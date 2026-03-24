מדד ההזדמנויות של הנלי לשנת 2026: אפשרויות האזרחות והמגורים שפותחות את ההזדמנויות הגדולות ביותר בעולם

לונדון, March 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

מדד ההזדמנויות של Henley לשנת 2026 (Henley Opportunity Index 2026) שפורסם לאחרונה מכמת את ההשפעה של גישה לכלכלות גלובליות מובילות על הערך ארוך הטווח של השכלה ברמה הגבוהה ביותר. בעוד שתואר ברמה עולמית נותר נכס רב עוצמה, התשואה האמיתית שלו תלויה במקום שבו לבוגרים יש את הזכות לחיות ולעבוד. המדד מדרג את מסלולי המגורים והאזרחות היעילים ביותר - לפי השקעה והישגים - אשר פותחים גישה למדינות המציעות לא רק השכלה יוצאת דופן, אלא גם את החוזק הכלכלי, הזדמנויות הקריירה והניידות הגלובלית הדרושות כדי להפוך כישרון להצלחה מתמשכת.

המדד, שפורסם כחלק מדו"ח החינוך של Henley לשנת 2026 ומתעדכן מדי שנה כדי לשקף מגמות כלכליות, גיאופוליטיות וחינוכיות משתנות, מעריך תחומי שיפוט על פי שישה גורמים לשגשוג ארוך טווח - פוטנציאל השתכרות, קידום קריירה, סיכויי תעסוקה ברמה הגבוהה ביותר, השכלה איכותית, ניידות כלכלית ויכולת מחיה גבוהה.

הדירוג לשנת 2026 מזהה את 15 התחומים המובילים בעולם שבהם ניתן להבטיח תושבות או אזרחות באמצעות השקעה או זכות, והיכן המערכות האקולוגיות המוסדיות החזקות ביותר מניעות תוצאות ארוכות טווח. כפי שמציין דומיניק וולק ( Dominic Volek ), ראש קבוצת לקוחות פרטיים ב- Henley & Partners, "המדד שלנו מראה היכן תעודות אקדמיות ושאפתנות מתורגמות בצורה היעילה ביותר להצלחה בקריירה בת קיימא ויתרון כלכלי ארוך טווח".

היכן שהחינוך מניב את התשואות הגדולות ביותר

שוויץ מובילה את דירוג 2026 עם ציון הזדמנויות כולל של 86 מתוך 100, המשלב מסגרת כלכלית יציבה, השכלה ברמה עולמית וסיכויי קריירה יוצאי דופן. האקוסיסטם המקצועי של ציריך וז'נבה - המשתרעות על פני בנקאות פרטית, מסחר בסחורות ומחקר תרופות - יוצרות רשתות קריירה חזקות לטווח ארוך.

סינגפור מדורגת במקום השני (עם ציון של 81) כמרכז אסטרטגי המקשר בין זרימות הון אסייתיות, רשתות סחר גלובליות ואקוסיסטמות חדשנות בצמיחה גבוהה, מה שמוביל לפוטנציאל הכנסה גבוה וסיכויי תעסוקה ברמה הגבוהה ביותר. אוסטרליה מדורגת במקום השלישי (80), והיא נתמכת על ידי אוניברסיטאות מדורגות ברחבי העולם, מערכות מחקר חזקות ואיכות חיים יוצאת דופן.

בריטניה וארה"ב חולקות את המקום הרביעי (79), המשקף את הריכוז חסר התקדים של אוניברסיטאות מובילות, מרכזים פיננסיים גלובליים וכלכלות מונעות חדשנות. קנדה מדורגת במקום החמישי (78), ונהנית משוק עבודה בינלאומי מאוד ואוניברסיטאות בעלות מוניטין עולמי.

היעדים עתירי ההזדמנויות הנותרים ב-15 המובילים, הנגישים באמצעות תוכניות מגורים ואזרחות, מציעים כל אחד יתרונות ייחודיים לדור הבא - בין אם באמצעות פוטנציאל השתכרות חזק, אקוסיסטמות קריירה דינמיות או איכות חיים מצוינת.

