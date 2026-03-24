Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 16 mars au 20 mars 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 16 mars au 20 mars 2026

Puteaux, le 24 mars 2026

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 16 mars 2026 au 20 mars 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur

(LEI) Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier

(ISIN) Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros) Marché (MIC Code) ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 16/03/2026 FR0012435121 46 828 25,6220 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 16/03/2026 FR0012435121 35 414 25,6113 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 16/03/2026 FR0012435121 5 000 25,6312 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 16/03/2026 FR0012435121 5 000 25,6347 AQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 17/03/2026 FR0012435121 47 000 25,6573 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 17/03/2026 FR0012435121 35 000 25,6595 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 17/03/2026 FR0012435121 5 000 25,6583 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 17/03/2026 FR0012435121 5 000 25,6706 AQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 18/03/2026 FR0012435121 36 286 25,8099 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 18/03/2026 FR0012435121 40 014 25,7177 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 18/03/2026 FR0012435121 8 000 25,7016 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 18/03/2026 FR0012435121 8 500 25,7706 AQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 19/03/2026 FR0012435121 42 000 24,9744 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 19/03/2026 FR0012435121 45 000 24,8475 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 19/03/2026 FR0012435121 8 500 24,8731 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 19/03/2026 FR0012435121 9 500 24,8666 AQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 20/03/2026 FR0012435121 40 958 24,4086 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 20/03/2026 FR0012435121 57 500 24,2972 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 20/03/2026 FR0012435121 7 389 24,3134 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 20/03/2026 FR0012435121 7 153 24,3050 AQE Total 495 042 25,2081

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

Pièce jointe