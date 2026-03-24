[Communiqué de presse FY 2025] Le Groupe iliad est le leader de la croissance en Europe pour la 4ème année consécutive

Communiqué de presse

Paris, le 24 mars 2026

Le Groupe iliad est le leader de la croissance en Europe pour la 4ème année consécutive

En 2025, le Groupe iliad réalise une performance commerciale solide et enregistre 1,5 million de nouveaux abonnés nets.

Avec un chiffre d’affaires Services en hausse de 3,4%, le Groupe est le leader de la croissance en Europe pour la 4ème année consécutive.

Dans ses trois géographies, sur des marchés extrêmement concurrentiels, le Groupe se distingue par son ADN d’innovation qui vient nourrir des marques fortes, plébiscitées par nos abonnés.

La performance économique est également au rendez-vous avec un EBITDAaL en hausse de 5%, et un OFCF 1 de 2,25 milliards d’euros, en hausse de 23% et très supérieur à l’objectif de 2,0 milliards que le Groupe s’était fixé.

La structure financière du Groupe s’améliore nettement : le levier d’endettement baisse de 2,7x en 2024 à 2,3x en 2025.

Le Groupe se fixe pour objectif en 2026 de poursuivre sa stratégie de croissance rentable.



Une dynamique commerciale soutenue

Sur des marchés matures, marqués par l’agressivité commerciale des concurrents, le Groupe iliad a réalisé en 2025 une performance commerciale solide et enregistre 1,5 million de nouveaux abonnés nets mobiles et fixes sur l’année.

En France, dans un contexte de marché très promotionnel, Free enregistre une bonne dynamique commerciale avec 0,2 million nouveaux abonnés nets sur l’année et réalise au 4ème trimestre sa meilleure performance commerciale sur le Haut et Très Haut Débit depuis le 2ème trimestre 2024.

En Pologne, Play conserve pour la 3ème année consécutive sa place de n°1 sur la portabilité mobile. L’opérateur a recruté 0,2 million nouveaux abonnés nets cette année, avec une accélération des recrutements sur le Haut et Très Haut Débit au 2nd semestre et une très bonne dynamique de recrutements sur le marché des forfaits mobiles.

En Italie, iliad Italia conserve pour la 8ème année consécutive sa place de n°1 sur les recrutements de nouveaux abonnés Mobile. L’opérateur enregistre 0,9 million nouveaux abonnés nets Mobile sur l’année, en dépit de la forte agressivité commerciale de ses concurrents à son égard. iliad Italia est également n°1 des recrutements sur le Haut et Très Haut Débit2 avec 146 000 nouveaux abonnés Fibre recrutés cette année, dont 42 000 nouveaux abonnés Fibre au 4ème trimestre.

Le leader de la croissance en Europe en 2025

Avec un chiffre d’affaires Services en hausse de 3,4% sur l’année3, le Groupe iliad maintient pour la 4ème année consécutive son statut de leader de la croissance parmi les grands groupes Télécom européens.

La France enregistre un retour à la croissance au 4ème trimestre et voit son chiffre d’affaires Services progresser de 1,6%4 sur l’année. Le pilotage commercial, la puissance de la marque, la qualité des réseaux et le dispositif de proximité Free Proxi permettent à iliad d’être le seul opérateur en croissance positive de chiffre d’affaires en 20255.

La Pologne enregistre une croissance du chiffre d’affaires Services de 6,2%6 sur l’année, portée par une croissance organique de 4,6% et un effet de change favorable.

L’Italie voit son chiffre d’affaires Services progresser de 9,1%7 en 2025, ce qui permet à iliad Italia de conserver sa place de n°1 de la croissance.

Nos atouts: des offres innovantes, des marques fortes

Dans ses trois géographies, le Groupe se distingue par son ADN d’innovation, qui vient nourrir des marques fortes, plébiscitées par nos abonnés.

