkeuringsprocedures en andere gebruikelijke voorwaarden.

Galapagos voert momenteel vergevorderde gesprekken met Gilead over een mogelijke strategische samenwerking met betrekking tot de verworven activa van Ouro Medicines. De afspraken tussen Galapagos en Gilead worden verwacht de volgende kernbepalingen te omvatten:

Galapagos zou 50% van de initiële betaling en 50% van eventuele voorwaardelijke mijlpaalbetalingen aan de aandeelhouders van Ouro Medicines betalen.

Galapagos zou nagenoeg alle operationele activa van Ouro Medicines overnemen en alle medewerkers van Ouro Medicines behouden om deze activa verder te ontwikkelen.

Galapagos en Gilead zouden samenwerken aan de ontwikkeling van OM336 (gamgertamig), waarbij Galapagos verantwoordelijk zou zijn voor de ontwikkelingskosten tot aan de start van de registratiestudies. De kosten voor de registratiestudies zouden gelijk worden gedeeld tussen de partijen.

Gilead zou de exclusieve wereldwijde commercialisatierechten behouden (behalve in Groot‑China, waar Keymed Biosciences reeds over bestaande commercialisatierechten beschikt) en Gilead zou Galapagos royalty's betalen van 20-23% van de nettoverkoopopbrengst.

Gewijzigde historische Galapagos Optie-, Licentie- en Samenwerkingsovereenkomst ("OLCA") om toe te staan dat maximaal 500 miljoen dollar vrij kan worden aangewend door Galapagos, waaronder maximaal 150 miljoen dollar voor mogelijke inkopen van eigen aandelen.



Bovendien wordt, als onderdeel van de samenwerking, verwacht dat een initieel bedrag van 500 miljoen dollar van de cash van Galapagos zou worden vrijgesteld van de voorwaarden van de Optie-, Licentie- en Samenwerkingsovereenkomst tussen Galapagos NV en Gilead Sciences, Inc. gedateerd 14 juli 2019 (de "OLCA"). Deze vrijstelling zou Galapagos in staat stellen om dergelijke middelen voor elk doel te gebruiken, met inbegrip van het verwerven, opstarten of ontwikkelen van onderzoeksprogramma's onafhankelijk van Gilead en buiten de voorwaarden van de OLCA (onder voorbehoud van een maximum van 150 miljoen dollar voor het gebruik van dergelijke middelen voor de inkoop van eigen aandelen, het uitkeren van dividenden of het doen van andere uitkeringen uit het kapitaal van Galapagos).

Er kunnen geen garanties worden gegeven met betrekking tot de voorwaarden en details van de samenwerkingsafspraken (waaronder dat de hierboven beschreven voorwaarden alle materiële bepalingen vertegenwoordigen die in dergelijke samenwerkingsafspraken zullen worden opgenomen), dat er een samenwerkingsafspraak zal worden aangegaan tussen Galapagos en Gilead, dat de procedures van Galapagos met betrekking tot transacties met verbonden partijen zullen worden afgerond met een goedkeuring van een dergelijke samenwerkingsafspraak, dat de voorwaarden van een samenwerkingsafspraak niet wezenlijk zullen afwijken van de hierin beschreven voorwaarden, of dat de samenwerkingsafspraken zullen worden geëffectueerd in overeenstemming met een overeenkomst hieromtrent.

Galapagos verwacht een webcast te organiseren met verdere details, voor zover de Vennootschap de procedures met betrekking tot transacties met verbonden partijen voltooit en een formele overeenkomst aangaat met Gilead.

Morgan Stanley & Co., LLC treedt op als financieel adviseur van Galapagos. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP en Linklaters LLP treden op als juridisch adviseurs van Galapagos.

Dit persbericht bevat voorwetenschap in de zin van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (Verordening marktmisbruik).

