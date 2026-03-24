ALSTOM S.A : Alstom modernise les navettes de l’aéroport intercontinental de Houston (Texas) et assurera leur exploitation et leur maintenance pendant 15 ans

Un contrat d’environ 380 millions d’euros pour moderniser et rénover le Skyway, le système de transport automatisé de passagers de l’aéroport intercontinental George-Bush de Houston, au Texas, et pour l’exploiter et l’entretenir pendant 15 ans.

Une nouvelle flotte de véhicules Innovia APM R et une infrastructure modernisée, pour augmenter la capacité et améliorer l’expérience passagers.

Une équipe dédiée de 48 personnes, chargée de l’exploitation et de la maintenance, pour assurer la fiabilité du système qui s’inscrit dans le vaste programme d’extension de l’aéroport.





24 mars 2026 – Alstom, leader mondial de la mobilité durable et intelligente, a été sélectionné par l’aéroport intercontinental George-Bush (IAH) de Houston, au Texas, pour remplacer son système de transport automatisé de passagers (APM) existant, baptisé « Skyway », et fournir des services d’exploitation et de maintenance pendant 15 ans. Le contrat comprend la construction d’un nouveau centre de contrôle des opérations, la modernisation des systèmes de contrôle automatique des trains et de communication, la fourniture de 16 nouvelles navettes Innovia APM R, la modernisation des portes palières dans tous les terminaux, ainsi que l’exploitation et la maintenance en continu du système.

La valeur totale du contrat s’élève à environ 380 millions d’euros1 (437 millions de dollars). Ce projet consolide la position d’Alstom comme acteur incontournable des navettes aéroportuaires, un domaine dans lequel le Groupe dispose d’une expertise unique forgée sur plus de cinq décennies.

Un projet indispensable pour accompagner la forte croissance de l’aéroport de Houston

L’aéroport intercontinental de Houston George-Bush fait actuellement l’objet d’un projet d’extension de plusieurs milliards de dollars afin de répondre à une croissance record du nombre de passagers, qui a dépassé les 48 millions l’année dernière. La rénovation du Skyway permettra de réduire les perturbations du service, d’améliorer la circulation des passagers entre les terminaux ainsi que l’expérience globale des voyageurs. La modernisation des systèmes de communication numérique et de surveillance renforcera la fiabilité des opérations, favorisant ainsi des déplacements plus fluides pendant les pics de fréquentation de l’aéroport. Dans le cadre de ce contrat, Alstom va :

Construire un nouveau centre de contrôle des opérations, afin d’améliorer la supervision et la fiabilité du système ;

Mettre à niveau le système de contrôle automatique des trains Urbalis, afin d’améliorer la capacité et la sécurité du Skyway ;

Installer des systèmes de communication améliorés, pour une fiabilité accrue ;

Mettre en service 16 nouvelles navettes Innovia APM R, conçues pour une sécurité et des performances optimales ;

Remplacer les portes palières dans tous les terminaux, pour un embarquement plus sûr et rapide ;

Assurer l’exploitation et la maintenance pendant 15 ans, grâce à une équipe dédiée de 48 personnes sur site.

Ces mises à niveau garantiront que le système Skyway continue de desservir des millions de passagers avec la meilleure disponibilité et un confort optimal. Un service de bus de remplacement sera mis en place pendant les interruptions de service, afin de minimiser l’impact sur les clients.

« La modernisation du système Skyway de Houston est essentielle pour répondre aux besoins de l’un des aéroports à la croissance la plus rapide aux États-Unis », a déclaré Michael Keroulle, président d’Alstom Amériques. « Ce système de navettes de nouvelle génération offrira des déplacements plus fiables et plus fluides à des millions de passagers, chaque année. Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat de longue date avec l’aéroport intercontinental George-Bush de Houston et de contribuer ensemble à façonner l’avenir de la mobilité aéroportuaire. »

En 2024, Alstom a atteint un taux de disponibilité de 99,63 % pour le système actuel, démontrant ainsi d’excellentes performances opérationnelles.

