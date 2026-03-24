Studi Klinis Menunjukkan Bukti untuk Penggunaan Lacprodan® IF-3070 dari Arla Foods Ingredients dalam Susu Formula Bayi

KOPENHAGEN, Denmark, March 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sebuah studi klinis yang dipublikasikan di Nutrients menunjukkan bahwa susu formula bayi yang mengandung Lacprodan® IF-3070 dari Arla Foods Ingredients dapat ditoleransi dengan baik oleh bayi, dengan indikator pertumbuhan dan perkembangan tetap berada dalam rentang yang sesuai.1 Temuan ini memberikan bukti ilmiah untuk pengembangan susu formula dalam nutrisi awal kehidupan.

Lacprodan® IF-3070 merupakan bahan protein whey terhidrolisis parsial yang dirancang khusus untuk mendukung kenyamanan saluran pencernaan pada bayi sehat.

Studi ini, yang berfokus pada aspek keamanan dan hasil pertumbuhan, mengikutsertakan 251 bayi baru lahir berusia di bawah 14 hari yang berasal dari enam rumah sakit di Tiongkok. Para bayi tersebut diacak untuk menerima susu formula standar berbasis protein utuh atau susu formula yang mengandung kombinasi protein utuh dan Lacprodan® IF-3070 (sekitar 40%). Bayi yang disusui ASI disertakan sebagai kelompok pembanding.

Setelah enam bulan, perbedaan rata-rata kenaikan berat badan harian antara kelompok Lacprodan® IF-3070 dan kelompok bayi yang disusui ASI ditemukan hanya sebesar 0,4 g per hari. Perbedaan antara kelompok susu formula standar dan kelompok bayi yang disusui ASI adalah 1,1 g per hari. Ini menunjukkan bahwa kurva pertumbuhan bayi yang menerima formula Lacprodan® IF-3070 lebih mendekati kelompok bayi yang disusui ASI sebagai pembanding.

Terkait aspek tolerabilitas, tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam kejadian efek samping (gangguan saluran pencernaan seperti muntah atau penolakan, penyakit pernapasan seperti batuk, maupun penyakit umum seperti demam) antara kelompok Lacprodan® IF-3070 dan kelompok bayi yang disusui ASI. Sebaliknya, kejadian gangguan saluran pencernaan secara signifikan lebih tinggi pada kelompok susu formula standar daripada kelompok bayi yang disusui ASI.

Lotte Neergaard Jacobsen, Kepala Ilmuwan, Nutrisi Awal Kehidupan, di Arla Foods Ingredients, mengatakan: “Pertumbuhan yang sehat merupakan faktor kunci dalam keputusan pembelian susu formula bayi. Di Arla Foods Ingredients, kami memiliki pengalaman puluhan tahun dalam mengembangkan hidrolisat protein susu berkualitas tinggi untuk susu formula bayi. Kami senang mengetahui bahwa studi klinis pertama mengenai Lacprodan® IF-3070 mengonfirmasi bahwa produk ini mendukung pertumbuhan yang sehat.”

Lacprodan® IF-3070 merupakan bagian dari portofolio hidrolisat Arla Foods Ingredients serta dapat digunakan di Tiongkok dan Amerika Serikat. Pada tahun 2024, FDA menyetujui penggunaan hidrolisat protein whey dalam susu formula bayi.

1 Shen Q, Jiang H, Mao S, Luo S, Hao Y, Liang W, He T, Jacobsen LN, Sheng N, Yin J, et al. An Infant Formula with Partially Hydrolyzed Whey and Intact Protein Demonstrates Adequate Growth and Safety: A 6-Month Randomized, Triple-Blind, Controlled Trial. Nutrients. 2026; 18(5):770.