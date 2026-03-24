Mission Trail Capital acquiert 5% de Sidetrade, ce qui représente la deuxième prise de participation significative d'un investisseur américain en moins de trois mois

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR), entreprise d’IA dédiée à l’Order-to-Cash et reconnue Leader dans le Gartner® Magic Quadrant™, annonce que Mission Trail Capital Management LLC a acquis 80 659 actions représentant 5,39% de son capital social. Ce hedge fund texan, spécialisé dans les investissements en éditeurs de logiciels de premier plan, devient ainsi le deuxième investisseur institutionnel américain à prendre une participation significative dans Sidetrade, et ce en moins de trois mois.

Le 3 mars 2026, Briarwood Chase Management, basé à New York, avait annoncé le doublement de sa position à plus de 10% du capital de Sidetrade. Le fonds avait désigné l'avantage concurrentiel lié au Data Lake et à l’architecture de Sidetrade, conçue nativement pour l'IA, comme les deux piliers de sa thèse d'investissement.

Mission Trail Capital Management, LLC (MTCM) est une société de gestion basée à Austin, au Texas, qui concentre son portefeuille sur un nombre restreint d'éditeurs de logiciels de premier plan. Cette approche sélective lui permet de mener une analyse approfondie et de s'inscrire dans un horizon de long terme.

Joshua Braden, Fondateur de Mission Trail Capital Management, a déclaré : « Nous sommes ravis d'investir dans Sidetrade. Nous connaissons Olivier Novasque et son équipe depuis de nombreuses années. Nous admirons la manière ambitieuse et réfléchie dont ils ont bâti cette entreprise qui génère une valeur mesurable pour leurs clients. Au fil des échanges avec les clients de Sidetrade, nous avons recueilli des témoignages convergents faisant état d’une baisse significative du besoin en fonds de roulement et du DSO (Days Sales Outstanding), à la suite du déploiement de la solution Sidetrade. En investissant dans un Data Lake propriétaire et en intégrant l'IA dans leur feuille de route, bien avant que le sujet ne s'impose sur le devant de la scène, l'équipe a démontré un engagement de long terme en faveur de la performance client, en s'appuyant sur des technologies de dernières générations. Nous nous réjouissons d'accompagner la poursuite de leur croissance. »

Contexte stratégique

Sidetrade opère à l'intersection de l'IA et de la finance d'entreprise. Sa plateforme automatise de façon intelligente les processus Order-to-Cash des multinationales, via Aimie. Cette IA agentique est entraînée sur un Data Lake propriétaire de plus de 8 000 milliards de dollars de paiement inter-entreprises, issues de plus de 42 millions d'entreprises acheteuses dans le monde.

Le modèle de facturation de la société repose sur le volume de transactions. Dans un secteur où l'IA menace de comprimer la tarification par utilisateur, cette architecture élimine la décote liée au risque de cannibalisation que le marché applique aux valorisations des éditeurs de logiciels.

En 2025, Sidetrade est passé de l'IA prédictive à l'exécution autonome, en lançant le premier Agent IA de relance clients capable d’interagir au téléphone avec les débiteurs, de qualifier les factures et d'exécuter le recouvrement sans intervention humaine. Vingt-quatre agents entreront en production avec des clients multinationaux d'ici la fin du premier trimestre 2026.





Contexte de Sidetrade



Chiffre d’affaires

61,4 millions d'euros en 2025, +14% à taux de change constant. Abonnements à 53,5 millions d'euros, +20% à taux de change constant, représentant 87% du chiffre d'affaires.



Dynamique aux États-Unis

L’Amérique du Nord est désormais le premier marché de Sidetrade, représentant 30% du chiffre d’affaires des abonnements du Groupe, avec une croissance de +25% à taux de change constant. L’acquisition d’ezyCollect en 2025 a ouvert la région Asie-Pacifique comme troisième moteur de croissance.



Rentabilité

La marge opérationnelle a franchi 15% du chiffre d'affaires en 2024, avec un résultat net en hausse de 40% à 7,9 millions d'euros. Les résultats annuels 2025 seront publiés le 30 mars 2026.



Modèle économique

Le modèle de facturation repose sur le volume de transactions et non sur des licences par utilisateur, ce qui neutralise le risque de cannibalisation par l’IA actuellement intégré dans la valorisation des modèles par abonnement.



Gouvernance assurée par le fondateur

Olivier Novasque, pdg-fondateur de Sidetrade, détient 35% des actions en circulation, garantissant l'alignement des intérêts de la direction et des actionnaires.



Consensus analystes

Recommandation unanime à l’Achat, avec des objectifs de cours laissant entrevoir un potentiel de hausse de plus de 100%.



Reconnaissance de Gartner

Positionné Leader dans le Magic Quadrant™ de Gartner® pour les applications Invoice-to-Cash pour la troisième année consécutive (2023, 2024/2025).

Gartner, Magic Quadrant for Invoice-to-Cash Applications, 6 May 2024, Tamara Shipley Et Al. Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs les mieux notés ou désignés. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner et Magic Quadrant est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde. Tous les droits sont réservés.

Prochaines communications

Résultats annuels 2025 : 30 mars 2026 (après Bourse)

Nouvelle étape stratégique 2026 : 7 avril 2026 (après Bourse)

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2026 : 14 avril 2026 (après Bourse)

Relations investisseurs & Relations médias

Christelle Dhrif 00 33 6 10 46 72 00 cdhrif@sidetrade.com

À propos de Sidetrade (www.sidetrade.com)

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) est une entreprise d’IA qui redéfinit la manière dont les organisations sécurisent et accélèrent leurs flux de trésorerie. Au cœur de ses solutions se trouve Aimie, l’IA agentique de Sidetrade, entraînée sur plus de 8 000 milliards de dollars de transactions inter-entreprises. Grâce à ce Data Lake propriétaire et à une expertise métier, Aimie opère de façon autonome sur l’ensemble du cycle Order-to-Cash. Cette collaboratrice favorise l’agilité, éclaire la prise de décision et assure une exécution avec consistance. Sidetrade aide ainsi les équipes financières, commerciales et les services clients à améliorer le besoin en fonds de roulement et à renforcer leur résilience. Sidetrade accompagne ses clients dans 85 pays et compte 450 collaborateurs en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez @Sidetrade sur LinkedIn.

En cas de discordance entre la version française et la version anglaise de ce communiqué, seule la version anglaise est à prendre en compte.

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