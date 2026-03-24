Henley Opportunity Index 2026: Die Staatsbürgerschafts- und Aufenthaltsprogramme, die weltweit die größten Chancen eröffnen

LONDON, March 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der aktuelle Henley Opportunity Index 2026 quantifiziert, wie sich der Zugang zu führenden globalen Volkswirtschaften auf den langfristigen Wert einer erstklassigen Ausbildung auswirkt. Ein hochwertiger Universitätsabschluss hat zwar nach wie vor einen hohen Stellenwert. Sein tatsächlicher Wert hängt jedoch davon ab, in welchem Land Absolventen leben und arbeiten dürfen. Der Index bewertet die effektivsten Möglichkeiten, ein Aufenthaltsrecht oder die Staatsbürgerschaft zu erlangen – entweder durch Investitionen oder aufgrund von Verdiensten –, die den Zugang zu Ländern ermöglichen, die nicht nur eine hervorragende Ausbildung bieten, sondern auch die wirtschaftliche Stärke, die Karrieremöglichkeiten und die globale Mobilität, die erforderlich sind, um Talent in nachhaltigen Erfolg zu verwandeln.

Der Index wird im Rahmen des Henley Education Report 2026 veröffentlicht und jährlich aktualisiert, um wirtschaftliche, geopolitische und bildungsbezogene Entwicklungen abzubilden. Er bewertet Länder anhand von sechs zentralen Faktoren für langfristigen Wohlstand — Einkommenspotenzial, Karriereentwicklung, erstklassige Beschäftigungsperspektiven, hochwertige Bildung, wirtschaftliche Mobilität und hohe Lebensqualität.

Im Ranking 2026 werden die 15 weltweit führenden Länder aufgeführt, in denen man durch Investitionen oder besondere Leistungen ein Aufenthaltsrecht oder die Staatsbürgerschaft erwerben kann und in denen starke institutionelle Rahmenbedingungen langfristigen Erfolg begünstigen. Dominic Volek, Group Head of Private Clients bei Henley & Partners: „Unser Index zeigt, wo akademische Qualifikationen und Ehrgeiz am effektivsten zu nachhaltigem Karriereerfolg und langfristigen wirtschaftlichen Vorteilen führen.“

Wo Bildung den größten Mehrwert schafft

Die Schweiz führt das Ranking 2026 mit einer Gesamtpunktzahl von 86 von 100 an und vereint ein stabiles wirtschaftliches Umfeld, erstklassige Bildung und hervorragende Karriereperspektiven. Die professionellen Ökosysteme von Zürich und Genf – darunter Private Banking, Rohstoffhandel und pharmazeutische Forschung – bilden starke langfristige Karrierenetzwerke.

Singapur belegt den 2. Platz (81 Punkte) als strategischer Knotenpunkt, der den Kapitalfluss in Asien, globale Handelsnetzwerke und wachstumsstarke Innovationsökosysteme miteinander verbindet und dadurch hohe Einkommensmöglichkeiten sowie exzellente Beschäftigungsperspektiven bietet. Australien belegt dank weltweit renommierter Universitäten, starker Forschungsökosysteme und einer außergewöhnlichen Lebensqualität den 3. Platz (80 Punkte).

Mit jeweils 79 Punkten teilen sich das Vereinigte Königreich und die USA den 4. Platz. Ausschlaggebend hierfür ist die hohe Dichte an Spitzenuniversitäten, globalen Finanzzentren und innovationsstarken Volkswirtschaften. Kanada belegt den 5. Platz (78 Punkte) und profitiert von einem stark international geprägten Arbeitsmarkt sowie weltweit anerkannten Universitäten.

Die übrigen chancenreichen Ziele unter den Top 15, die über Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsprogramme zugänglich sind, bieten jeweils spezifische Vorteile für die nächste Generation — sei es durch hohes Einkommenspotenzial, dynamische Karriereumfelder oder eine ausgezeichnete Lebensqualität.

