Henley Opportunity Index 2026：解锁全球最大机遇的公民身份与居留权选项

伦敦, March 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 最新发布的 Henley Opportunity Index 2026 量化了进入全球主要经济体的机会对顶级教育长期价值的影响。虽然世界一流学位仍然是强大的资产，但其真正的回报取决于毕业生在何处拥有生活和工作的权利。该指数对通过投资和基于能力获得的最有效的居留权和公民身份途径进行了排名。这些途径可帮助人们进入那些不仅提供卓越教育，还具备将才能转化为持久成功所需的经济实力、职业机会和全球流动性的国家。

该指数作为 Henley Education Report 2026 的一部分发布，并每年更新以反映不断变化的经济、地缘政治和教育趋势。该指数从六大长期繁荣驱动因素（收入潜力、职业发展、顶级就业前景、优质教育、经济流动性和高宜居性）对各司法管辖区进行评估。

2026 年排名确定了全球前 15 个司法管辖区——在这些地区，可通过投资或基于能力获得居留权或公民身份，且其强大的制度生态系统能够推动长期成果。 正如 Henley & Partners 集团私人客户负责人 Dominic Volek 所言：“我们的指数展示了学术资历和抱负在哪些地方最能转化为持续的职业成功和长期的经济优势。”

教育回报最丰厚的地区

瑞士以 86 分 (满分 100 分) 的总机会得分领跑 2026 年排名，其综合了稳定的经济框架、世界一流的教育和卓越的职业前景。 苏黎世和日内瓦的专业生态系统（涵盖私人银行、大宗商品交易和制药研究）创造了强大的长期职业网络。

新加坡以 81 分位列第 2 位，其作为连接亚洲资本流动、全球贸易网络和高增长创新生态系统的战略枢纽，带来了高收入潜力和顶级就业前景。 澳大利亚以 80 分位列第 3 位，这得益于其全球排名靠前的大学、强大的研究生态系统和卓越的生活质量。

英国和美国以 79 分并列第 4 位，反映了它们在顶尖大学、全球金融中心和创新驱动型经济方面无可比拟的集中度。 加拿大以 78 分位列第 5 位，受益于其高度国际化的劳动力市场及享誉全球的大学。

前 15 名中其他可通过居留权和公民身份计划进入的机遇丰富的目的地，为下一代提供了独特的优势——无论是通过强大的收入潜力、充满活力的职业生态系统，还是卓越的生活质量。

奥地利以 69 分位列第 6 位，作为进入欧盟的门户，它结合了经济流动性、诱人的收入潜力和高宜居性；而 阿联酋以 68 分位列第 7 位，迪拜和阿布扎比已成为财富、创业精神和国际人才的主要全球中心。 新西兰以 67 分位列第 8 位，其教育体系和生活质量广受认可。

中国香港作为连接全球市场与亚洲的长期金融门户，与意大利以相同的 65 分并列第 9 位，后者由米兰和罗马等主要经济中心提供支撑。 拉脱维亚和马耳他以 62 分并列第 10 位，它们提供了进入欧洲一体化教育和劳动力市场的战略通道；而葡萄牙 (61 分，位列第 11) 和 希腊 (59 分，位列第 12) 凭借高宜居性和卓越的经济流动性，共同构成 2026 年排名的后段阵营。

学历创造机会，但护照决定准入

Henley & Partners 教育服务总监 Tess Wilkinson 指出：“家庭通常专注于让孩子进入最好的大学，但真正的战略优势在于毕业时拥有允许他们留在世界主要经济体并建立职业生涯的护照。 牛津或哈佛的学位很有价值，但其长期回报取决于它实际能在哪里发挥作用。”

来自 Henley & Partners 客户的真实案例说明了获得更多司法管辖区的准入如何能够重塑家庭的发展机遇。

例如，一个印度家庭在其孩子开始上大学之前，通过美国 EB-5 投资移民项目获得了美国的永久居留权，将下一代置于全球最大的私人财富和教育生态系统之中。 虽然印度 (机会得分仅为 39) 经济快速增长，但其进入全球排名靠前的大学和国际专业网络的机会仍然较为有限。

同样，一个南非家庭通过葡萄牙黄金居留许可计划获得了居留权，将下一代置于欧洲更广泛的学术和职业版图之中。虽然南非 (37) 提供充满活力的区域经济，但葡萄牙 (61) 结合了强大的经济流动性和高宜居性，并提供获得公民身份的路径以及长期获取更广泛欧盟机会的通道。

正如 IMD 世界竞争力中心高级经济学家 José Caballero 博士所解释的那样：“居留权和公民身份规划的真正价值在于它所开启的制度环境。最终，投资移民应被理解为一种深思熟虑的代际战略，而非单纯的金融交易，其回报不是以年份衡量，而是贯穿一生。”

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Sarah Nicklin

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