En France, Free a affirmé son leadership en lançant des initiatives innovantes tout au long de l’année :

en janvier, il a été le 1 er opérateur à proposer dans ses offres mobiles un assistant IA premium, le Chat Pro de Mistral AI,

opérateur à proposer dans ses offres mobiles un assistant IA premium, le Chat Pro de Mistral AI, en avril, avec le lancement de l’offre Freebox Pop S, il est devenu le 1 er opérateur à inclure le Wi-Fi 7 sur une gamme d’offres Fixe aussi large,

opérateur à inclure le Wi-Fi 7 sur une gamme d’offres Fixe aussi large, en septembre, il a été le 1 er opérateur au monde à inclure sans surcoût un service VPN Grand Public pour ses abonnés mobiles,

opérateur au monde à inclure sans surcoût un service VPN Grand Public pour ses abonnés mobiles, en octobre, Free a lancé Free TV, la plus grande offre TV gratuite de France pour tous les Français,

en novembre, avec la Freebox Ultra Edition Limitée, Free a été le 1 er opérateur à proposer un Server Internet personnalisé aux couleurs d’une série phénomène ;

opérateur à proposer un Server Internet personnalisé aux couleurs d’une série phénomène ; en décembre, il a été le 1er opérateur à inclure l’option eSIM Watch dans nos Forfaits data sans frais et sans engagement.

Une récente étude8 présentait Free avec le meilleur NPS du marché tant sur le fixe que sur le mobile parmi les 4 marques principales. En février 2026, il a par ailleurs été reconnu n°1 ex-aequo sur la qualité des services Mobile et 1er opérateur alternatif sur la qualité des services Fixe par l’ARCEP9.

Côté B2B, Free Pro a lancé début 2025 une nouvelle génération de la Freebox Pro, dotée d’un débit symétrique jusqu’à 8 Gbit/s, d’un Wi-Fi 7, d’un backup 4G intégré et d’un support expert dédié, tout en conservant un tarif inchangé depuis 2021.

En Pologne, Play obtient sur l’ensemble de l’année 2025 son meilleur NPS mobile depuis son intégration au sein du Groupe iliad. Sur le segment du Haut et Très Haut Débit, le taux de churn se réduit mois après mois et le NPS est en rapide amélioration, l’année ayant été marquée par la fin de la migration de la plateforme TV et par le lancement d’une nouvelle offre haut de gamme (8 Gbits/s). En 2025, Play a également élargi son portefeuille d’offres B2B et noué un partenariat stratégique avec Scaleway.

En Italie, iliad Italia a été désignée « Best Growth Brand 2025 » par NielsenIQ10. L’opérateur italien continue d’afficher le meilleur NPS mobile du marché11 et devance même le 2ème du classement de 42 points, un nouveau record. iliad Italia est également leader sur le NPS Fixe parmi les 4 grands opérateurs télécoms italiens et a notamment été primé leader du classement nPerf 2025 sur le Wi-Fi.

Notre ambition : être un leader des infrastructures numériques en Europe

En 2025, le Groupe iliad a activement poursuivi sa transformation stratégique, engagée depuis 2023, afin de devenir un leader européen des infrastructures numériques.

Alors que le contexte géopolitique actuel renforce l’importance de la souveraineté numérique et génère une demande exponentielle en infrastructures critiques, le Groupe investit massivement dans les infrastructures dédiées au cloud et à l’IA en Europe. En 2025, la finalisation du partenariat stratégique avec Infravia est venue soutenir l’ambition d’OpCore de devenir un leader européen indépendant du data center hyperscale12.

Notre filiale Scaleway a quant à elle pour ambition de construire un hyperscaler européen : en 2025, elle a annoncé l’ouverture de nouvelles zones de disponibilité en Allemagne et en Suède – et officialisé la semaine dernière le lancement de ses activités Cloud IA en Italie13. En juin, Scaleway a également initié le consortium AION pour construire la prochaine génération d’infrastructure IA européenne14.

Renforcement du modèle économique et forte hausse de l’EFCF

En 2025, l’EBITDAaL du Groupe affiche une progression de 5,0%15 à 4,04 milliards d’euros. La marge d’EBITDAaL s’établit sur l’année à 39,1%, en hausse de 0,7 point avec une amélioration en Italie (+4,4 points) et Pologne (+1,1 point), tout en restant quasi stable en France (-0,1 point).

Sur l’ensemble de l’année, les investissements du Groupe16 se sont élevés à 1,8 milliard d’euros, soit une baisse de 11,5% sur 1 an. Le Groupe a ainsi investi plus de 17% de son chiffre d’affaires dans la couverture 4G/5G des 3 pays où il opère17, la migration de ses abonnés Fixe vers la Fibre, l’expansion du nombre de foyers adressables par ses offres Très Haut Débit18 et ses activités B2B (connectivité, cloud et capacités de calcul).

