SOUEAST deja huella en América Latina

WUHU, China, March 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- En los últimos años, el mercado automotor en América Latina ha experimentado un notable crecimiento, consolidándose como una región cada vez más dinámica. Factores como los incentivos industriales del Plan Mover en Brasil, las políticas de transición energética en países como Colombia y Chile, así como los acuerdos comerciales regionales que han impulsado la tendencia creciente hacia la producción local están redefiniendo el panorama competitivo de la región. En este contexto de cambio, SOUEAST, marca automotriz internacional, comienza a posicionarse como un nuevo actor destacado en el mercado latinoamericano.

Según diversas fuentes, la empresa ya ha lanzado varios de sus vehículos en distintos países de América Latina, entre ellos Chile, Perú y Uruguay. Cabe destacar la ambiciosa estrategia de expansión que SOUEAST ha desplegado en el mercado mexicano, donde la marca protagonizó un gran evento de presentación en junio de 2025 en el Citibanamex Center de Ciudad de México. Desde entonces, la marca ha desarrollado una red de más de 40 puntos de venta y servicio, lo que refleja una sólida capacidad de ejecución a nivel local y una gran agilidad para adaptarse a las necesidades del mercado.

Como marca automotriz internacional, SOUEAST está acelerando su crecimiento en todo el mundo apoyándose en sus capacidades de investigación y desarrollo, así como en la fortaleza de su cadena de suministro. Actualmente, la empresa opera en más de 48 países y regiones, con una cartera de productos diversificada que incluye modelos como el SUV S06/S06DM urbano con estilo, el SUV S07 inteligente urbano y el SUV S09 prémium inteligente. Cabe destacar que la experiencia de SOUEAST en el mercado africano constituye un referente estratégico para otras marcas que buscan expandirse en África y en otros mercados. Por ejemplo, tras su lanzamiento en Egipto en julio de 2024, la marca logró situarse en el cuarto puesto en el segmento de turismos y alcanzó la sexta posición entre todas las marcas automotrices en tan solo un año, un ritmo de crecimiento poco habitual en el sector. Este desempeño demuestra la capacidad de SOUEAST para posicionar sus productos y gestionar sus canales de distribución de forma eficiente, dos aspectos clave que le servirán de base para su expansión en el mercado de América Latina.

Asimismo, SOUEAST sigue ampliando rápidamente su red de distribución en la región y colabora estrechamente con concesionarios líderes en mercados clave de América Latina, como Colombia, Guatemala, Bolivia, El Salvador y Honduras. Además, la compañía está evaluando nuevas oportunidades de crecimiento en mercados de vehículos con el volante a la izquierda, como Venezuela, Ecuador y el Caribe. A medida que se intensifica la competencia en el mercado latinoamericano, será interesante comprobar si SOUEAST logra replicar con éxito su modelo de crecimiento en otros mercados emergentes.

Fujian Soueast Automobile Sales Co., Ltd

Weitong Liu

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Wuhu

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