Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – første transje for 2026

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under første transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2026.

Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 4. februar 2026.

Tilbakekjøpstransjens varighet: 5. februar til senest 30. mars 2026.

Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 4. februar 2026, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/664787

Fra 16. mars til 20. mars 2026, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 458.790 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 365,9308 pr. aksje.

Oversikt over transaksjoner:

Dato Handelsplass Aggregert daglig volum (antall aksjer) Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK) Total daglig transaksjonsverdi (NOK) 16. mars OSE 97.500 348,2617 33.955.515,75 CEUX TQEX 17. mars OSE 95.425 351,7029 33.561.249,23 CEUX TQEX 18. mars OSE 94.265 355,2606 33.488.640,46 CEUX TQEX 19. mars OSE 86.100 388,4471 33.445.295,31 CEUX TQEX 20. mars OSE 85.500 391,0492 33.434.706,60 CEUX TQEX Totalt for perioden OSE 458.790 365,9308 167.885.407,35 CEUX TQEX Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen











OSE 3.000.795 283,7227 851.393.724,16 CEUX TQEX Totalt 3.000.795 283,7227 851.393.724,16 Totale tilbakekjøp under transjen











OSE 3.459.585 294,6247 1.019.279.131,51 CEUX TQEX Totalt 3.459.585 294,6247 1.019.279.131,51





Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 64.215.112 egne aksjer, tilsvarende 2,51% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 54.362.338 egne aksjer. tilsvarende 2,13% av aksjekapitalen).

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.

+47 918 01 791

Sissel Rinde, vice president Media Relations.

+47 412 60 584