אוסטריה מדורגת במקום הששי (69) כשער כניסה לאיחוד האירופי המשלב ניידות כלכלית עם פוטנציאל הכנסה אטרקטיבי ורמת חיים גבוהה, בעוד שאיחוד האמירויות הערביות נמצאת במקום השביעי (68), כאשר דובאי ואבו דאבי צצו כמרכזים עולמיים מרכזיים לעושר, יזמות וכישרון בינלאומי. ניו זילנד מדורגת במקום השמיני (67), ומוכרת רבות בזכות מערכת החינוך ואיכות החיים שלה.

הונג קונג, שער פיננסי ותיק המקשר שווקים גלובליים עם אסיה, חולקת את המקום התשיעי עם איטליה (שתיהן עם ציון 65), הנתמכת על ידי מרכזים כלכליים גדולים כמו מילאנו ורומא. לטביה ומלטה חולקות את המקום העשירי (שתיהן עם ציון 62), ומציעות גישה אסטרטגית לשווקי החינוך והתעסוקה המשולבים של אירופה, בעוד פורטוגל (מקום אחד עשרה, 61) ויוון (מקום שתים עשרה, 59), שתיהן מציעות רמת חיים גבוהה וניידות כלכלית מצוינת, משלימות את דירוג 2026.

תארים יוצרים הזדמנויות אך דרכונים קובעים את הגישה

טס וילקינסון ( Tess Wilkinson ), מנהלת שירותי חינוך ב- Henley & Partners, מציינת כי "משפחות מתמקדות לעתים קרובות בקבלת ילדיהן לאוניברסיטאות הטובות ביותר, אך היתרון האסטרטגי האמיתי הוא סיום הלימודים עם דרכון המאפשר להם להישאר ולבנות קריירה בכלכלות המובילות בעולם. תואר מאוקספורד או מהרווארד הוא בעל ערך, אך התשואה ארוכת הטווח שלו תלויה במקום שבו ניתן בפועל לפרוס אותו".

מקרים מהעולם האמיתי של לקוחותHenley&Partners ממחישים כיצד גישה לתחומי שיפוט נוספים יכולה לעצב מחדש הזדמנויות עבור משפחות.

לדוגמה, משפחה הודית הבטיחה תושבות קבע באמריקה באמצעות תוכנית המשקיעים המהגרים EB-5 של ארה"ב לפני שילדה החל ללמוד באוניברסיטה, מה שממקם את הדור הבא בתוך האקוסיסטם הגדול בעולם של עושר פרטי וחינוך. בעוד שהודו (עם ציון הזדמנויות של 39 בלבד) בעלת כלכלה צומחת במהירות, הגישה לאוניברסיטאות מדורגות ברחבי העולם ולרשתות מקצועיות בינלאומיות נותרה מוגבלת יותר.

באופן דומה, משפחה דרום אפריקאית הבטיחה תושבות דרך תוכנית היתר השהייה הזהב של פורטוגל , מה שמציב את הדור הבא בנוף האקדמי והמקצועי הרחב יותר של אירופה. בעוד שדרום אפריקה (37) מציעה כלכלה אזורית דינמית, פורטוגל (61) משלבת ניידות כלכלית חזקה ורמת חיים גבוהה, עם מסלול לאזרחות וגישה ארוכת טווח להזדמנויות רחבות יותר באיחוד האירופי.

כפי שמסביר ד"ר חוסה קבייירו ( Dr. José Caballero ), כלכלן בכיר במרכז התחרותיות העולמי של IMD, "הערך האמיתי של תכנון מגורים ואזרחות טמון בסביבות המוסדיות שהוא פותח. בסופו של דבר, הגירת השקעות מובנת בצורה הטובה ביותר לא כעסקה פיננסית אלא כאסטרטגיה בין-דורית מכוונת, כזו שתשואותיה נמדדות לא בשנים, אלא לאורך חיים".

קראו את ההודעה המלאה

למידע נוסף - מדיה