Un partenariat de longue date

Alstom assure l’exploitation et la maintenance du système de navettes Skyway au sein de ce qui est le plus grand aéroport de Houston depuis plus de vingt ans, grâce aux navettes Innovia APM 100 d’origine. Alstom dispose sur place d’une équipe dédiée de 48 personnes, chargée de l’exploitation et de la maintenance, afin de garantir la fiabilité du système dans le cadre du vaste programme d’extension de l’aéroport. Ce nouveau contrat s’appuie sur une collaboration de plus de 25 ans et renforce le rôle d’Alstom en tant que partenaire de confiance de l’aéroport intercontinental George-Bush de Houston.

Un projet clé pour la croissance du Groupe dans les solutions intégrées et les services

La modernisation du Skyway s’inscrit dans la stratégie globale d’Alstom visant à renforcer son offre de solutions clés en main, combinant : matériel roulant, signalisation, infrastructures, exploitation et maintenance sur le long terme. Ce contrat contribue directement à la croissance du segment Services, domaine dans lequel Alstom accompagne déjà ses clients tout au long du cycle de vie de leurs actifs ferroviaires grâce à la gamme la plus complète du marché.

Le système de signalisation de pointe Urbalis est utilisé sur plus de 190 lignes de métro dans 32 pays, dont 74 fonctionnent en mode entièrement automatique, sans conducteur.

Les solutions FlexCare Operate d’Alstom couvrent l’ensemble des besoins des clients, y compris l’exploitation de tous types de flottes, la maintenance de l’ensemble du réseau de transport, ainsi que des offres clés en main et des partenariats public-privé. Nos clients bénéficient de coûts d’exploitation réduits et d’une efficacité opérationnelle accrue grâce à des technologies qui se basent sur plus de 40 ans d’expérience dans l’exploitation et la maintenance des trains et des systèmes ferroviaires. Avec plus de 25 projets d’exploitation et de maintenance en cours à travers le monde, nous sommes un partenaire de confiance qui aide les aéroports, les autorités de transport et les collectivités à atteindre leurs objectifs en matière de transport.

Alstom, numéro un mondial des systèmes de navettes aéroportuaires

Les systèmes de transport automatisé de passagers (APM) Innovia d’Alstom transportent les passagers en toute sécurité dans une quinzaine d’aéroports aux États-Unis. Leader du marché depuis plus de 50 ans, la navette aéroportuaire Innovia sans conducteur est une solution de mobilité efficace, spécialement conçue pour offrir un service rapide et pratique aux voyageurs entre les terminaux aéroportuaires, vers et depuis les aéroports, ou au sein des villes.

Plus de 30 systèmes de transport automatisé de passagers d’Alstom ont été livrés à travers le monde.

En tant que premier fournisseur de matériel roulant et de services ferroviaires aux États-Unis, Alstom a livré plus de 12 000 véhicules neufs ou rénovés à des agences ferroviaires et des aéroports du pays, notamment à New York, Chicago, Los Angeles, Atlanta, Boston, Washington, San Francisco, Atlanta et dans le New Jersey, et a livré les premiers trains à grande vitesse fabriqués aux États-Unis. Alstom est également le premier opérateur ferroviaire privé du pays, au service d’une vingtaine de clients ferroviaires et aéroportuaires, transportant des millions de passagers chaque jour.

ALSTOM™, Urbalis Flo™, Innovia™ et FlexCare Operate™ sont des marques déposées du groupe Alstom.





À propos

d’Alstom



Alstom contribue par ses engagements à un futur décarboné, en développant et favorisant des solutions de mobilité durables et innovantes appréciées des passagers.

Qu’il s’agisse de trains à grande vitesse, de métros, de monorails, de trams, de systèmes intégrés, de services sur mesure, d’infrastructures, de solutions de signalisation ou de mobilité numérique, Alstom offre à ses divers clients le portefeuille le plus large du secteur. Présent dans 63 pays et fort de plus de 86 000 employés de 184 nationalités, le Groupe concentre son expertise en matière de conception, d’innovation et de gestion de projet là où les solutions de mobilité sont les plus nécessaires. Coté en France, Alstom a réalisé un chiffre d’affaires de 18,5 milliards d’euros au cours de l’exercice clos le 31 mars 2025.

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1 Cette commande sera enregistrée au cours du quatrième trimestre de l’exercice 2025/2026 d’Alstom.

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