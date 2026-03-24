Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 16 mars au 20 mars 2026

 | Source: Elis S.A. Elis S.A.

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 16 mars au 20 mars 2026

Puteaux, le 24 mars 2026        

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 16 mars 2026 au 20 mars 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteur
(LEI)		Jour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier
(ISIN)		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros)Marché (MIC Code)
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49216/03/2026FR001243512146 82825,6220XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49216/03/2026FR001243512135 41425,6113DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49216/03/2026FR00124351215 00025,6312TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49216/03/2026FR00124351215 00025,6347AQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49217/03/2026FR001243512147 00025,6573XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49217/03/2026FR001243512135 00025,6595DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49217/03/2026FR00124351215 00025,6583TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49217/03/2026FR00124351215 00025,6706AQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49218/03/2026FR001243512136 28625,8099XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49218/03/2026FR001243512140 01425,7177DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49218/03/2026FR00124351218 00025,7016TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49218/03/2026FR00124351218 50025,7706AQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49219/03/2026FR001243512142 00024,9744XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49219/03/2026FR001243512145 00024,8475DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49219/03/2026FR00124351218 50024,8731TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49219/03/2026FR00124351219 50024,8666AQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49220/03/2026FR001243512140 95824,4086XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49220/03/2026FR001243512157 50024,2972DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49220/03/2026FR00124351217 38924,3134TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49220/03/2026FR00124351217 15324,3050AQE
 Total495 04225,2081 

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux
Relations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

Pièce jointe


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