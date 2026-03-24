Technip Energies convoque son assemblée générale annuelle 2026

Technip Energies (PARIS:TE) annonce aujourd'hui la publication de l'avis de convocation à son assemblée générale annuelle qui se tiendra le 5 mai 2026 à 14h00 CEST à Schiphol, Pays-Bas.

L’avis de convocation, l'ordre du jour et les notes explicatives ainsi que les autres documents relatifs à la tenue de l’assemblée générale annuelle sont disponibles sur :

https://investors.technipenergies.com/fr/shareholder-information/agm

Le Rapport Annuel 2025 de Technip Energies est également disponible sur :

https://investors.technipenergies.com/fr/shareholder-information/reports-and-presentations

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan. Leader dans le GNL, l’hydrogène, l’éthylène, la chimie durable et la gestion du CO2, nous contribuons au développement de marchés stratégiques tels que l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité. Nos segments d’activité complémentaires, Technologie, Produits et Services (TPS) et Livraison de Projet, transforment les innovations en réalité industrielle à grande échelle.

Animés par des valeurs de collaboration et d’excellence dans l’exécution, plus de 18 000 collaborateurs dans 35 pays s'engagent pour allier prospérité et durabilité en faveur d’un monde conçu pour durer.

Technip Energies a généré un chiffre d'affaires de 7,2 milliards d'euros en 2025 et est cotée sur Euronext Paris. La société possède également des American Depositary Receipts négociés de gré à gré.

Pour plus d'informations : www.ten.com

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Relations investisseurs Relations médias Phillip Lindsay Jason Hyonne Vice-président Relations Investisseurs Responsable Relations presse & Réseaux sociaux Tel: +44 207 585 5051 Tel: +33 1 47 78 22 89 Email: Phillip Lindsay Email: Jason Hyonne

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