Österreich rangiert als Tor zur EU auf dem 6. Platz (69 Punkte) und vereint wirtschaftliche Mobilität mit attraktivem Einkommenspotenzial und hoher Lebensqualität. Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) liegen auf Platz 7 (68 Punkte), wobei sich Dubai und Abu Dhabi zu bedeutenden globalen Zentren für Vermögensbildung, Unternehmertum und internationale Talente entwickelt haben. Neuseeland liegt auf Platz 8 (67 Punkte) und ist weithin für sein Bildungssystem und seine hohe Lebensqualität bekannt.

Hongkong, ein etabliertes Finanzdrehkreuz, das globale Märkte mit Asien verbindet, teilt sich den 9. Platz mit Italien (jeweils 65 Punkte), das von wichtigen Wirtschaftszentren wie Mailand und Rom gestützt wird. Lettland und Malta belegen gemeinsam den 10. Platz (jeweils 62 Punkte) und bieten strategischen Zugang zu den integrierten Bildungs- und Arbeitsmärkten Europas. Portugal (11. Platz, 61 Punkte) und Griechenland (12. Platz, 59 Punkte), die beide eine hohe Lebensqualität und ausgezeichnete wirtschaftliche Mobilität bieten, vervollständigen das Ranking für 2026.

Abschlüsse eröffnen Chancen – doch Pässe sichern den Zugang

Tess Wilkinson, Director of Education Services bei Henley & Partners: „Für Eltern hat es oft oberste Priorität, ihre Kinder an den besten Universitäten unterzubringen, doch der eigentliche strategische Vorteil besteht darin, einen Abschluss mit einem Pass zu erwerben. So können sie sich in den führenden Volkswirtschaften der Welt niederlassen und dort Karriere machen. Ein Abschluss an Oxford oder Harvard ist zweifellos viel wert – sein langfristiger Nutzen hängt allerdings davon ab, wo er tatsächlich eingesetzt werden kann.“

Konkrete Fälle aus dem Kundenkreis von Henley & Partners verdeutlichen, wie der Zugang zu weiteren Jurisdiktionen die Chancen für Familien grundlegend neu gestalten kann.

Beispielsweise sicherte sich eine indische Familie über das US EB-5 Immigrant Investor Program eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung in Amerika, noch bevor ihr Kind das Studium aufnahm – und so der nächsten Generation den Zugang zum weltweit größten Ökosystem für Privatvermögen und Bildung ermöglichte. Zwar verfügt Indien (mit einem Punktwert von nur 39) über eine schnell wachsende Wirtschaft, doch der Zugang zu weltweit renommierten Universitäten und internationalen beruflichen Netzwerken ist nach wie vor eher begrenzt.

Auch eine südafrikanische Familie sicherte sich durch das Programm „Golden Residence Permit“ in Portugal Aufenthaltsrechte und verschaffte so der nächsten Generation Zugang zur breiteren akademischen und beruflichen Landschaft Europas. Zwar bietet Südafrika (37 Punkte) eine dynamische regionale Wirtschaft, doch Portugal (61 Punkte) zeichnet sich durch starke wirtschaftliche Mobilität und hohe Lebensqualität aus und bietet zudem die Möglichkeit, die Staatsbürgerschaft zu erwerben sowie langfristig von den vielfältigen Chancen innerhalb des EU-Raums zu profitieren.

Dr. José Caballero, Senior Economist am IMD World Competitiveness Center: „Der wahre Wert der Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsplanung liegt in den institutionellen Rahmenbedingungen, die sie erschließt. Investitionsmigration sollte nicht als Finanztransaktion missverstanden werden. Sie ist eine strategische Investition in die Zukunft ganzer Familien. Ihr wahrer Wert bemisst sich nicht an kurzfristigen Zeiträumen, sondern über Generationen hinweg.“

Lesen Sie die vollständige Pressemitteilung

Sarah Nicklin

sarah.nicklin@henleyglobal.com

+27 72 464 8965