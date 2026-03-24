Henley Opportunity Index 2026: Pilihan Kewarganegaraan dan Kediaman yang Membuka Akses kepada Peluang Global Terunggul

LONDON, March 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Laporan baharu Henley Opportunity Index 2026 menilai secara kuantitatif impak akses kepada ekonomi global utama terhadap nilai jangka panjang pendidikan bertaraf tinggi. Walaupun ijazah bertaraf dunia kekal sebagai aset yang berharga, pulangan sebenar daripadanya bergantung pada lokasi di mana graduan mempunyai hak untuk tinggal dan bekerja. Indeks ini menyenaraikan laluan kediaman dan kewarganegaraan yang paling berkesan — sama ada melalui pelaburan atau merit. Laluan ini membuka akses kepada negara-negara yang bukan sahaja menawarkan pendidikan luar biasa, tetapi juga kekuatan ekonomi, peluang kerjaya serta mobiliti global yang diperlukan untuk mentransformasikan bakat kepada kejayaan jangka panjang.

Diterbitkan sebagai sebahagian daripada Henley Education Report 2026 dan dikemas kini setiap tahun bagi mencerminkan perubahan dalam trend ekonomi, geopolitik serta pendidikan. Indeks ini menilai bidang kuasa merentasi enam pemacu utama kemakmuran jangka panjang — potensi pendapatan, kemajuan kerjaya, peluang pekerjaan berprestij, pendidikan premium, mobiliti ekonomi dan tahap kualiti hidup yang tinggi.

Penarafan 2026 mengenal pasti 15 bidang kuasa teratas di seluruh dunia di mana kediaman atau kewarganegaraan boleh diperoleh melalui pelaburan atau merit. Di tempat-tempat ini, ekosistem institusi yang paling kukuh mendorong hasil jangka panjang. Seperti yang dinyatakan oleh Dominic Volek, Ketua Kumpulan Klien Swasta di Henley & Partners, “Indeks kami menekankan sejauh mana pencapaian akademik dan cita-cita diterjemahkan secara berkesan kepada kejayaan kerjaya yang berpanjangan serta kelebihan ekonomi jangka panjang.”

Di Mana Pendidikan Memberikan Pulangan Terbesar

Switzerland mendahului penarafan 2026 dengan skor peluang keseluruhan sebanyak 86 daripada 100. Kedudukan ini dicapai melalui gabungan rangka kerja ekonomi yang stabil, pendidikan bertaraf dunia, dan prospek kerjaya yang luar biasa. Ekosistem profesional di Zurich dan Geneva merangkumi perbankan swasta, perdagangan komoditi dan penyelidikan farmaseutikal. Gabungan ini mewujudkan rangkaian kerjaya jangka panjang yang berpengaruh.

Singapura berada di kedudukan ke-2 dengan skor 81. menegaskan peranannya sebagai hab strategik yang menghubungkan aliran modal Asia, rangkaian perdagangan global serta ekosistem inovasi berdaya tinggi, sekali gus membawa kepada potensi pendapatan yang besar serta peluang pekerjaan berprestij. Australia berada di kedudukan ke-3 (dengan skor 80), disokong oleh universiti bertaraf dunia, ekosistem penyelidikan yang kukuh, serta kualiti hidup yang luar biasa.

UK dan AS berkongsi kedudukan ke-4 dengan skor 79. Kedudukan ini mencerminkan tumpuan luar biasa universiti terkemuka, pusat kewangan global, serta ekonomi yang dipacu oleh inovasi. Kanada berada di kedudukan ke-5 (dengan skor 78), mendapat manfaat daripada pasaran buruh yang terdiri daripada komuniti antarabangsa serta universiti yang dihormati di peringkat global.

Destinasi lain yang kaya dengan peluang dalam senarai 15 teratas — boleh diakses melalui program kediaman dan kewarganegaraan — masing-masing menawarkan kelebihan unik kepada generasi akan datang, sama ada melalui potensi pendapatan yang kukuh, ekosistem kerjaya yang dinamik atau kualiti hidup yang cemerlang.

