アキュミュラステクノロジーズ、規制システム間のリアルタイム統合を実現するアキュミュラスコネクターを発表

サンフランシスコ発, March 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- アキュミュラステクノロジーズ (Accumulus Technologies) は本日、新たなプラットフォーム機能であるアキュミュラスコネクター (Accumulus Connector) (以下「コネクター」) の提供を開始した。これは、アキュミュラスプラットフォームを顧客の既存の技術スタックに拡張し、それらをグローバルな規制当局との連携のための直接的でリアルタイムなチャネルへと変革するものである。 コネクターは、アキュミュラスプラットフォームを基盤にして構築され、ライブネットワークを通じて顧客を70か国以上の規制当局と接続する。 コネクターを利用すれば、製薬会社やバイオテクノロジー企業が日常的に使用しているシステム内から、そのネットワークに直接アクセスできるようになり、手作業によるデータの照合が不要になる。

「アキュミュラスコネクターは、規制当局との連携を加速させるための転換点となります」と、アキュミュラステクノロジーズのCEOであるフランシスコ・ノゲイラ (Francisco Nogueira) は述べている。 「お客様は初めて、既存のシステムを世界中の規制当局に直接接続できるようになりました。これにより、ワンクリックでのグローバルな申請が可能になり、統合されたシステム間での継続的かつリアルタイムの連携が実現します。 このようにして、私たちは断片化されたプロセスから、世界中で患者のアクセスを加速させる、真に接続した規制エコシステムへと移行していくのです」

スコネクターは、既存および将来の技術スタックとシームレスに統合するよう構築されており、組織が独自の記録システムと世界中の規制当局との間で双方向のデータのやりとりを行うことを可能にし、統一された常時稼働の規制環境を実現する。 また、コネクターにより、規制当局は独自のシステムをアキュミュラスプラットフォームに直接接続できるようになり、業界と当局間で双方向のネットワークを構築できる。

「アキュミュラスコネクターは、各組織の現状に合わせて設計されており、複雑さを増すことなく、すでに利用しているシステムとシームレスに統合されます」と、アキュミュラステクノロジーズの最高製品・技術責任者であるシャニーユ・ジュノー (Chanille Juneau) は述べている。 「プラットフォーム間の相互運用性を実現することで、システムの重複同期を削減し、効率性を向上させるとともに、業界と規制当局の双方が、より接続性の高い、将来を見据えた規制エコシステムに参加することを可能にするスケーラブルな基盤を提供します」

組織は、アキュミュラスプラットフォームと既存システムの相乗効果を活用することで、世界中の規制当局と安全に接続し、より迅速かつ円滑に、そしてより確かな信頼性をもって情報をやりとりすることができる。

このサービスのより広範な影響について、ある主要な保健当局の代表者は次のように述べている。「このプラットフォームは、規制の重複を削減し、透明性を高める上で大きな可能性を秘めています。 "一つの世界、一つの申請書類、一つのスケジュール" に向けた調整を推進することは、より公平な規制環境の構築と、世界中の重要な医薬品へのより迅速なアクセスを後押しするものです」

コネクターの提供開始により、アキュミュラステクノロジーズは、業界の複雑さを軽減し、規制当局の可視性を高め、最終的には患者が人生を変える治療法にアクセスできるよう促進する、世界的に接続した規制エコシステムの構築という使命を引き続き推進していく。

「当社のお客様は、使いやすく、接続された、スケーラブルなテクノロジーを求めています」と、ノゲイラは述べている。 「アキュミュラスコネクターは、業界を断片化されたシステムから脱却させ、急速に変化する規制環境下でリアルタイムの連携を支援するために構築された、常時接続された規制ネットワークへと進化させます」

コネクターは、アキュミュラスプラットフォームの加入者が利用できる。

アキュミュラステクノロジーズについて

アキュミュラステクノロジーズは、創薬からグローバルな医薬品提供までの医薬品開発ライフサイクルを加速させるために、ライフサイエンス関連組織と各国規制当局の連携を再構築するクラウドテクノロジーのリーディングプロバイダーである。 2025年に非営利団体アキュミラス・シナジー (Accumulus Synergy) からスピンアウトした、同社の安全で目的特化型のSaaSプラットフォームは、リアルタイムでの協業と継続的なデータストリーミングを可能にし、迅速な意思決定、グローバルでの整合性、そして世界中の患者への治療アクセスの加速を実現するものである。 イノベーション、信頼、インパクトを重視するアキュミュラステクノロジーズは、スケーラブルな単一ソリューションを通じて、世界の規制エコシステムをつないでいる。

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