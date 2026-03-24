Gyldendal køber svensk forlag og opjusterer sine forventninger til 2026

SELSKABSMEDDELELSE nr. 6/2026

København, den 24. marts 2026

Gyldendal A/S

Intern viden

Gyldendal har i dag indgået aftale om at købe 80 procent af det svenske forlag Tukan Förlag og dets søsterselskab Bokförlaget Nona AB. Forlagene har stærke og distinkte positioner i markedet og har vist konsistent fremgang i både omsætning og resultat siden Tukans grundlæggelse i 2008.

Tukan udgiver børnebøger og nonfiktion for voksne, mens Nona er specialiseret inden for skønlitteratur. Tukan er også aktiv på markedet for læremidler. Forretningen passer naturligt ind i Gyldendals langsigtede redaktionelle og kommercielle ambitioner.

Adm. direktør Hanne Salomonsen udtaler:

”Vi ser et overbevisende strategisk og kulturelt match med Tukan Förlag. Tukan har en stærk udgiveridentitet og har dokumenterede forretningsmæssige resultater. Opkøbet styrker vores position og understøtter vores ambition om at skabe en robust, moderne og konkurrencedygtig forlagsvirksomhed.”

Tukan vil fortsætte under sine eksisterende brands og have redaktionel uafhængighed. Virksomheden har hovedsæde i Göteborg.

Tukans administrerende direktør Christian Bang-Melchior udtaler:

“Vi er begejstrede over at have fundet den rette partner til at sikre en lys fremtid for Tukan Förlag. Aftalen er baseret på fælles værdier, og vi ser frem til at videreudvikle vores forlagshus i samarbejde med Gyldendal.”

Transaktionen

Gyldendal køber 80% af aktierne i Tukanen AB og Bokförlaget Nona AB. For transaktionen gælder i øvrigt:

Transaktionsværdien på 80% er 200 mio. SEK svarende til ca. 140 mio. DKK på en kontant og gældfri basis.

Købesummen betales kontant ved overtagelse, som forventes at ske i løbet af 2. kvartal 2026.

Transaktionen er betinget af myndighedsgodkendelse i Sverige. (Inspektionen för strategiska produkter (ISP)). Denne forventes at foreligge i 2. kvartal 2026.

Put- og call-optioner for så vidt angår den resterende aktiepost på 20%.

Tukan-gruppens proforma-omsætning og EBITDA var henholdsvis 174 mio. SEK og 33 mio. SEK i regnskabsåret, som sluttede 30. juni 2025.

Finansiering af transaktionen vil ske inden for rammerne af Gyldendals politik for kapitalstruktur. Bestyrelsen indstiller fortsat til generalforsamlingen, at udbyttebetaling for 2025 skal være 20 kr. pr. aktie.

Gyldendals opdaterede forventninger til 2026

Gyldendal meddelte senest sine økonomiske forventninger til 2026 ved selskabsmeddelelse nr. 3 af 6. februar 2026. Omsætningen for 2026 forventes nu at udgøre 890-950 mio. kr., mens EBIT-margin for 2026 fortsat forventes at udgøre 8-9%:

24. marts 6. feb.

Omsætning (i mio. kr.) 890-950 810-850

EBIT-margin 8-9% 8-9%





København, den 24. marts 2026

GYLDENDAL A/S

For yderligere information

Adm. dir. Hanne Salomonsen kan kontaktes via kommunikationschef Niels Overgaard på no@gyldendal.dk

