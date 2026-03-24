Accumulus Technologies stellt den Accumulus Connector vor – Live-Integration über regulatorische Systeme hinweg

SAN FRANCISCO, March 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accumulus Technologies hat heute die Einführung des Accumulus Connector („Connector“) bekannt gegeben. Die neue Plattformfunktion erweitert die Accumulus Plattform in die bestehenden Technologiesysteme der Kunden hinein und macht sie zu einem direkten Echtzeit-Kanal für die globale regulatorische Zusammenarbeit. Der Launch baut auf der bestehenden Accumulus Plattform auf, die Kunden in einem Live-Netzwerk mit mehr als 70 nationalen Zulassungsbehörden verbindet. Mit dem Accumulus Connector ist dieses Netzwerk nun direkt aus den Systemen heraus zugänglich, die Pharma- und Biotech-Unternehmen täglich nutzen – ganz ohne manuelle Datenabgleiche.

„Der Accumulus Connector markiert einen Wendepunkt für beschleunigte regulatorische Zusammenarbeit“, so Francisco Nogueira, CEO von Accumulus Technologies. „Erstmals können Kunden ihre bestehenden Systeme direkt mit Zulassungsbehörden weltweit verbinden – und so globale Einreichungen per Klick sowie eine kontinuierliche Echtzeit-Zusammenarbeit über integrierte Systeme hinweg ermöglichen. Damit gelingt der Schritt weg von fragmentierten Prozessen hin zu einem durchgängig vernetzten regulatorischen Ökosystem, das den Zugang von Patienten zu Therapien weltweit beschleunigt.“

Der Accumulus Connector ist so konzipiert, dass er sich nahtlos in bestehende und zukünftige Technologie-Stacks integrieren lässt. Er ermöglicht den bidirektionalen Datenaustausch zwischen unternehmenseigenen Stammdatensystemen und Aufsichtsbehörden weltweit – und schafft so eine einheitliche, jederzeit verfügbare regulatorische Umgebung. Gleichzeitig erlaubt der Connector auch Aufsichtsbehörden, ihre eigenen Systeme direkt an die Accumulus Plattform anzubinden. So entsteht ein bidirektionales Netzwerk zwischen Industrie und Behörden.

„Wir haben den Accumulus Connector so entwickelt, dass er sich an bestehende Systemlandschaften anpasst und sich nahtlos in die Lösungen integriert, die Unternehmen bereits nutzen – ohne zusätzliche Komplexität zu schaffen“, so Chanille Juneau, Chief Product and Technology Officer bei Accumulus Technologies. „Durch plattformübergreifende Interoperabilität reduzieren wir redundante Synchronisationen, steigern die Effizienz und schaffen eine skalierbare Grundlage, die es sowohl der Industrie als auch den Aufsichtsbehörden ermöglicht, Teil eines stärker vernetzten und zukunftssicheren regulatorischen Ökosystems zu sein.“

Unternehmen können die kombinierte Leistungsfähigkeit der Accumulus Plattform und ihrer bestehenden Systeme nutzen, um sich sicher mit Aufsichtsbehörden weltweit zu vernetzen und Informationen schneller, reibungsloser und mit höherer Verlässlichkeit auszutauschen.

Ein Vertreter einer führenden Gesundheitsbehörde betonte die weitreichenden Auswirkungen: „Die Plattform bietet erhebliches Potenzial, regulatorische Doppelarbeit zu reduzieren und die Transparenz zu erhöhen. Eine stärkere Abstimmung nach dem Prinzip ‚eine Welt, ein Dossier, ein Zeitplan‘ kann zu einem gerechteren regulatorischen Umfeld beitragen und den zeitnahen Zugang zu lebenswichtigen Medikamenten weltweit verbessern.“

Mit der Inbetriebnahme des Accumulus Connector treibt Accumulus Technologies seine Mission weiter voran, ein global vernetztes regulatorisches Ökosystem aufzubauen – eines, das die Komplexität für die Industrie reduziert, die Transparenz für Aufsichtsbehörden erhöht und letztlich den Zugang von Patienten zu lebensverändernden Therapien beschleunigt.

„Unsere Kunden wollen Technologie, die einfach, vernetzt und skalierbar ist“, erklärt Nogueira. „Der Accumulus Connector führt die Branche weg von fragmentierten Systemen hin zu einem durchgängig vernetzten regulatorischen Netzwerk, das darauf ausgelegt ist, die Zusammenarbeit in Echtzeit in einem dynamischen regulatorischen Umfeld zu unterstützen.“

Der Accumulus Connector steht Abonnenten der Accumulus Plattform zur Verfügung.

Über Accumulus Technologies

Accumulus Technologies ist ein führender Anbieter cloudbasierter Technologien, der die Zusammenarbeit zwischen Life-Science-Unternehmen und nationalen Regulierungsbehörden neu denkt – mit dem Ziel, den gesamten Lebenszyklus der Entwicklung von Arzneimitteln zu beschleunigen: von der frühen Forschung bis zur weltweiten Verfügbarkeit. Unsere sichere, speziell entwickelte SaaS-Plattform, die 2025 aus der gemeinnützigen Organisation Accumulus Synergy hervorging, ermöglicht Zusammenarbeit in Echtzeit und kontinuierlichen Datenaustausch – und schafft so die Grundlage für schnellere Entscheidungen, globale Abstimmung und einen beschleunigten Zugang zu Therapien für Patienten weltweit. Mit einem klaren Fokus auf Innovation, Vertrauen und Wirkung verbindet Accumulus Technologies das globale regulatorische Ökosystem über eine einzige, skalierbare Lösung.

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