DR H發佈「無極智能戒指」，開啟智能穿戴的時尚進階之路

中國香港, March 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 專注時尚智能穿戴領域的品牌DR H，正式發佈其智能戒指產品線的全新力作——「無極智能戒指」。

面對智能戒指市場設計同質化與參數內捲的現狀，DR H以差異化切入，在知名設計師陳幼堅「東情西韻」美學構思下，首次將珠寶設計語言注入智能戒指設計之中。

設計上，「無極」以東方天圓地方宇宙觀為靈感，推出銀、青、虹三色。925純銀戒托搭配60個精細切面的圓形寶石，在24顆副石環繞下呈現如星河般的璀璨，映射著當代女性柔韌與堅定並存的內在力量。

在美學之內，「無極」還支持心率、夜間血氧、體溫、生理週期、睡眠、情緒壓力等健康監測，並提供普拉提、瑜伽等多種運動模式。同時，APP整合了私人健康管理IP、正念冥想等服務，實現健康管理閉環。

目前，「無極智能戒指」無極彩系列已在DR H官方渠道正式發售。未來，品牌還將推出更多元的設計款式，持續拓展智能穿戴的美學邊界。

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聯絡人：Shirley Xu



電子郵件：sales@doctorhhh.com

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