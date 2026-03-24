HARVIAN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUS KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PALKKIOIDEN MAKSAMISEKSI

HARVIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.3.2026 KLO 9.00





Harvia Oyj:n hallitus on päättänyt 10.3.2026 suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän palkkioiden maksamista varten. Osakepalkkiot koskevat yhtiön kannustinjärjestelmän ansaintajaksoa 2023‒2025.

Osakeannissa on tänään luovutettu vastikkeetta osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti 13 823 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta ohjelmaan osallistuneille avainhenkilöille.

Kannustinjärjestelmän palkkioina tehtyjen luovutusten jälkeen yhtiön hallussa on 6 977 omaa osaketta.

Osakkeiden luovuttaminen perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2025 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Osakkeiden luovutuksella ei ole laimentavaa vaikutusta osakeomistuksiin, koska luovutettavat osakkeet ovat yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Ansaintajakson alkamisesta ja sen keskeisistä ehdoista on tiedotettu 26.6.2023 julkaistussa pörssitiedotteessa. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän tavoitteena on tukea yhtiön strategian toteuttamista, yhtenäistää johdon ja yhtiön osakkeenomistajien tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi ja yhtiön suorituksen parantamiseksi sekä sitouttaa johtoa yhtiöön.

Lisätietoja antaa:

Ari Vesterinen, talousjohtaja

p. +358 40 5050 440

ari.vesterinen@harvia.com





Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista saunamarkkinalla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja, ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan sekä kuluttajien että ammattilaisten tarpeisiin kansainvälisellä saunamarkkinalla.

Harvian liikevaihto vuonna 2025 oli 198,9 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee yli 700 alan ammattilaista Suomessa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Romaniassa, Kiinassa ja Hongkongissa, Itävallassa, Italiassa ja Ruotsissa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Lue lisää: https://harviagroup.com