Henley 機會指數 2026：開創全球頂尖機會的公民身份及居留方案

倫敦, March 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 最新發佈的 Henley 機會指數 2026 (Henley Opportunity Index 2026)，為進入主要全球經濟體對頂尖教育長期價值所產生的影響，提供量化評估。 儘管世界頂尖學位仍是強大的資產，但其真正的價值回報，取決於畢業生有權在任何地方居住和工作。 該指數為最有效的居留及公民身份途徑（包括投資及才能類別）排名，這些途徑讓人能夠進入一些國家/地區，這些國家/地區不僅提供卓越教育，還擁有將才華轉化為長遠成功所需的經濟實力、職業發展機會及全球流動性。

該指數作為《Henley 教育報告 2026》(Henley Education Report 2026) 的一部分發表，並每年更新，以反映經濟、地緣政治及教育趨勢的變化。指數從六大長期繁榮的推動因素（包括收入潛力、職業晉升、頂尖就業前景、優質教育、經濟流動性及高度宜居性）評估各個司法管轄區。

2026 年排名列出全球 15 個頂尖司法管轄區，這些地方可透過投資或才能取得居留權或公民身份，並且擁有最強大的制度生態系統，能促進長遠成果。 Henley & Partners 私人客戶集團主管 Dominic Volek 指出：「我們的指數顯示，學術資歷及抱負在哪裏最能有效地轉化為持久的職業成就及長遠的經濟優勢。」

教育在哪裏帶來最大回報

瑞士在 2026 年排名中位居榜首，總機會得分為 100 分中的 86 分，該國結合穩定經濟框架、世界級教育與非凡職業前景。 蘇黎世及日內瓦的專業生態系統（橫跨私人銀行、商品交易及藥品研究）建立了強大的長期事業網絡。

新加坡排名第 2 位 (81 分)，其作為策略樞紐，連接亞洲的資金流動、全球貿易網絡與高增長創新生態系統，帶來高收入潛力及一流就業前景。 澳洲排名第 3 位 (80 分)，這得益於當地擁有多間全球排名的大學、強大研究生態系統及卓越生活質素。

英國與美國並列第 4 位 (79 分)，反映出兩國在頂尖大學、全球金融中心及創新驅動經濟方面擁有無可比擬的集中優勢。 加拿大排名第 5 位 (78 分)，其優勢在於高度國際化的勞動力市場及享譽全球的大學。

其餘可通過居留及公民身份計劃進入而名列前 15 名的機會豐厚之地，各自為下一代提供獨特優勢，包括強勁的收入潛力、充滿活力的事業生態系統以至優越的生活質素。

奧地利排名第 6 位 (69 分)，其作為歐盟門戶，結合經濟流動性、豐富收入潛力及高度宜居性；而阿聯酋則位列第 7 位 (68 分)，其杜拜和阿布扎比已成為財富、創業精神及國際人才的主要全球樞紐。 紐西蘭排名第 8 位 (67 分)，以其教育體系及生活質素而聞名。

香港是連接全球市場與亞洲的長期金融門戶，與意大利並列第 9 位 (兩者均得 65 分)，而意大利的實力則來自米蘭和羅馬等主要經濟中心。 拉脫維亞和馬耳他並列第 10 位 (同得 62 分)，兩者均為通往歐洲一體化教育及勞動力市場提供策略性途徑；而葡萄牙 (第 11 位，61 分) 及希臘 (第 12 位，59 分) 則同具高宜居性及卓越經濟流動性，為 2026 年排名榜補上最後席位。

學位創造機會，但護照決定准入

Henley & Partners 教育服務總監 Tess Wilkinson 指出：「許多家庭往往專注於讓子女考入優秀大學，但真正策略優勢在於畢業時擁有護照，從而能在世界領先的經濟體中發展事業。牛津或哈佛的學位固然寶貴，但長遠回報取決於這個學位實際上能在哪裏發揮作用。」

Henley & Partners 客戶的真實案例說明獲得額外司法管轄區的准入資格，如何重塑一個家庭的機會。

例如，一個印度家庭在孩子進入大學前，透過美國 EB-5 移民投資者計劃 (US EB-5 Immigrant Investor Program) 取得美國的永久居留權，使下一代得以立足於全球最大的私人財富及教育生態系統之中。 雖然印度 (機會得分僅 39 分) 的經濟增長迅速，但其接觸全球頂尖大學及國際專業網絡的機會仍然較為有限。

同樣地，一個南非家庭透過葡萄牙黃金居留許可計劃 (Golden Residence Permit Program) 取得居留權，讓下一代融入歐洲更廣闊的學術及專業領域。 南非 (37 分) 雖有蓬勃的區域經濟，但葡萄牙 (61 分) 則在經濟流動性及高度宜居性方面均表現出色，同時提供通往公民身份的途徑，以及長期接軌歐盟廣闊機會的通道。

國際管理發展學院 (IMD) 世界競爭力中心高級經濟學家 José Caballero 博士解釋道：「居留及公民身份規劃的真正價值，在於能夠解鎖的制度環境。 歸根究底，投資移民的最佳解讀，並非一宗金融交易，而是深思熟慮的代際策略，其回報不以年月計，而是貫穿世代。」

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Sarah Nicklin

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