Le Free Cash-Flow opérationnel du Groupe a progressé de 23% (+423 millions d’euros) sur l’année pour atteindre 2,25 milliards d’euros, dépassant nettement l’objectif de 2 milliards d’euros fixé en mars 2025. Les trois pays ont contribué à cette forte hausse (+18% en France, +20% en Pologne et x3 en Italie avec un OFCF des activités mobiles de 176 millions d’euros).

La croissance de l’OFCF, combinée aux 440 millions d’euros de liquidités dégagées lors de la cession de 50% d’OpCore et une hausse des dividendes reçus par ses JV (Eir, SPIN, TRM), ont contribué à porter la génération d’EFCF19 du Groupe à 1,42 milliard d’euros20, son plus haut niveau historique, et ce malgré la surtaxe sur l’impôt pour les sociétés en France et une hausse des investissements de fréquences. Le Groupe ambitionne en 2026 de générer un EFCF hors éléments exceptionnels en hausse par rapport à 2025.

Une structure financière solide

Forte de la croissance significative de l’EFCF, la structure financière du Groupe s’est une nouvelle fois améliorée cette année, avec un levier financier21 abaissé à 2,3x à fin 2025 contre 2,7x à fin 2024, ce qui représente son plus bas niveau depuis 2019. A fin décembre 2025, le niveau de liquidités du Groupe s’élevait à 1,8 milliards d’euros de trésorerie et 2,5 milliards d’euros de disponibilités. iliad Holding a également vu son levier financier abaissé22 à 3,2x à fin 2025 contre 3,8x à fin 2024.

La baisse du levier d’endettement et la forte croissance de la génération d’EFCF ont ainsi été saluées par les trois agences de notation (Moody’s, S&P et Fitch) qui ont chacune relevé leur outlook de Stable à Positif23.

« En 2025, le Groupe iliad confirme son statut de leader de la croissance dans les télécoms en Europe pour la quatrième année consécutive. Cette performance repose sur une stratégie simple et constante : innover pour nos abonnés et investir massivement dans nos réseaux. La solidité de notre performance économique et notre faible niveau d’endettement nous donnent aujourd’hui les moyens de continuer à grandir en Europe et d’accélérer dans nos nouveaux métiers — le cloud, les data centers et la puissance de calcul dédiée à l’intelligence artificielle. Dans un contexte géopolitique marqué par une compétition technologique intense, ces investissements sont essentiels pour renforcer la souveraineté numérique européenne et construire un champion européen indépendant des télécommunications et du numérique ».





Thomas Reynaud, Directeur Général

Principaux indicateurs opérationnels24 au 31.12.2025

GROUPE (chiffres en millions) T4 2025 T3 2025 Variation T4 2024 Variation Abonnés mobile 42 42 +0,2 40 +1,3 Abonnés fixe 10 10 +0,1 10 +0,2 NOMBRE TOTAL D’ABONNÉS 52 52 +0,3 51 +1,5





FRANCE (chiffres en millions) T4 2025 T3 2025 Variation T4 2024 Variation Abonnés mobile forfaits 15,7 15,7 +0,0 15,5 +0,2 Dont Forfait Free 4G/5G (incl. DOM/TOM) 12,2 12,1 +0,1 11,8 +0,3 Dont Forfait Voix et cartes Prépayées 3,5 3,6 -0,1 3,7 -0,2 Abonnés Haut Débit et Très Haut Débit 7,6 7,6 0,0 7,6 0,0 Dont Fibre 6,7 6,5 +0,1 6,2 +0,5 Taux d’adoption de la Fibre (%) 87,6% 86,1% +1,5pt 81,7% +5,9pts Prises raccordables en Fibre 40,1 39,8 +0,3m 38,3 +1,8m NOMBRE TOTAL ABONNÉS FRANCE 23,3 23,2 +0,1 23,1 +0,2





ITALIE (chiffres en millions) T4 2025 T3 2025 Variation T4 2024 Variation Abonnés mobile 12,6 12,4 +0,2 11,6 +0,9 Abonnés fixe 0,5 0,5 0,0 0,3 +0,1 NOMBRE TOTAL ABONNÉS ITALIE 13,0 12,8 +0,2 12,0 +1,1





POLOGNE (chiffres en millions) T4 2025 T3 2025 Variation T4 2024 Variation Abonnés mobile actifs 13,5 13,5 0,0 13,3 +0,2 Dont Forfaits 9,8 9,8 +0,1 9,7 +0,2 Dont Prépayés 3,7 3,7 -0,1 3,7 0,0 Abonnés Haut Débit et Très Haut Débit 1,7 1,7 0,0 1,7 +0,1 NOMBRE TOTAL ABONNÉS POLOGNE 15,6 15,6 0,0 15,4 +0,2

Chiffre d’affaires de 2025 / 4ème trimestre 2025

Le tableau suivant présente la répartition du chiffre d’affaires du Groupe par nature de revenus au 31 décembre 2025 et au 31 décembre 2024.

