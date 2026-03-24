Henley Opportunity Index 2026 : Les options de citoyenneté et de résidence qui ouvrent la voie aux meilleures opportunités mondiales

LONDRES, 24 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La nouvelle édition du Henley Opportunity Index 2026 mesure l’impact de l’accès aux principales économies mondiales sur la valeur à long terme d’une éducation de haut niveau. Si un diplôme de renommée internationale reste un atout majeur, son rendement réel dépend du lieu où les diplômés ont le droit de résider et de travailler. L’indice classe les parcours de résidence et de citoyenneté les plus efficaces (par l’investissement et le mérite) qui permettent d’accéder à des pays offrant non seulement une éducation d’exception, mais aussi la solidité économique, les perspectives de carrière et la mobilité mondiale nécessaires pour transformer le talent en succès durable.

Publié dans le cadre du Henley Education Report 2026 et mis à jour annuellement pour refléter les tendances économiques, géopolitiques et éducatives, cet indice évalue les pays selon six piliers de prospérité à long terme : le potentiel de gain, l’avancement de carrière, les perspectives d’emploi de haut niveau, l’éducation d’excellence, la mobilité économique et la qualité de vie.

Le classement de 2026 identifie les 15 meilleurs pays au monde où la résidence ou la citoyenneté peut être obtenue par l’investissement ou le mérite, et où les écosystèmes institutionnels favorisent les meilleurs résultats à long terme. Comme le souligne Dominic Volek, responsable du groupe Clients privés chez Henley & Partners : « Notre indice montre où les qualifications académiques et l’ambition se traduisent le plus efficacement par une réussite professionnelle durable et un avantage économique à long terme. »

Les pays où l’éducation offre les meilleurs rendements

La Suisse arrive en tête du classement de 2026 avec un score d’opportunité global de 86 sur 100, traduisant un cadre économique stable, un système éducatif de classe mondiale et des perspectives de carrière exceptionnelles. Les écosystèmes professionnels de Zurich et de Genève, couvrant la banque privée, le commerce de matières premières et la recherche pharmaceutique, créent de puissants réseaux de carrière à long terme.

Singapour se classe au 2e rang (avec un score de 81) en tant que plaque tournante stratégique reliant les flux de capitaux asiatiques, les réseaux commerciaux mondiaux et les écosystèmes d’innovation à forte croissance, ce qui se traduit par un potentiel de gains élevé et des perspectives d’emploi de premier plan. L’Australie occupe la 3e place (80), grâce à des universités de rang mondial, des écosystèmes de recherche robustes et une qualité de vie exceptionnelle.

Le Royaume-Uni et les États-Unis se partagent la 4e place (79), reflétant leur concentration inégalée d’universités de premier plan, de centres financiers mondiaux et d’économies axées sur l’innovation. Le Canada se classe 5e (78) avec un marché du travail hautement international et des universités respectées à l’international.

Les autres destinations riches en opportunités figurant dans le Top 15 et accessibles par le biais de programmes de résidence et de citoyenneté offrent chacune des avantages distinctifs pour la prochaine génération, que ce soit par un fort potentiel de gains, des écosystèmes de carrière dynamiques ou une excellente qualité de vie.

L’Autriche occupe la 6e place (69) en tant que porte d’entrée de l’UE, conjuguant mobilité économique, potentiel de gains attractif et qualité de vie élevée tandis que les Émirats Arabes Unis arrivent en 7e position (68), Dubaï et Abou Dhabi s’étant imposés comme des pôles mondiaux pour la richesse, l’entrepreneuriat et les talents internationaux. La Nouvelle-Zélande arrive 8e (67), largement reconnue pour son système éducatif et sa qualité de vie.

Hong Kong, place financière historique reliant les marchés mondiaux à l’Asie, partage la 9e place avec l’Italie (65), cette dernière s’appuyant sur des centres économiques majeurs tels que Milan et Rome. La Lettonie et Malte se partagent la 10e place (62), grâce à un accès stratégique aux marchés intégrés de l’éducation et du travail en Europe, tandis que le Portugal (11e, 61) et la Grèce (12e, 59), qui proposent tous deux une qualité de vie élevée et une excellente mobilité économique, complètent le classement de 2026.

Les diplômes créent l’opportunité, mais les passeports déterminent l’accès

Tess Wilkinson, directrice des Services éducatifs chez Henley & Partners, note que « les familles se concentrent souvent sur l’admission de leurs enfants dans les meilleures universités, mais le véritable avantage stratégique est d’obtenir un diplôme assorti d’un passeport leur permettant de rester et de bâtir une carrière dans les principales économies mondiales. Un diplôme d’Oxford ou de Harvard est précieux, mais son rendement à long terme dépend de l’endroit où il peut réellement être exploité. »

Des cas concrets issus de la clientèle de Henley & Partners illustrent la façon dont l’accès à de nouveaux pays peut transformer l’avenir d’une famille.

Par exemple, une famille indienne a obtenu la résidence permanente aux États-Unis via le Programme d’investisseurs immigrants EB-5 avant que leur enfant ne commence l’université, positionnant ainsi la prochaine génération au cœur du plus grand écosystème de richesse et d’éducation au monde. Bien que l’Inde (avec un score d’opportunité de seulement 39) dispose d’une économie en pleine croissance, l’accès aux universités de rang mondial et aux réseaux professionnels internationaux y demeure plus restreint.

De même, une famille sud-africaine a obtenu la résidence via le programme de Golden Visa du Portugal, plaçant la prochaine génération dans le paysage académique et professionnel plus large de l’Europe. Alors que l’Afrique du Sud (37) offre une économie régionale dynamique, le Portugal (61) conjugue une forte mobilité économique et une qualité de vie élevée, tout en ouvrant la voie à la citoyenneté et à un accès durable aux opportunités élargies de l’Union européenne.

Comme l’explique le Dr. José Caballero, économiste principal au IMD World Competitiveness Center : « la véritable valeur de la planification de la résidence et de la citoyenneté réside dans les environnements institutionnels qu’elle débloque. En fin de compte, la migration par l’investissement doit être comprise non pas comme une simple transaction financière, mais comme une véritable stratégie intergénérationnelle, dont les rendements ne se mesurent pas en années, mais à l’échelle de toute une vie. »

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Sarah Nicklin

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