Austria berada di kedudukan ke-6 (dengan skor 69) sebagai pintu masuk EU yang menggabungkan mobiliti ekonomi dengan potensi pendapatan yang lumayan serta tahap kualiti hidup yang tinggi. Sementara itu, UAE berada di kedudukan ke-7 (dengan skor 68), dengan Dubai dan Abu Dhabi yang muncul sebagai hab global utama bagi kekayaan, keusahawanan dan bakat antarabangsa. New Zealand berada di kedudukan ke-8 (dengan skor 67) dan diiktiraf secara meluas kerana sistem pendidikannya serta kualiti hidup yang tinggi.

Hong Kong, sebagai hab kewangan mapan yang berperanan lama dalam menghubungkan pasaran global dengan Asia, berkongsi kedudukan ke-9 bersama Itali (masing-masing dengan skor 65). Kedudukan Itali disokong oleh pusat ekonomi utama seperti Milan dan Rome. Latvia dan Malta berkongsi kedudukan ke-10 (masing-masing dengan skor 62), menawarkan akses strategik kepada pasaran pendidikan dan buruh Eropah yang bersepadu. Sementara itu, Portugal (ke-11, skor 61) dan Greece (ke-12, skor 59), yang kedua-duanya menonjol dengan tahap kualiti hidup yang tinggi serta mobiliti ekonomi yang cemerlang, sekali gus melengkapkan senarai kedudukan 2026.

Ijazah Membuka Peluang, tetapi Pasport Menentukan Akses

Tess Wilkinson, Pengarah Perkhidmatan Pendidikan di Henley & Partners, menekankan bahawa “keluarga biasanya memberi tumpuan untuk menghantar anak-anak mereka ke universiti terbaik. Namun, menurut beliau, kelebihan strategik sebenar ialah menamatkan pengajian dengan pasport yang membolehkan graduan kekal dan membina kerjaya dalam ekonomi terkemuka dunia. Ijazah dari Oxford atau Harvard sememangnya bernilai. Namun, pulangan jangka panjangnya bergantung pada lokasi di mana kelayakan tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan.”

Kes-kes nyata daripada klien Henley & Partners menunjukkan bagaimana akses kepada bidang kuasa tambahan mampu mengubah peluang bagi sesebuah keluarga.

Sebagai contoh, sebuah keluarga dari India memperoleh kediaman tetap di Amerika Syarikat melalui US EB-5 Immigrant Investor Program sebelum anak mereka memulakan pengajian di universiti. Langkah ini meletakkan generasi seterusnya dalam ekosistem kekayaan peribadi dan pendidikan terbesar di dunia. Walaupun India (dengan skor peluang hanya 39) mempunyai ekonomi yang berkembang pesat, akses kepada universiti bertaraf global dan rangkaian profesional antarabangsa tetap terhad.

Begitu juga, sebuah keluarga dari Afrika Selatan memperoleh kediaman melalui Portugal’s Golden Residence Permit Program. Langkah ini meletakkan generasi seterusnya dalam landskap akademik dan profesional Eropah yang lebih luas. Walaupun Afrika Selatan (skor 37) menawarkan ekonomi serantau yang dinamik, Portugal (skor 61) menggabungkan mobiliti ekonomi yang kukuh dan tahap kualiti hidup yang tinggi. Negara itu turut menyediakan laluan kepada kewarganegaraan serta akses jangka panjang kepada peluang lebih luas di Kesatuan Eropah.

Menurut Dr. José Caballero, Pakar Ekonomi Kanan di IMD World Competitiveness Center, “Nilai sebenar perancangan kediaman dan kewarganegaraan terletak pada persekitaran institusi yang dapat diakses melaluinya. Hakikatnya, migrasi berasaskan pelaburan bukan sekadar transaksi kewangan. Ia adalah strategi antara generasi yang dirancang dengan teliti, dengan pulangan yang diukur merentasi seumur hidup.”