En millions d’euros 2025 2024 Var (%) T4 2025 T4 2024 Var (%) Chiffre d’affaires consolidé 10 349 10 024 +3,2% 2 656 2 568 +3,4% Chiffre d’affaires Services25 9 485 9 177 +3,4% 2 402 2 334 +2,9% Chiffre d’affaires Équipements 863 847 +1,9% 253 234 +8,1% Chiffre d’affaires France 6 626 6 534 +1,4% 1 687 1 669 +1,1% Services1 6 208 6 130 +1,3% 1 548 1 548 +0,7% Equipements 418 404 +3,5% 127 121 +5,6% Chiffre d’affaires Italie 1 249 1 145 +9,0% 325 302 +7,8% Services 1 238 1 134 +9,1% 322 299 +7,6% Equipements 11 11 +3,6% 4 3 +29,6% Chiffre d’affaires Pologne26 2 487 2 366 +5,1% 648 604 +7,2% Services 2 053 1 934 +6,2% 526 494 +6,5% Equipements 434 432 +0,4% 122 111 +10,4%

Principaux indicateurs financiers de l’année 202527

En millions d’euros 2025 2024 Variation (%) Chiffre d’affaires consolidé 10 349 10 024 +3,2% France 6 626 6 534 +1,4% Italie 1 249 1 145 +9,0% Pologne 2 487 2 366 +5,1% Eliminations (13) (21) -37,3% EBITDAaL d’affaires consolidé 4 042 3 850 +5,0% France 2 636 2 604 +1,2% Italie 390 308 +26,8% Pologne 1 016 938 +8,3% Capex Groupe28 1 790 2 022 -11,5% France 1 261 1 444 -12,7% Italie 271 271 0,0% Pologne 258 307 -16,0% OFCF 2 251 1 828 +23,2% France 1 374 1 160 +18,5% Italie 120 37 +221,9% dont activité mobile 29 176 103 +70,4% Pologne 758 631 +20,1% Résultat net des activités poursuivies 752 367 +104,7% 31/12/2025 31/12/2024 Endettement net30 9 430 10 300 EBITDAaL 4 042 3 850 Ratio d’endettement 2,3x 2,7x

Glossaire

Abonnés Haut Débit et Très Haut Débit (ou Broadband) : abonnés ayant souscrit une offre ADSL, VDSL ou FTTH du Groupe.



ARPU Haut Débit et Très Haut Débit : inclut le chiffre d’affaires généré par le forfait et les services à valeur ajoutée, divisé par le nombre total d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit facturés sur le dernier mois du trimestre.



ARPU Mobile facturé aux abonnés : inclut le chiffre d’affaires facturé à l’abonné divisé par le nombre total d’abonnés Mobile sur la période.



Chiffre d’affaires facturé à l’abonné : chiffre d’affaires forfait et hors forfait directement facturé à l’abonné. Chiffre d’affaires services : chiffre d’affaires hors ventes d’équipements.



EBITDAaL : résultat opérationnel courant avant prise en compte des dotations aux amortissements (ou dépréciations) des immobilisations corporelles et incorporelles, et de l’impact des charges liées aux rémunérations sous forme de stock-options/ actions.



EFCF: Equity Free Cash-Flow (avant dividendes payés aux actionnaires de la société mère et opérations de financement).



FTTH : « Fiber To The Home » : est une solution de desserte Fibre optique de bout en bout entre le central de raccordement (NRO) et l’utilisateur.



Nombre d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit France : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une offre de Free ou d’Alice après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.



Nombre d’abonnés mobiles France : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles de Free après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.



Nombre d’abonnés mobiles Italie : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés (B2C et B2B) identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles de iliad Italia, et qui ont été émis ou reçu une communication au moins une fois au cours des 3 derniers mois.