Over OM336

OM336 is een in ontwikkeling zijnde BCMAxCD3 bispecifieke T‑cel-engager voor de behandeling van door auto‑antilichamen gedreven immuungemedieerde ziekten. OM336 heeft van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) de weesgeneesmiddelstatus (Orphan Drug Designation) en Fast Track-status gekregen voor bepaalde auto‑immuunziekten. OM336 is onder een openstaande IND in de Verenigde Staten en zal naar verwachting in 2027 de registratiestudies ingaan. OM336 is door Ouro Medicines in licentie genomen van Keymed Biosciences, dat de rechten bezit om het programma in Groot‑China te ontwikkelen.

Over Galapagos

Galapagos is een biotechnologiebedrijf dat zich toelegt op het leveren van betekenisvolle geneesmiddelen aan patiënten met ernstige aandoeningen in therapeutische gebieden waar de medische behoefte hoog is. Het bedrijf combineert sterke dealmaking-expertise met een solide basis aan kapitaal om veelbelovende opportuniteiten te identificeren, te verwerven en verder te ontwikkelen, met waardecreatie voor patiënten en aandeelhouders. Met een modaliteitsagnostische aanpak voor de selectie van assets en een flexibele operationele structuur focust Galapagos zich op oncologie en immunologie & inflammatie. Daarbij geeft het bedrijf prioriteit aan programma's met duidelijke klinische proof-of-concept in opkomende therapeutische gebieden. Ga voor meer informatie naar www.glpg.com of volg ons op LinkedIn of X.

Over Ouro Medicines

Ouro Medicines is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase dat zich toelegt op de ontwikkeling van immune reset-therapieën voor mensen met chronische immuungemedieerde aandoeningen. Ouro's aanpak is gericht op het inzetten van T‑cel-engagers bij B‑celgemedieerde ziekten om immune resets te bereiken die leiden tot duurzame remissies zonder voortgezette immunosuppressie.

Ouro is gevestigd in San Francisco en werd in 2025 opgericht door Monograph Capital in samenwerking met GSK. Ouro wordt daarnaast ondersteund door vooraanstaande investeerders TPG, NEA en Norwest. Bezoek voor meer informatie www.ouromedicines.com of volg ons op LinkedIn.

