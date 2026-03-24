Henley Opportunity Index 2026: Opções de Cidadania e Residência Revelam as Maiores Oportunidades do Mundo

LONDRES, March 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- O recém-lançado Henley Opportunity Index 2026 quantifica o impacto do acesso às principais economias do mundo sobre o valor de longo prazo de uma educação de excelência. Embora um diploma de padrão internacional continue sendo um ativo de valor, seu verdadeiro retorno depende de onde os graduados têm o direito de viver e trabalhar. O índice classifica as opções de residência e cidadania mais eficazes — por investimento e por mérito — que viabilizam o acesso a países que, além de oferecerem uma educação excepcional, também têm força econômica, proporcionam as oportunidades de carreira e a mobilidade global necessárias para transformar o talento em um sucesso duradouro.

Publicado como parte do Henley Education Report 2026 e atualizado anualmente para acompanhar as tendências em constante mudança da economia, geopolítica e educacional, o índice avalia regiões com base em seis fatores determinantes para a prosperidade a longo prazo: potencial de ganhos, ascensão profissional, perspectivas de emprego de alto nível, educação de excelência, mobilidade econômica e elevada qualidade de vida.

O ranking de 2026 identifica as 15 principais regiões em todo o mundo onde a residência ou a cidadania pode ser obtida por meio de investimento ou mérito, e onde os ecossistemas institucionais mais sólidos impulsionam resultados de longo prazo. De acordo com Dominic Volek, Diretor Global de Clientes Privados da Henley & Partners, “nosso índice mostra onde as credenciais acadêmicas e a ambição se traduzem, com mais eficácia, em sucesso profissional sustentado e vantagem econômica de longo prazo.”

Onde a Educação Gera os Maiores Retornos

A Suíça lidera o ranking de 2026 com uma pontuação total de 86 em 100 oportunidades, combinando um quadro econômico estável, educação de nível internacional e perspectivas de carreira excepcionais. Os ecossistemas profissionais de Zurique e Genebra — que abrangem o setor de bancos privados, a negociação de commodities e a pesquisa farmacêutica — criam fortes redes de carreira de longo prazo.

Singapura ocupa o 2º lugar (com uma pontuação de 81) como polo estratégico que conecta fluxos de capital asiáticos, redes globais de comércio e ecossistemas de inovação de alto crescimento, proporcionando elevado potencial de ganhos e perspectivas de emprego de alto nível. Austrália ocupa o 3º lugar (80 pontos), respaldado por apoiada por universidades com classificação global, ecossistemas de pesquisa robustos e uma qualidade de vida excepcional.

O Reino Unido e os US compartilham o 4º lugar (79 pontos), exemplo da concentração inigualável das universidades de ponta, centros financeiros globais e economias impulsionadas pela inovação. O Canadá ocupa o 5º lugar (78 pontos), contando com um mercado de trabalho altamente internacional e de universidades respeitadas em todo o mundo.

Os demais destinos repletos de oportunidades no Top 15 — acessíveis por meio de programas de residência e cidadania — oferecem vantagens distintas para a próxima geração, seja por meio de um forte potencial de ganhos, de ecossistemas de carreira dinâmicos ou de uma excelente qualidade de vida.

A Áustria ocupa a 6ª posição (69 pontos) como porta de entrada para a UE, combinando mobilidade econômica com um potencial de ganhos atraente e alta qualidade de vida, enquanto que os EAU ocupam o 7º lugar (68 pontos), com Dubai e Abu Dhabi surgindo como grandes centros globais de riqueza, empreendedorismo e talento internacional. Nova Zelândia ocupa a 8ª posição (67 pontos), amplamente reconhecida por seu sistema educacional e qualidade de vida.

Hong Kong, um portal financeiro de longa data, que conecta os mercados globais com a Ásia, divide o 9º lugar com a Itália (os dois países com 65 pontos), que é apoiada por grandes centros econômicos, como Milão e Roma. Látvia e Malta compartilham o 10º lugar (ambos com 62 pontos), oferecendo acesso estratégico aos mercados integrados de educação e trabalho da Europa, enquanto Portugal (11º, 61 pontos) e Grécia (12º e 59 pontos), que oferecem tanto alta habitabilidade quanto excelente mobilidade econômica, completam o ranking de 2026.

Os Diplomas Criam Oportunidades, mas os Passaportes Determinam o Acesso

Tess Wilkinson, Diretora de Serviços Educacionais da Henley & Partners, observa que “as famílias normalmente se concentram em conseguir que seus filhos ingressem nas melhores universidades, mas a verdadeira vantagem estratégica consiste em uma graduação e um passaporte que permita a permanência e o estabelecimento de uma carreira nas principais economias do mundo. Um diploma de Oxford ou Harvard é muito valioso, mas o seu retorno a longo prazo depende de onde ele pode, de fato, ser aplicado.”

Casos reais da clientela da Henley & Partners ilustram como o acesso a regiões adicionais pode modificar as oportunidades para as famílias.

Por exemplo, uma família indiana obteve residência permanente nos Estados Unidos através do US EB-5 Immigrant Investor Program antes de seu filho iniciar a universidade, posicionando a próxima geração no maior ecossistema privado de riqueza e educação do mundo. Embora a Índia (com uma pontuação de oportunidade de apenas 39) tenha uma economia em rápido crescimento, o acesso a universidades com classificação global e a redes profissionais internacionais continua mais limitado.

Da mesma forma, uma família sul-africana garantiu residência por meio de Programa de Autorização de Residência de Ouro Para Investimentos de Portugal, situando a próxima geração no contexto acadêmico e profissional mais amplo da Europa. Enquanto a África do Sul (37 pontos) oferece uma economia regional dinâmica, Portugal (61 pontos) combina forte mobilidade econômica e alta qualidade de vida, com um caminho para a cidadania e acesso de longo prazo às oportunidades mais amplas da EU.

De acordo com o Dr. José Caballero, economista sênior do IMD World Competitiveness Cente: “o verdadeiro valor do planejamento de residência e cidadania está concentrado nos ambientes institucionais que ele viabiliza. Em última análise, a migração por investimento deve ser compreendida não como uma transação financeira, mas como uma estratégia intergeracional deliberada — uma cujos retornos não sejam medidos em anos, e sim ao longo da vida.”

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Sarah Nicklin

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