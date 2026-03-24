การศึกษาวิจัยทางคลินิกให้หลักฐานยืนยันสำหรับการใช้ Lacprodan® IF-3070 ของ Arla Foods Ingredients ในนมผงสำหรับทารก

โคเปนเฮเกน, เดนมาร์ก, March 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- การศึกษาวิจัยทางคลินิกที่ตีพิมพ์ใน Nutrients แสดงให้เห็นว่านมผงสำหรับทารกที่มีส่วนผสมของ Lacprodan® IF-3070 ของ Arla Foods Ingredients ได้รับการตอบสนองอย่างดีในทารก โดยมีตัวบ่งชี้การเจริญเติบโตและพัฒนาการอยู่ในช่วงที่เหมาะสม1 ผลการวิจัยดังกล่าวให้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับการพัฒนานมผงในด้านโภชนาการช่วงแรกของชีวิต
Lacprodan® IF-3070 เป็นส่วนผสมโปรตีนเวย์ที่ผ่านการย่อยบางส่วน ซึ่งได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อช่วยให้ระบบทางเดินอาหารของทารกที่มีสุขภาพดีทำงานได้อย่างสบาย
การศึกษาวิจัยดังกล่าวซึ่งมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ด้านความปลอดภัยและการเจริญเติบโต ได้ทำการรับอาสาสมัครทารกแรกเกิดจำนวน 251 ราย ที่มีอายุต่ำกว่า 14 วัน จากโรงพยาบาลหกแห่งในประเทศจีน ทารกได้รับการสุ่มให้ได้รับนมผงมาตรฐานที่ใช้โปรตีนที่ไม่ผ่านการย่อย หรือนมผงที่มีทั้งโปรตีนที่ไม่ผ่านการย่อยและ Lacprodan® IF-3070 (ประมาณ 40%) ทารกที่ได้รับนมแม่ได้รับการคัดเข้าเป็นกลุ่มอ้างอิง
หลังจากผ่านไปหกเดือน พบว่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักต่อวันระหว่างกลุ่มที่ได้รับ Lacprodan® IF-3070 และกลุ่มที่ได้รับนมแม่อยู่ที่เพียง 0.4 กรัมต่อวันเท่านั้น ความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่ได้รับนมผงมาตรฐานและกลุ่มที่ได้รับนมแม่อยู่ที่ 1.1 กรัมต่อวัน ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวทางการเจริญเติบโตในทารกที่ได้รับนมผง Lacprodan® IF-3070 มีความใกล้เคียงกับกลุ่มอ้างอิงที่ได้รับนมแม่มากกว่า
ในแง่ของการยอมรับของร่างกาย ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในอุบัติการณ์ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร เช่น การอาเจียนหรือการปฏิเสธอาหาร โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น การไอ หรือความผิดปกติทั่วไป เช่น การมีไข้) ระหว่างกลุ่มที่ได้รับ Lacprodan® IF-3070 และกลุ่มที่ได้รับนมแม่ ในทางตรงกันข้าม อุบัติการณ์ของความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารในกลุ่มนมผงมาตรฐานนั้นสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับนมแม่อย่างมีนัยสำคัญ
Lotte Neergaard Jacobsen หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ ฝ่ายโภชนาการช่วงแรกของชีวิตที่ Arla Foods Ingredients กล่าวว่า: “การเจริญเติบโตที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อนมผงสำหรับทารก ที่ Arla Foods Ingredients เรามีประสบการณ์หลายทศวรรษในการพัฒนาโปรตีนนมไฮโดรไลเซตคุณภาพสูงสำหรับนมผงสำหรับทารก และเรามีความยินดีที่การศึกษาวิจัยทางคลินิกครั้งแรกเกี่ยวกับ Lacprodan® IF-3070 ได้ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์นี้ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ดี”
Lacprodan® IF-3070 เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ไฮโดรไลเซตของ Arla Foods Ingredients และสามารถใช้ได้ในประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา ในปี 2024 FDA ได้อนุมัติการใช้เวย์โปรตีนไฮโดรไลเซตในนมผงสำหรับทารก
1 Shen Q, Jiang H, Mao S, Luo S, Hao Y, Liang W, He T, Jacobsen LN, Sheng N, Yin J, et al. An Infant Formula with Partially Hydrolyzed Whey and Intact Protein Demonstrates Adequate Growth and Safety: A 6-Month Randomized, Triple-Blind, Controlled Trial. Nutrients. 2026; 18(5):770.
