Accumulus Technologies lance Accumulus Connector, afin d’offrir une intégration en temps réel avec les systèmes réglementaires

SAN FRANCISCO, 24 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accumulus Technologies annonce ce jour le lancement d’Accumulus Connector (« Connector »), une nouvelle fonctionnalité qui étend les capacités de la plateforme Accumulus en l’adaptant aux infrastructures technologiques existantes de ses clients. Elle devient ainsi un canal direct et en temps réel de collaboration réglementaire mondiale. Ce lancement s’appuie sur la plateforme Accumulus, qui connecte les clients à plus de 70 autorités réglementaires nationales au sein d’un réseau opérationnel. Grâce à Accumulus Connector, ce réseau devient directement accessible depuis les systèmes utilisés quotidiennement par les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, sans réconciliation manuelle des données.

« Accumulus Connector représente un tournant dans le cadre de notre objectif visant à accélérer la collaboration réglementaire », a déclaré Francisco Nogueira, PDG d’Accumulus Technologies. « Pour la première fois, les clients peuvent connecter directement leurs systèmes existants aux organismes de réglementation mondiaux, ce qui permet des envois en un clic à travers le monde et une collaboration continue en temps réel entre les systèmes intégrés. » Cette innovation transforme des processus fragmentés en un écosystème réglementaire véritablement connecté, favorisant un accès plus rapide des patients aux soins à l’échelle mondiale.

Conçu pour s’intégrer parfaitement aux infrastructures technologiques actuelles et futures, l’Accumulus Connector permet aux organisations de transférer des données de manière bidirectionnelle entre leurs systèmes d’information et les organismes de réglementation du monde entier, et ainsi, de créer un environnement réglementaire unifié et constamment actif. Le Connector offre également aux organismes de réglementation la possibilité de relier directement leurs propres systèmes à la plateforme Accumulus afin de créer un réseau bidirectionnel entre l’industrie et les autorités.

Chanille Juneau, directrice des produits et de la technologie chez Accumulus Technologies, a souligné : « Nous avons conçu Accumulus Connector pour répondre aux besoins réels des organisations, en s’intégrant à leurs systèmes existants sans en accroître la complexité. En permettant l’interopérabilité entre les plateformes, nous réduisons la synchronisation redondante des systèmes, améliorons l’efficacité et fournissons une base évolutive qui permet à la fois à l’industrie et aux organismes de réglementation de participer à un écosystème réglementaire plus connecté et pérenne. »

Les organisations peuvent ainsi tirer parti de la puissance combinée de la plateforme Accumulus et de leurs systèmes existants pour se connecter en toute sécurité avec les organismes de réglementation internationaux, en faisant circuler l’information plus rapidement, avec moins de frictions et avec une plus grande confiance.

Soulignant l’impact global de cette plateforme, un représentant d’une autorité sanitaire de premier plan a affirmé : « La plateforme offre un potentiel considérable pour réduire la duplication réglementaire et accroître la transparence. En favorisant l’harmonisation autour d’un seul monde, d’un seul dossier et d’un seul calendrier, elle contribue à un environnement plus équitable et à un accès accéléré aux médicaments essentiels dans le monde entier. »

Avec la mise en service d’Accumulus Connector, Accumulus Technologies poursuit sa mission : bâtir un écosystème réglementaire mondial connecté, qui allège la complexité pour l’industrie, améliore la visibilité pour les organismes de réglementation, et permet aux patients un accès plus rapide à des traitements qui changeront leur vie.

Comme l’a expliqué Nogueira, « Nos clients recherchent une technologie simple, connectée et évolutive. L’Accumulus Connector fait évoluer le secteur au-delà des systèmes fragmentés vers un réseau réglementaire connecté en permanence, conçu pour soutenir la collaboration en temps réel dans un environnement réglementaire en constante évolution. »

L’Accumulus Connector est à la disposition des abonnés de la plateforme Accumulus.

À propos d’Accumulus Technologies

Accumulus Technologies est un fournisseur de technologies cloud de premier plan qui réinvente la collaboration entre les entreprises du secteur des sciences de la vie et les autorités réglementaires nationales afin d’accélérer le cycle de développement des médicaments, de la découverte à la mise à disposition sur le marché mondial. Née de l’association à but non lucratif Accumulus Synergy en 2025, notre plateforme SaaS sécurisée et spécialement conçue permet une collaboration en temps réel et un streaming continu de données afin de prendre des décisions plus rapidement, s’aligner à l’échelle mondiale et accélérer l’accès aux thérapies pour les patients du monde entier. Axée sur l’innovation, la confiance et l’impact, Accumulus Technologies connecte l’écosystème réglementaire mondial grâce à une solution unique et évolutive.

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