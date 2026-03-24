Índice de Oportunidad Henley 2026: Las opciones de ciudadanía y residencia que abren acceso a las mayores oportunidades del mundo

LONDRES, March 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- El recién publicado Índice de Oportunidad Henley 2026 cuantifica el impacto del acceso a las principales economías globales en el valor a largo plazo de una educación de primer nivel. Si bien un título de clase mundial sigue siendo un activo poderoso, su verdadero rendimiento depende de dónde los graduados tengan derecho a vivir y trabajar. El índice clasifica las vías más efectivas de residencia y ciudadanía por inversión y mérito— que brindan acceso a países que ofrecen no solo educación excepcional, sino también la fortaleza económica, las oportunidades profesionales y la movilidad global necesarias para convertir el talento en éxito sostenible.

Publicado como parte del Informe de Educación Henley 2026 y actualizado anualmente para reflejar los cambios en las tendencias económicas, geopolíticas y educativas, el índice evalúa jurisdicciones en función de seis factores clave de prosperidad a largo plazo: potencial de ingresos, avance profesional, oportunidades laborales de primer nivel, educación de alta calidad, movilidad económica y alta calidad de vida.

La clasificación de 2026 identifica las 15 principales jurisdicciones a nivel mundial donde la residencia o ciudadanía puede obtenerse mediante inversión o mérito, y donde los ecosistemas institucionales más sólidos impulsan resultados a largo plazo. Como señala Dominic Volek, director global de clientes privados de Henley & Partners, "nuestro índice muestra dónde las credenciales académicas y la ambición se traducen de manera más efectiva en un éxito profesional sostenido y una ventaja económica a largo plazo".

Donde la educación genera mayores rendimientos

Suiza encabeza la clasificación de 2026 con una puntuación total de oportunidad de 86 sobre 100, combinando un marco económico estable, educación de clase mundial y excelentes perspectivas profesionales. Los ecosistemas profesionales de Zúrich y Ginebra, que abarcan la banca privada, el comercio de materias primas y la investigación farmacéutica, crean redes profesionales sólidas a largo plazo.

Singapur ocupa el segundo lugar (con una puntuación de 81) como centro estratégico que conecta flujos de capital asiáticos, redes comerciales globales y ecosistemas de innovación de alto crecimiento, lo que se traduce en un alto potencial de ingresos y oportunidades laborales de primer nivel. Australia se sitúa en tercer lugar (80), respaldada por universidades de prestigio internacional, sólidos ecosistemas de investigación y una calidad de vida excepcional.

El Reino Unido y Estados Unidos comparten el cuarto lugar (79), reflejando su incomparable concentración de universidades líderes, centros financieros globales y economías impulsadas por la innovación. Canadá ocupa el quinto lugar (78), beneficiándose de un mercado laboral altamente internacional y universidades reconocidas a nivel mundial.

Los demás destinos con alto potencial dentro del Top 15 accesibles mediante programas de residencia y ciudadanía ofrecen ventajas distintivas para la próxima generación, ya sea a través de un fuerte potencial de ingresos, ecosistemas profesionales dinámicos o una excelente calidad de vida.

Austria ocupa el sexto lugar (69) como puerta de entrada a la Unión Europea que combina movilidad económica con atractivo potencial de ingresos y alta calidad de vida, mientras que los Emiratos Árabes Unidos se sitúan en séptimo lugar (68), con Dubái y Abu Dabi consolidados como importantes centros globales de riqueza, emprendimiento y talento internacional. Nueva Zelanda ocupa el octavo lugar (67), ampliamente reconocida por su sistema educativo y calidad de vida.

Hong Kong, un histórico centro financiero que conecta los mercados globales con Asia, comparte el noveno lugar con Italia (ambos con 65), respaldada por importantes centros económicos como Milán y Roma. Letonia y Malta comparten el décimo lugar (62), ofreciendo acceso estratégico a los mercados educativos y laborales integrados de Europa, mientras que Portugal (puesto 11, con 61) y Grecia (puesto 12, con 59), que ofrecen alta calidad de vida y excelente movilidad económica, completan la clasificación de 2026.

Los títulos crean oportunidades, pero los pasaportes determinan el acceso

Tess Wilkinson, directora de servicios educativos en Henley & Partners, señala que “las familias suelen centrarse en que sus hijos ingresen en las mejores universidades, pero la verdadera ventaja estratégica es graduarse con un pasaporte que les permita permanecer y desarrollar una carrera en las principales economías del mundo. Un título de Oxford o Harvard es valioso, pero su rendimiento a largo plazo depende de dónde pueda realmente aprovecharse”.

Casos reales de clientes de Henley & Partners ilustran cómo el acceso a jurisdicciones adicionales puede transformar las oportunidades para las familias.

Por ejemplo, una familia india obtuvo la residencia permanente en Estados Unidos a través del Programa de inversores inmigrantes EB-5 de Estados Unidos antes de que su hijo comenzara la universidad, posicionando a la próxima generación dentro del ecosistema de riqueza y educación privada más grande del mundo. Si bien India (con una puntuación de oportunidad de solo 39) cuenta con una economía de rápido crecimiento, el acceso a universidades de prestigio internacional y a las redes profesionales globales sigue siendo más limitado.

De manera similar, una familia sudafricana obtuvo la residencia a través del Programa de permiso de residencia dorada de Portugal, colocando a la próxima generación dentro del entorno académico y profesional más amplio de Europa. Aunque Sudáfrica (37) ofrece una economía regional dinámica, Portugal (61) combina una sólida movilidad económica y alta calidad de vida, junto con una vía hacia la ciudadanía y acceso a largo plazo a oportunidades más amplias en la Unión Europea.

Como explica el Dr. José Caballero, economista sénior del IMD World Competitiveness Center, “el verdadero valor de la planificación de residencia y ciudadanía radica en los entornos institucionales que habilita. En última instancia, la migración por inversión debe entenderse no como una transacción financiera, sino como una estrategia deliberada intergeneracional, cuyos beneficios se miden no en años, sino a lo largo de generaciones”.

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Sarah Nicklin

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