Nombre d’abonnés Très Haut Débit Italie : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés qui ont souscrit à une offre Très Haut Débit fixe après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée. Nombre d’abonnés mobiles actifs Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles du groupe Play (hors M2M et hors cartes SIM offertes), et qui ont été émis ou reçu une communication (voix ou data) au moins une fois au cours des 30 derniers jours.



Nombre d’abonnés Haut et Très Haut Débit Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés qui ont souscrit à une offre Haut / Très Haut Débit fixe après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.



Nombre total d’abonnés Fixe Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés qui ont souscrit à une offre de Téléphonie, ou TV, ou une offre Haut / Très Haut Débit fixe après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.



Nombre total d’abonnés Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés mobiles actifs Pologne et le nombre d’abonnés Fixe Pologne.



Opérateur alternatif : opérateur apparu à la suite de la perte de monopole de l’opérateur historique d’Etat.



Prise raccordable FTTH : prise pour laquelle le lien entre le point de mutualisation et le point de branchement optique a été réalisé par l’opérateur d’immeuble, à laquelle le Groupe peut accéder en application de ses engagements de cofinancement, et pour laquelle les travaux de raccordement au réseau du Groupe sont achevés ou en cours d’achèvement.



Recrutement : correspond à la différence entre le nombre total d’abonnés à la fin de deux périodes différentes.



Ratio d’endettement (ou Leverage) : correspond au rapport entre la dette nette (passif financier court et long terme moins la trésorerie et équivalents de trésorerie) et l’EBITDAaL.



Taux d’adoption de la Fibre : ratio entre le nombre d’abonnés FTTH et le nombre d’abonnés Haut et Très Haut Débit.





1 OFCF : Free Cash-Flow Opérationnel (EBITDAaL diminué des investissements hors fréquences)

2 Estimations internes parmi les 4 grands opérateurs télécoms italiens.

3 Chiffre d’affaires Groupe: +3,2%. Chiffre d’affaires hors vente d’équipements : 3,4%. Respectivement 3,1% et 3,3% à périmètre et change constants.

4 Pro forma de la déconsolidation d’OpCore (1,3% non ajusté)

5 Estimation interne Groupe iliad.

6 Chiffre d’affaires Services

7 +9,0% y compris ventes d’équipements

8 IFOP – Octobre 2025

9 Edition 2026 de l’Observatoire annuel de la satisfaction client publié par l’ARCEP le 16 février 2026.

10 https://nielseniq.com/global/it/landing-page/best-brands-italy-growth-brand-it/

11 BVA Doxa – Décembre 2025

12 Voir le communiqué : https://www.iliad.fr/media/CP_030425_groupe_iliad_5128979c03.pdf

13 https://www.iliad.fr/media/CP_Scaleway_190326_55a6357903.pdf

14 https://www.scaleway.com/fr/news/scaleway-initie-le-consortium-aion-un-projet-ambitieux-pour-la-prochaine-gigafactory-europeenne-de-lia/

15 4,5% à périmètre et change constants.

16 Hors fréquences.

17 Avec environ 4 000 nouveaux sites activés en 2025 à l’échelle du Groupe.

18 Avec près de 7 millions de foyers supplémentaires en 2025 à l’échelle du Groupe.

19 EFCF : Equity Free Cash-Flow (avant dividendes payés aux actionnaires de la société mère et opérations de financement)

20 865 millions en excluant les produits de cession d’OpCore et un remboursement exceptionnel de TVA en France.

21 Le levier financier correspond au ratio d’endettement (dettes nettes divisées par l’EBITDAaL des 12 derniers mois)

22 Le levier financier d’iliad holding correspond à l’endettement financier net ajusté (somme des encours en principal de dette moins la trésorerie et équivalents de trésorerie) divisée par l’EBITDAaL ajusté (EBITDAaL + ajustements permis sous la notice d'offre aux inverstisseurs des obligations émises par iliad Holding (Offering Memorandum)).

23 La notation des 3 agences portent sur iliad Holding

24 Voir glossaire pour définitions.

25 Nets des éliminations intragroupe (chiffre d’affaires Services Groupe) / intersegments (chiffre d’affaires Services France).

26 EUR/PLN de 4,2397 au FY 2025 et 4,3058 au FY 2024

27 Les procédures d'audit sont en cours de finalisation et le rapport d'audit sera émis en avril

28 Hors fréquences

29 Estimations internes

30 La dette nette est constituée des passifs financiers court terme et long terme, y compris les instruments dérivés (actifs et passifs), déduction faite de la trésorerie et équivalents de trésorerie.

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