Over Gilead Sciences

Gilead Sciences, Inc. is een biofarmaceutisch bedrijf dat al meer dan drie decennia doorbraken in de geneeskunde nastreeft en realiseert, met als doel een gezondere wereld te creëren voor iedereen. Het bedrijf zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen voor de preventie en behandeling van levensbedreigende ziekten, waaronder hiv, virale hepatitis, COVID-19, kanker en ontstekingen. Gilead is actief in meer dan 35 landen wereldwijd en heeft zijn hoofdkantoor in Foster City, Californië.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, die allemaal bepaalde risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Deze verklaringen worden vaak, maar niet altijd, gedaan door het gebruik van woorden of zinsdelen als "geloven", "anticiperen", "verwachten", "voornemen", "plannen", "nastreven", "aanstaande", "toekomst", "schatten", "kunnen", "zullen", "zouden kunnen", "zouden", "potentieel", "vooruit", "doel", "volgende", "voortzetten", "zouden moeten", "aanmoedigen", "nastreven", "vooruitgang", "blijven", "onderzoeken" en "verder", evenals soortgelijke uitdrukkingen. Deze verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen met betrekking tot onze bedrijfsontwikkelingsstrategie, met inbegrip van de mogelijke strategische samenwerking tussen Galapagos en Gilead, en de definitieve voorwaarden en verwachte voordelen van dergelijke strategische samenwerkingen en partnerschappen; verklaringen met betrekking tot de potentiële overname van Ouro Medicines door Gilead; en verklaringen met betrekking tot de verwachte voordelen en het potentieel van gamgertamig en BCMA-gerichte T-cel-engagers; verklaringen met betrekking tot de potentiële eigenschappen en voordelen van onze productkandidaten, verklaringen met betrekking tot onze commercialiseringsinspanningen voor onze productkandidaten en eventuele toekomstige goedgekeurde producten. Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en overtuigingen van ons management en vormen geen garantie voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen impliceren bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat onze werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeit, prestaties of verwezenlijkingen, of de sector waarin wij actief zijn, wezenlijk verschillen van historische of toekomstige resultaten, financiële omstandigheden, prestaties of verwezenlijkingen die uitgedrukt of geïmpliceerd worden door dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Zelfs als de resultaten, prestaties, financiële toestand en liquiditeit van Galapagos, en de ontwikkeling van de sector waarin Galapagos actief is, in overeenstemming zijn met dergelijke toekomstgerichte verklaringen, voorspellen deze mogelijk niet de resultaten of ontwikkelingen in toekomstige perioden. Dergelijke risico's omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het risico dat de potentiële overname van Ouro Medicines door Gilead niet binnen de verwachte termijn en voorwaarden, of helemaal niet, wordt voltooid; het risico dat onze mogelijke strategische samenwerking met Gilead niet binnen de verwachte termijn of helemaal niet tot stand komt (onder meer als gevolg van onze procedures met betrekking tot verbonden partijen en ons vermogen om te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten), of, indien deze wel tot stand komt, het risico dat wij niet in staat zijn de voordelen van een dergelijke samenwerking te realiseren; het risico dat de definitieve voorwaarden van een dergelijke samenwerking wezenlijk afwijken van die welke in dit persbericht worden beschreven; het risico dat onze financiële ramingen onjuist zijn (onder meer omdat een of meer van de aannames die ten grondslag liggen aan onze omzet- of kostenverwachtingen mogelijk niet worden gerealiseerd); het risico dat wij ons huidige bedrijfsplan of onze huidige strategie niet kunnen uitvoeren en/of ons bedrijfsplan of onze strategie zullen herzien; risico's met betrekking tot ons vermogen om met succes nieuwe, baanbrekende transacties op het gebied van bedrijfsontwikkeling te identificeren, na te streven en te realiseren, waaronder ons vermogen om productkandidaten te identificeren die commercieel succesvol en/of winstgevend zullen zijn; het risico dat het commerciële potentieel van OM336 (gamgertamig) onjuist blijkt te zijn; de impact van dit persbericht op onze zakelijke relaties, het behoud en de werving van personeel, en de aandelenkoers; de inherente risico's en onzekerheden in verband met concurrerende ontwikkelingen, klinische studies, werving van patiënten, productontwikkelingsactiviteiten en vereisten voor reglementaire goedkeuring; risico's met betrekking tot onze afhankelijkheid van samenwerkingen met derden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onze samenwerkingspartner Gilead); en het risico dat onze schattingen met betrekking tot het commerciële potentieel van onze productkandidaten (indien goedgekeurd) of verwachtingen met betrekking tot de kosten en inkomsten in verband met de commercialisering, met inbegrip van royalty's op de wereldwijde netto-omzet, onjuist kunnen zijn. Een verdere lijst en beschrijving van deze risico's, onzekerheden en andere risico's is te vinden in onze deponeringen en rapporten bij de Securities and Exchange Commission (SEC), waaronder in ons meest recente jaarverslag op Form 20-F dat bij de SEC is gedeponeerd en onze latere deponeringen en rapporten die bij de SEC zijn gedeponeerd. Gezien deze risico's en onzekerheden wordt de lezer geadviseerd niet overmatig te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte uitspraken. Zelfs als de resultaten van onze activiteiten, financiële toestand en liquiditeit, of de sector waarin wij actief zijn, consistent zijn met dergelijke toekomstgerichte uitspraken, voorspellen deze mogelijk niet de resultaten, prestaties of verwezenlijkingen in toekomstige perioden. Deze toekomstgerichte uitspraken gelden alleen op de datum van publicatie van dit persbericht. Wij wijzen uitdrukkelijk elke verplichting af om dergelijke toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken om veranderingen in onze verwachtingen of veranderingen in gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden weer te geven, tenzij dit specifiek vereist wordt door wet- of regelgeving.

