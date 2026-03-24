Boralex répond aux récentes déclarations dans les médias

MONTRÉAL, 23 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boralex inc. (la « Société ») a constaté les récentes déclarations dans les médias concernant un examen stratégique des options entrepris par la Société. La Société confirme que son conseil d’administration a mis sur pied un comité spécial en vue d’examiner et de recommander des options stratégiques. Le comité spécial poursuit son examen stratégique et rien ne saurait garantir que cet examen aboutira à une transaction. La Société continue de se concentrer sur sa stratégie d’affaires et sur l’amélioration de la valeur pour ses actionnaires. La Société n’a pas l’intention de faire d’autres commentaires à ce sujet, à moins que ou jusqu’à ce qu’il y ait une opération définitive à annoncer ou à moins qu’on juge par ailleurs qu’il convient qu’elle le fasse ou que la loi l’y oblige.

Mise en garde concernant l’information prospective

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué constituent de l’information prospective et des déclarations prospectives, au sens des lois sur les valeurs mobilières, notamment des déclarations au sujet de l’examen d’options stratégiques à la disposition de la Société et de l’issue éventuelle de celui-ci, qui sont fondées sur les attentes actuelles. Boralex tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes et que ses résultats ou les mesures qu’elle adoptera pourraient différer significativement de ceux qui sont indiqués ou sous-jacents à ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d’une déclaration prospective en particulier. Les risques et incertitudes importants qui pourraient faire différer de façon significative les résultats réels et les événements futurs des attentes actuelles exprimées comprennent le risque que le processus d’examen stratégique n’aboutisse pas à une opération à des conditions convenables, voire du tout, et d’autres risques et incertitudes concernant la Société, notamment ceux décrits dans les rubriques portant sur les facteurs de risque et les incertitudes du rapport de gestion de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2025. À moins d’indication contraire de la Société, les déclarations prospectives ne tiennent pas compte de l’effet que pourraient avoir sur ses activités des opérations, des éléments non récurrents ou d’autres éléments exceptionnels annoncés ou survenant après que ces déclarations ont été faites. Rien ne saurait garantir la concrétisation des résultats, le rendement ou les réalisations tels qu’ils sont formulés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Le lecteur est donc prié de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. À moins de n’y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, la direction de Boralex n’assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des déclarations prospectives en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres changements.

À propos de Boralex

Chez Boralex, nous fournissons de l’énergie renouvelable et abordable pour tous, depuis 35 ans. Un des leaders sur le marché canadien et premier producteur indépendant de l’éolien terrestre de France, nous sommes également présents aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au cours des cinq dernières années, notre puissance installée a augmenté de plus de 50 % atteignant 3 783 MW au 31 décembre 2025. Nous développons un portefeuille de projets en développement et en construction de 8,2 GW dans l’éolien, le solaire et le stockage d’énergie par batteries (BESS), guidés par nos valeurs et notre démarche de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). Boralex, reconnue comme entreprise la plus responsable au Canada par « Corporate Knights », participe activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Grâce à notre audace, notre discipline, notre expertise et notre diversité, nous demeurons une référence de notre industrie. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX.

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Renseignements

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