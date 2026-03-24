Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – første transje for 2026

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under første transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2026.
Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 4. februar 2026.
Tilbakekjøpstransjens varighet: 5. februar til senest 30. mars 2026.
Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 4. februar 2026, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/664787
Fra 16. mars til 20. mars 2026, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 458.790 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 365,9308 pr. aksje.
Oversikt over transaksjoner:
|Dato
|Handelsplass
|Aggregert daglig volum (antall aksjer)
|Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK)
|Total daglig transaksjonsverdi (NOK)
|16. mars
|OSE
|97.500
|348,2617
|33.955.515,75
|CEUX
|TQEX
|17. mars
|OSE
|95.425
|351,7029
|33.561.249,23
|CEUX
|TQEX
|18. mars
|OSE
|94.265
|355,2606
|33.488.640,46
|CEUX
|TQEX
|19. mars
|OSE
|86.100
|388,4471
|33.445.295,31
|CEUX
|TQEX
|20. mars
|OSE
|85.500
|391,0492
|33.434.706,60
|CEUX
|TQEX
|Totalt for perioden
|OSE
|458.790
|365,9308
|167.885.407,35
|CEUX
|TQEX
|Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen
|OSE
|3.000.795
|283,7227
|851.393.724,16
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|3.000.795
|283,7227
|851.393.724,16
|Totale tilbakekjøp under transjen
|OSE
|3.459.585
|294,6247
|1.019.279.131,51
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|3.459.585
|294,6247
|1.019.279.131,51
Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 64.215.112 egne aksjer, tilsvarende 2,51% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 54.362.338 egne aksjer. tilsvarende 2,13% av aksjekapitalen).
Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.
Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.
Kontaktpersoner:
Investor relations
Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.
+47 918 01 791
Presse
Sissel Rinde, vice president Media Relations.
+47 412 60 584
Vedlegg